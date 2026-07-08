Split pred političkim potresom zbog Matijevića: Hoće li HDZ ostati bez ključne ruke u Gradskom vijeću?

Pravomoćna presuda Davoru Matijeviću, nezavisnom gradskom vijećniku u Gradskom vijeću Grada Splita, bivšem predsjedniku splitskog SDP-a i nekadašnjem SDP-ovu kandidatu za gradonačelnika Splita, izazvala je snažne političke reakcije u gradu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa Treba li Davor Matijević nakon pravomoćne presude napustiti Gradsko vijeće Grada Splita i povući se iz politike? Da, treba podnijeti ostavku na mjesto gradskog vijećnika i potpuno se povući iz politike

Da, treba napustiti Gradsko vijeće, ali ne nužno i politiku

Ne, presuda se odnosi na privatni život i ne bi trebala utjecati na mandat

O tome trebaju odlučiti birači na idućim izborima

Ne znam / ne želim se izjasniti

Kako je Dalmacija Danas ranije objavila, Matijević je pravomoćno kažnjen zbog psihičkog nasilja u obitelji. Sudski epilog sada je prerastao u ozbiljno političko pitanje jer je upravo Matijević u aktualnom sazivu Gradskog vijeća nerijetko ključna ruka vladajuće većine koju predvode HDZ i partneri, odnosno gradonačelnik Tomislav Šuta, uz potporu HGS-a Željka Keruma. Upravo zato se sada nameće pitanje što će napraviti vladajući. Ako se zbog ove presude politički odreknu Matijevića, HDZ bi mogao ostati bez jedne od ključnih ruku u Gradskom vijeću Grada Splita.

Centar pita Šutu: Ide li Split prema novom preslagivanju?

Iz stranke Centar poručili su da, nakon pravomoćne presude za obiteljsko nasilje, HDZ-ova većina u Splitu "vjerojatno više ne postoji".

Predsjednica Centra Marijana Puljak istaknula je da Matijević, prema njihovu stavu, više ne može obnašati javne dužnosti niti biti dio vladajuće većine, posebno ne kao presudna šesnaesta ruka koja osigurava HDZ-ovu većinu u Gradskom vijeću. Puljak je podsjetila da je Matijević na izborima predvodio koaliciju SDP-a, Možemo i Direkta, nakon čega je napustio SDP i politički se približio većini koju predvodi HDZ. Dodala je i da ga je gradonačelnik Tomislav Šuta imenovao voditeljem projekta prenamjene Hotela Zagreb u Dom za starije.

"Što će sada biti sa Splitom? Možemo li očekivati nove izbore ili možda preslagivanje vladajuće većine bez Davora Matijevića?", upitala je Marijana Puljak.

Bilić: "Činjenice moramo uzeti u obzir"

Za komentar smo ranije pitali i Ivu Bilića, zamjenika splitskog gradonačelnika Tomislava Šute.

"Činjenice moramo uzeti u obzir. Kada bude iduće Gradsko vijeće Grada Splita, onda ćemo morati odlučiti što i kako dalje. Ja nisam član HDZ-a i ne sudjelujem u nikakvim pregovorima, ništa konkretno niti znam niti mogu reći. Imamo vrijeme do GV-a pa ćemo sve jasno komunicirati. Do kraja mjeseca Vijeće će morati biti, ajmo malo sačekati", kazao nam je Ivo Bilić.

SDP traži ostavku: "Više ne može biti gradski vijećnik"

Oštru reakciju uputio je i splitski SDP. Gradski vijećnik Danijel Kukoč poručio je da osoba pravomoćno osuđena za nasilje u obitelji, prema njihovu stavu, više ne može vjerodostojno obnašati dužnost gradskog vijećnika.

"Pravomoćna presuda kojom je Davor Matijević proglašen krivim za psihičko nasilje u obitelji ozbiljna je činjenica koja nosi i pravne i političke posljedice. Smatramo da osoba pravomoćno osuđena za nasilje u obitelji više ne može vjerodostojno obnašati dužnost gradskog vijećnika. Zato pozivamo Davora Matijevića da preuzme odgovornost i podnese ostavku na mjesto vijećnika u Gradskom vijeću Grada Splita", poručio je Kukoč.

Iz SDP-a su naglasili da ovo, kako tvrde, nije pitanje političkih obračuna, nego standarda koji bi trebali vrijediti za sve javne dužnosnike.

Možemo: "Ispričavamo se biračima"

Ostavku Davora Matijevića zatražila je i platforma Možemo Split. Iz Možemo su poručili da nasilje u obitelji mora biti jasno i bezuvjetno osuđeno te da se odgovornost javnih dužnosnika ne može odvojiti od njihovih postupaka.

Podsjetili su i da je Matijević mandat osvojio na zajedničkoj listi SDP-a, Možemo i Direkta, zbog čega su, kako navode, osjetili potrebu ispričati se svojim biračima i simpatizerima. "Jedini odgovoran politički potez Davora Matijevića u ovakvoj situaciji bilo bi podnošenje ostavke na mjesto gradskog vijećnika", poručili su iz Možemo Split.

