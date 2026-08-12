Split postaje svjetska prijestolnica folklora: Stižu izvođači iz Meksika, Kanade, Turske, Slovačke i BiH

Peto izdanje CIOFF Međunarodnog festivala folklora Split održat će se od 17. do 24. kolovoza, a na pozornicama diljem Splitsko-dalmatinske županije okupit će više stotina domaćih i stranih izvođača. Publiku očekuju koncerti, promenada, radionice i predstavljanja tradicijske kulture iz različitih krajeva svijeta, a ulaz na sva događanja je besplatan. Split i Dalmacija i ovog će kolovoza biti u znaku pjesme, plesa i tradicije. CIOFF Međunarodni festival folklora Split 2026. održava se petu godinu zaredom, a jubilarno izdanje u Dalmaciju dovodi ansamble iz Meksika, Turske, Kanade, Slovačke, Bosne i Hercegovine te Hrvatske.

Festival organizira Folklorni ansambl Jedinstvo u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom, a program će se od 17. do 24. kolovoza održavati na više lokacija u Splitu, Šolti, Trogiru, Solinu i Klisu. Festival je zbog umjetničke kvalitete i uspješne organizacije uvršten u kalendar CIOFF-ovih svjetskih folklornih festivala pod okriljem UNESCO-a, a organizatori ističu kako je interes ansambala iz cijelog svijeta za nastup u Splitu i ove godine bio velik.

Od Meksika do ukrajinske tradicije iz Kanade

Među ovogodišnjim sudionicima su Tecniart Dance Studio iz Mexico Cityja, Ankara University Folk Dance Group iz Turske, ukrajinski folklorni ansambl Tryzub iz Calgaryja u Kanadi, Folklore ensemble Orgonina iz slovačkog Vranova nad Topľou te sarajevski KUD Lola. Hrvatsku će predstavljati Folklorni ansambl SKUD-a Ivan Goran Kovačić iz Zagreba, KUD Kvadrilja iz Trogira, KUD Šolta iz Gornjeg Sela te domaćin festivala FA Jedinstvo iz Splita. U programu će sudjelovati i hrvatska dijaspora, odnosno Folklorna skupina "fra Filip Grabovac" iz Mainza u Njemačkoj.

Svečano otvorenje festivala održat će se 18. kolovoza na splitskoj Rivi. Program počinje već u 18.30 sati predstavljanjem plesnih ansambala ispred HNK Split u sklopu Spli'skih litnjih kolura, nakon čega će u 19 sati krenuti promenada svih sudionika preko Trga Gaje Bulata, Marmontove ulice i Rive.

Veliki koncert na Rivi počinje u 20 sati. Istoga dana u 10.30 sati predviđen je i prijem delegacija zemalja sudionica kod župana i gradonačelnika.

Festival stiže na Šoltu, u Trogir, Solin i Klis

Dan nakon svečanog otvorenja, 19. kolovoza, festival se seli na Šoltu, gdje će u 20.30 sati u Parku Đardin u Grohotama biti održana folklorna večer. Program se 20. kolovoza nastavlja u Trogiru. Promenada svih sudionika trogirskom rivom počinje u 19.30 sati, dok je koncert na trgu u staroj gradskoj jezgri zakazan za 20 sati.

Za najmlađe je poseban program pripremljen 21. kolovoza u City Centeru one Split. Od 10 sati održavat će se promenada trgovačkim centrom te kreativna radionica uz glazbu, ples i izradu folklornih ukrasa. Koncert svih sudionika počinje u 11 sati.

Svečano zatvaranje festivala održat će se 22. kolovoza na Gradini u Solinu. Promenada počinje u 19.30, a završni koncert u 20 sati. Nakon odlaska većine sudionika 23. kolovoza, festivalski program završit će 24. kolovoza na platou ispod kliške tvrđave, gdje će u 20.30 sati zajednički koncert održati ukrajinski Folklore ensemble Tryzub iz Calgaryja i Folklorni ansambl Jedinstvo. Koncert će biti održan povodom Dana neovisnosti Ukrajine. U sklopu festivala bit će postavljena i izložba fotografija "4 godine svjetskih ritmova u srcu Dalmacije", koja će od 17. do 23. kolovoza biti otvorena u City Centeru one Split.

Manifestaciju podržavaju Splitsko-dalmatinska županija, Grad Split, Ministarstvo kulture i medija RH, Turistička zajednica grada Splita, Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije te turističke zajednice Trogira, Klisa i Šolte, kao i niz kulturnih ustanova, sponzora i donatora.

Ulaz na sva događanja u sklopu 5. CIOFF Međunarodnog festivala folklora Split je besplatan.