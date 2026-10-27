Split predstavio najveći Advent dosad: Rozga i Jakov Jozinović za doček, Dino Merlin dan ranije! Evo tko sve stiže

Split ove zime priprema, prema najavama gradske uprave, najveći i sadržajno najbogatiji Advent dosad. Na Prokurativama i Rivi nastupit će brojna poznata glazbena imena, a vrhunac programa bit će doček Nove 2027. godine uz Jelenu Rozgu i Jakova Jozinovića. Dan ranije, 30. prosinca, na Rivi će zapjevati Dino Merlin. Ukupni trošak manifestacije procjenjuje se na oko 1,7 milijuna eura.

Program Adventa u Splitu 2026. godine predstavljen je danas, a gradonačelnik Tomislav Šuta najavio je veliki iskorak u organizaciji blagdanskih događanja.

"Ovo je u biti najveći Advent u centru grada Splita, koji će biti jako bogat sadržajno, po veličini definitivno najveći u odnosu na sva razdoblja koja su bila do sada", poručio je Šuta.

Središta adventskih događanja bit će Prokurative i Riva, pri čemu će Prokurative biti glavna koncertna pozornica, dok su za Rivu rezervirani veliki koncert Dina Merlina i doček Nove godine.

Rozga i Jozinović za doček, Merlin 30. prosinca

Gradonačelnik je potvrdio da će Splićane i njihove goste u novu 2027. godinu uvesti Jelena Rozga i Jakov Jozinović.

"Za doček Nove godine glavni izvođači će biti Jelena Rozga i Jakov Jozinović. Dan prije toga, 30. prosinca, bit će Dino Merlin", najavio je Šuta.

Silvestrovski program započet će već tijekom dana, nastupom Jacquesa Houdeka, dok će večernji koncerti biti održani na splitskoj Rivi.

No, poznata imena neće nastupati samo posljednjih dana prosinca. Na ovogodišnjem Adventu zapjevat će i Bijelo dugme, Psihomodo Pop, Toni Cetinski, Crvena jabuka, Miroslav Škoro, Dalmatino, Silente, Sergej Ćetković i brojni drugi izvođači.

Advent počinje 27. studenoga

Voditeljica Odsjeka za turizam Grada Splita Ana Maretić predstavila je detalje programa koji započinje 27. studenoga nastupom Alana Hržice.

Dan poslije, 28. studenoga, bit će upaljena prva adventska svijeća, uz nastupe sestara Husar te klapa Kambi, Šufit, Kampanel i Iskon.

Prvi prosinački vikend donosi koncert Crvene jabuke 4. prosinca, nakon čega slijede nastupi klape Rišpet i posebna večer posvećena Oliveru Dragojeviću.

Tijekom prosinca nastupit će i Ana Uršula Najev, Miroslav Škoro, Bijelo dugme, Psihomodo Pop, Dalmatino i Silente.

Pred sam Božić, 22. prosinca, nastupit će Zorica Kondža, dok je koncert Tonija Cetinskog najavljen za 23. prosinca.

Na Badnjak će se tradicionalno dijeliti bakalar na Peškariji, a na Pjaci će u podne nastupiti Neno Belan.

Nakon Božića program se nastavlja koncertima Duška Kuliša, Sergeja Ćetkovića i grupe Vatra.

Klizalište se vraća u Đardin, stižu panoramski kotač i karusel

Osim glazbenog programa, ovogodišnji Advent donosi i nekoliko novosti.

"Klizalište ove godine vraćamo u Đardin, gdje ga zapravo naši Splićani najviše i vole", najavila je Maretić.

Među novim sadržajima su panoramski kotač, karusel te jaslice ispred Prokurativa, koje će biti smještene u geodetskoj kupoli.

Najavljen je i bogat dječji program s predstavama i koncertima, dok će se adventska događanja proširiti i na splitski sveučilišni kampus.

Predstavnik Sveučilišta u Splitu Marijan Bašić najavio je da će se tijekom Adventa održati i Smotra Sveučilišta, na koju se očekuje dolazak maturanata iz cijele Hrvatske.

Prema njegovim riječima, već je najavljen dolazak više od 70 autobusa maturanata, a na kampusu će biti organiziran i program Science Comes to Town, namijenjen popularizaciji znanosti među najmlađima.

Advent će stajati oko 1,7 milijuna eura

Na novinarsko pitanje o troškovima manifestacije, gradonačelnik Šuta otkrio je da je procijenjeni ukupni iznos oko 1,7 milijuna eura.

Grad pritom računa na sponzorska sredstva i prihode od adventskih kućica.

"Ukupan trošak koji će biti je oko milijun i 700 tisuća eura, s tim da mi očekujemo sponzore. Prošle godine smo skupili oko nekih 400 tisuća eura, očekujemo minimalno da se toliko prikupi", rekao je Šuta.

Dodao je da će ove godine biti ukupno 20 adventskih kućica, od kojih Grad očekuje između 200 i 300 tisuća eura prihoda.

Ako se ostvare očekivanja o sponzorstvima i prihodima od kućica, neto trošak za Grad mogao bi biti osjetno manji od ukupno planiranog iznosa.

Šuta je istaknuo da će podaci o angažmanu izvođača i troškovima biti javno dostupni putem Elektroničkog oglasnika javne nabave.

"Ne treba nikamo ići, nigdje drugdje tražiti"

Gradonačelnik je naglasio i da je cilj ovogodišnjeg Adventa privući što veći broj posjetitelja, ali i potaknuti Splićane da blagdane provedu u vlastitom gradu.

"Naš je cilj da svi Splićani ostanu u Splitu, ali isto tako, zbog bogatog programa, da svi dođu u posjet u naš grad Split", poručio je.

Ovogodišnja manifestacija održava se pod sloganom inspiriranim riječima književnika Tončija Petrasova Marovića:

"Ne treba nikamo ići, nigdje drugdje tražiti. Što jest, i tu je."

Grad je već započeo blagdansko ukrašavanje, a najavljeno je da će lampicama i dekoracijama biti obuhvaćeni glavni gradski prilazi, prometnice i središte Splita.

Sudeći prema predstavljenom programu, Splićane i njihove goste očekuje više od mjesec dana koncerata, blagdanskih događanja i sadržaja za sve generacije.