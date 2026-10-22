Split postaje središte medicinskih inovacija: AdriaMed 2026 otvara pitanja koja će oblikovati budućnost zdravstva

Može li umjetna inteligencija promijeniti način na koji liječnici liječe pacijente? Jesmo li spremni za novu globalnu epidemiju i hoće li revolucionarne terapije biti dostupne svima? Upravo su to neka od pitanja koja će se otvoriti na prvom izdanju studentskog kongresa AdriaMed 2026, koji će se 6. i 7. studenoga održati na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Pod nazivom "Novo poglavlje medicine", kongres će okupiti buduće liječnike, zdravstvene djelatnike i istaknute stručnjake kako bi zajednički raspravljali o ključnim izazovima suvremene medicine, tehnološkim dostignućima i promjenama koje bi u godinama pred nama mogle značajno utjecati na zdravstvenu skrb.

Umjetna inteligencija sve snažnije ulazi u medicinu

Jedna od središnjih tema kongresa bit će primjena umjetne inteligencije u kliničkoj praksi. Razvoj novih tehnologija otvara brojne mogućnosti u dijagnostici, liječenju i donošenju medicinskih odluka, ali istodobno postavlja važna pitanja o odnosu liječnika i pacijenta. Sudionici će kroz stručna predavanja i panel-rasprave imati priliku čuti različite perspektive o tome kako tehnološki napredak može unaprijediti zdravstvenu skrb te s kojim se izazovima medicinska struka pritom suočava.

Posebna pozornost posvetit će se i globalnim javnozdravstvenim izazovima, uključujući spremnost zdravstvenih sustava na buduće epidemije i moguće zdravstvene krize.

Hoće li suvremene terapije biti dostupne svima?

Uz tehnološke inovacije, kongres će otvoriti i pitanje dostupnosti novih medicinskih dostignuća. Razvoj inovativnih terapija donosi nove mogućnosti liječenja, no jedno od ključnih pitanja ostaje njihova primjena u svakodnevnoj zdravstvenoj praksi i dostupnost pacijentima.

Upravo će povezivanje znanstvenih otkrića s konkretnim potrebama zdravstvenog sustava biti jedna od važnih okosnica dvodnevnog programa. Organizatori žele potaknuti raspravu koja nadilazi isključivo stručne medicinske teme i otvara prostor za promišljanje o budućnosti zdravstvene skrbi.

Važan dio AdriaMeda 2026 bit će i povezivanje studenata i stručnjaka iz cijele regije. Kongres će sudionicima pružiti priliku za razmjenu znanja, iskustava i ideja te uspostavljanje novih profesionalnih suradnji. Poseban naglasak stavljen je na mlade generacije budućih liječnika, koje će u godinama koje dolaze imati važnu ulogu u razvoju medicine i prilagodbi zdravstvenih sustava novim izazovima.

Prvo izdanje kongresa AdriaMed tako želi postati mjesto susreta znanosti, tehnologije i medicine, ali i prostor u kojem će se otvoreno razgovarati o pitanjima koja će oblikovati budućnost zdravstva. Kongres će se održati 6. i 7. studenoga 2026. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, a namijenjen je studentima, zdravstvenim djelatnicima i svim zainteresiranima za znanstvena i tehnološka dostignuća u medicini.