Direkt: "Više ne može vjerodostojno predstavljati građane"

Sličan stav zauzeo je i Direkt, čiji je gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita Jakov Prkić, a predsjednik stranke je Branimir Urlić. Iz stranke su poručili da se od početka zalažu za nultu toleranciju prema svim oblicima nasilja. "Direkt se oduvijek zalaže za nultu toleranciju prema svim oblicima nasilja jer vjerujemo da bez toga nema zdravog društva", poručili su iz stranke. Naglasili su da Matijević, kao osoba pravomoćno osuđena za obiteljsko nasilje, više ne može vjerodostojno predstavljati građane u Gradskom vijeću.

"Mandat je osvojio na zajedničkoj listi SDP-a, Možemo i Direkta. Iako za svoje postupke odgovara isključivo on, osjećamo odgovornost izraziti žaljenje našim biračima i simpatizerima što smo na prošlim izborima podržali osobu za koju se pokazalo da je počinila obiteljsko nasilje", poručili su iz Direkta. Na kraju su ga pozvali da podnese ostavku. "Očekujemo da podnese ostavku na mjesto gradskog vijećnika. To bi bio jedini odgovoran politički potez i čin poštovanja prema građanima, institucijama i javnoj dužnosti", zaključili su iz Direkta.

Matijević: "Poruke su postale instrument političke osvete"

Nakon niza prozivki oglasio se i sam Davor Matijević, koji tvrdi da se njegova privatna situacija koristi za politički obračun. U opširnoj objavi na društvenim mrežama naveo je da poruke zbog kojih je kažnjen nisu bile prijeteće ni uznemirujuće, nego dio međusobne komunikacije u razdoblju razvoda.

"Kada se dvoje ljudi rastaje i prepire, nerijetko padnu teške riječi. U mom slučaju radilo se o međusobno razmijenjenim porukama. Te poruke nisu bile ni prijeteće ni uznemirujuće niti se razlikuju od onoga što se, nažalost, često događa u teškim razvodima.

Jedina razlika je u tome što su moje poruke postale instrument političke osvete zbog posla kojim se bavim.

Kad bih ih objavio, vjerujem da bi svima bilo jasno da nisam nikakav nasilnik. Upravo zbog dostojanstva svog djeteta te poruke do danas nisam objavio, iako osobno nemam ništa protiv da to učinim. Zbog djeteta sam šutio i kad je moj, sad već bivši punac tražio sastanak sa Šutom i ponudio mu kako mi naštetit u kampanji. Šuta je tad bio korektan pa je prekinio sastanak, a ovaj je otišao ponudit Puljku, šta je ovaj objeručke prihvatio. Poslije je ovaj davao intervju protiv mene. Unatoč tome, sadržaj tih poruka i cijelu obiteljsku situaciju svojevremeno sam pokazao vodstvu svoje tadašnje stranke, uključujući predsjednika stranke Hajdašu Dončiću, kao i koalicijskim partnerima s kojima sam izlazio na izbore. Sve je to znao i čovjek koji me danas proziva. Znao je sadržaj poruka, a unatoč tome prihvatio je biti voditelj mog izbornog stožera.

Posebno je licemjerno što stranka koja u svojim redovima ima saborskog zastupnika čiji je razvod bio daleko teži, a spominjale su se i optužbe za fizičko nasilje, nije Lalovac, danas pokušava politički lešinarit na mojoj prekršajnoj kazni od 265 eura?!

Nije im smetala ni koalicija sa ljudima čiji su članovi imali optužnice za prijetnje novinarkama ili su slali seksualne sadržaje maloljetnicama. To im je prihvatljivo kad treba dobit koji glas više. I ne, ne optužujem tog saborskog zastupnika. Znam koliko razvod može biti težak, koliko iscrpljujuća može biti borba oko djeteta i koliko se obiteljske situacije mogu iskriviti i zloupotrijebiti u političke svrhe.

Zato smatram da je lešinarenje na tuđim obiteljskim tragedijama i razvodima najniža razina politike. S razlogom su neki ljudi danas bivši u mom životu. A ja sam iskreno sretan što ovom političkom društvu više ne pripadam ni na koji način", napisao je Matijević.

Politička odluka sada je na vladajućima

Slučaj Davora Matijevića sada je prerastao pravosudni okvir i postao jedno od najosjetljivijih političkih pitanja u Splitu. Oporba traži njegovu ostavku, bivši koalicijski partneri ograđuju se od njega, a vladajući moraju odlučiti hoće li i dalje računati na njegovu ruku u Gradskom vijeću.

Ako se HDZ, gradonačelnik Tomislav Šuta i partneri politički odreknu Matijevića, vladajuća većina mogla bi ostati bez ključne potpore u Gradskom vijeću Grada Splita. Ako ga ne otpišu, pitanje je kakvu će političku cijenu za to platiti.

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