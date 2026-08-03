Split preuzeo zastavu Europskih sveučilišnih igara: Počinju pripreme za najveći studentski sportski događaj 2028

Na svečanoj ceremoniji zatvaranja Europskih sveučilišnih igara u Salernu, Split je u subotu navečer i simbolički preuzeo ulogu sljedećeg domaćina. Zastavu Igara, uz tisuće mladih sportaša i studenata iz cijele Europe, u ime grada preuzeo je gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, prorektor Sveučilišta u Splitu Nikola Koceić-Bilan i predsjednik Koordinacijskog odbora EUG 2028. Toni Gamulin. Ovim činom i službeno je započelo razdoblje priprema za najveći studentski sportski događaj u Europi 2028. godine.

U svom obraćanju, gradonačelnik Tomislav Šuta je poručio kako je preuzimanje zastave "trenutak ponosa, ali i odgovornosti koje sa sobom nosi domaćinstvo najvećeg studentskog sportskog događaja". Naglasio je da je Split grad sporta, sveučilišta i mladih te da su već u tijeku radovi na infrastrukturnim projektima u suradnji sa Sveučilištem, županijom i resornim ministarstvom koji će osigurati vrhunske uvjete za natjecanje. Gradonačelnik je pozvao tisuće europskih studenata da 2028. dođu u Split i zajedno proslave zajedništvo, fair play i sportsku izvrsnost.

Domaćinstvo Igara u Splitu ne promatra se samo kao sportski događaj, nego kao razvojna prilika za cijelu zajednicu. Na to je posebno ukazao prorektor Sveučilišta u Splitu Nikola Koceić-Bilan, koji od listopada preuzima i dužnost rektora.

"Naša najveća ambicija nije uspješno odraditi dva tjedna natjecanja, nego gradu ostaviti trajno naslijeđe"

"Za Sveučilište u Splitu ovo je više od organizacije natjecanja. Europske sveučilišne igre prilika su da povežemo obrazovanje i sport na način koji mladim sportašima omogućuje da istovremeno grade akademsku i sportsku karijeru. Naša najveća ambicija nije uspješno odraditi dva tjedna natjecanja, nego gradu ostaviti trajno naslijeđe – viši studentski standard, bolje uvjete za sport i razrađen sustav dualnih karijera koji sportašima omogućuje da ne moraju birati između diplome i vrhunskih sportskih rezultata", poručio je Koceić-Bilan.

Da uspjeh projekta ovakvih razmjera počiva na suradnji, istaknuo je predsjednik Koordinacijskog odbora EUG 2028. Toni Gamulin.

"Iskustvo svih velikih sportskih događaja u Europi pokazuje da se događaji ovih razmjera organiziraju kroz blisku i koordiniranu suradnju svih nadležnih razina, od lokalne do nacionalne. Split ima organizacijski kapacitet, stručni tim i glavninu sportske infrastrukture na razini očekivanja. Da bismo taj potencijal pretvorili u vrhunski sportski događaj, pred nama je zajednički posao u suradnji s partnerima. Rok je fiksan: pred nama je oko 730 dana, i svaki od njih je itekako važan", rekao je Gamulin.

Europske sveučilišne igre najveći su multisportski događaj u Europi, koji svake dvije godine okuplja tisuće studenata sportaša iz cijele Europe. Split će 2028. postati njihov domaćin, čime se u grad vraća organizacija međunarodnog sportskog događaja najvećih razmjera nakon više od četiri desetljeća. Europske sveučilišne igre u Splitu održat će se od 15. do 30. srpnja 2028.