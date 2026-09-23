Split postaje svjetsko središte vaskularne medicine: Stižu stručnjaci iz 40 zemalja, govorit će i o umjetnoj inteligenciji

Split će od 23 do 25 rujna okupiti istraživače, kliničare i inovatore iz 40 zemalja svijeta koji se bave vaskularnim zdravljem i starenjem krvnih žila te njihovu ulogu u kardiovaskularnim i metaboličkim bolestima i očuvanju kognitivnih funkcija.

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu održat će se ARTERY26 – Innovations in Vascular Ageing, konferencija ARTERY Society, međunarodnog znanstvenog društva posvećenog istraživanju strukture i funkcije arterija, vaskularnog starenja i bolesti povezanih s promjenama krvnih žila.

Svečano otvorenje održat će se u četvrtak 24. rujna u 9 sati u velikom amfiteatru Medicinskog fakulteta, Šoltanska 2.

Konferenciju organizira ARTERY Society u suorganizaciji s Medicinskim fakultetom i Fakultetom zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu te Udrugom diplomiranih studenata i prijatelja Medicinskog fakulteta u Splitu.

Prof. dr. sc. Ana Jerončić s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu predsjednica je lokalnog organizacijskog odbora ARTERY26 i jedna od predsjednica Znanstvenog odbora konferencije.

Glavni znanstveni program održat će se 24. i 25. rujna, dok će dan ranije, 23. rujna, biti održan ARTERY26 Training School, namijenjen mladim istraživačima i praktičnom radu s novim tehnologijama i metodama za procjenu vaskularnog zdravlja, rano prepoznavanje promjena te praćenje učinka intervencija i terapije.

Konferencija se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, uz potporu Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije.

Od umjetne inteligencije do biološkog starenja krvnih žila

Program ARTERY26 obuhvaća teme koje danas snažno mijenjaju područje vaskularne medicine. Govorit će se o primjeni umjetne inteligencije i najnovijim dostignućima u tom području, uključujući razvoj digitalnih dvojnika i računalnih modela kojima se mogu simulirati i istraživati učinci terapija na pojedinom bolesniku. Posebna će se pažnja posvetiti i nosivim tehnologijama, poput pametnih prstena, koje omogućuju kontinuirano prikupljanje podataka važnih za prevenciju i praćenje vaskularnog zdravlja.

Program uključuje i inovativne terapijske pristupe s ciljem usporavanja procesa povezanih s vaskularnim starenjem, kao i istraživanja povezanosti vaskularnog zdravlja s dijabetesom i kognitivnim funkcijama.

S inženjerske strane predstavit će se novi uređaji, senzori i metode mjerenja, kao i napredni načini analize medicinskih slika i drugih kompleksnih signala te izdvajanja klinički korisnih informacija iz velikih količina podataka.

„Željeli smo u Split dovesti ne samo vodeće stručnjake iz područja vaskularnog starenja, nego i stvoriti prostor za povezivanje različitih disciplina – od kliničke medicine i temeljnih istraživanja do biomedicinskog inženjerstva i novih digitalnih tehnologija. Posebno nam je važno da mladi istraživači imaju priliku izravno učiti od međunarodnih stručnjaka, razmjenjivati ideje i stvarati nove znanstvene suradnje“, istaknula je prof. dr. sc. Ana Jerončić.

Među predavačima su stručnjaci povezani s vodećim svjetskim institucijama, među kojima su Harvard Medical School, University of Cambridge, King’s College London, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Université Paris Cité, Hôpital Européen Georges-Pompidou i Guy’s and St Thomas’.

Uvodno predavanje održat će prof. Douglas R. Seals, međunarodno priznati istraživač vaskularnog starenja, koji proučava mehanizme arterijskog starenja i inovativne intervencije kojima se ti procesi mogu usporiti, uključujući tjelovježbu i druge ciljane pristupe. McDonald Lecture održat će prof. Nikos Stergiopulos s EPFL-a, jedan je od vodećih stručnjaka za hemodinamiku i kardiovaskularnu tehnologiju, inovator i osnivač više medtech tvrtki koje znanstvena otkrića pretvaraju u konkretne medicinska rješenje.

Poseban dio programa bit će „Transcontinental Round Table: Future Directions in Vascular Ageing“, koji će po prvi put za istim stolom okupiti predstavnike stručnih društava iz Europe, Sjeverne Amerike, Latinske Amerike i Azije kako bi raspravili buduće smjerove istraživanja i mogućnosti snažnijeg međunarodnog povezivanja.

Program uključuje i posebne sesije i nagrade za mlade istraživače.

Od istraživanja u Splitu do međunarodne suradnje

Dolazak ARTERY konferencije u Split nadovezuje se na višegodišnji istraživački rad prof. dr. sc. Ane Jerončić i suradnika u području vaskularnog zdravlja i prevencije, koji je započet kroz HRZZ projekt NormPreven, te nastavljen kroz COST akciju VascAgeNet i druge međunarodne istraživačke suradnje, a danas se nastavlja i kroz projekt PBM-KRO Fakulteta zdravstvenih znanosti koji svojim aktivnostima podupire konferenciju. Projekt PBM-KRO usmjeren na razvoj prediktivnih modela temeljenih na biomarkerima za ranije prepoznavanje rizika, dijagnostiku i učinkovitije upravljanje kroničnim nezaraznim bolestima.

Domaćinstvo konferencije zato predstavlja priliku za povezivanje domaćih istraživača s međunarodnim stručnjacima, razvoj novih suradnji te snažnije uključivanje mladih znanstvenika u međunarodne istraživačke mreže. Konferenciju podupiru i lokalni partneri, među kojima je Uglješić Health & Care Group, jedan od sponzora.

Više informacija:

ARTERY26: https://artery26.com/

ARTERY Society: https://www.arterysociety.org/

Projekt PBM-KRO:

https://fzz.unist.hr/znanost- i-me%C4%91unarodna-suradnja/ projekti/institucionalni- istrazivacki-projekti/pbm_kro/ o-projektu