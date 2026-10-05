Split postaje središte Europe! Stižu najmoćniji europski čelnici, Šuta otkrio što čeka građane

Split će ugostiti sastanak na vrhu MED9, koji u grad dovodi niz europskih čelnika i visokih dužnosnika. Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta istaknuo je kako je riječ o velikom događaju i značajnoj promociji grada, zahvalivši Vladi i premijeru što je upravo Split odabran za domaćina. Govorio je i o sigurnosnim i prometnim mjerama koje će pratiti skup, ali i o budućnosti Poljuda, ulaganjima u sportsku infrastrukturu te važnoj utakmici koja se u isto vrijeme igra u gradu.

– Velika je stvar da mi kao građani Splita imamo priliku ugostiti najvažnije europske političare i Split prikazati kao mjesto na kojem su se okupili neki od najmoćnijih ljudi Europe. Na taj način šalje se lijepa poruka, kako za Split tako i za Republiku Hrvatsku – rekao je Šuta.

Zahvalio je premijeru i Vladi Republike Hrvatske što su za domaćina odabrali Split, naglasivši kako je riječ o promociji koja je gradu iznimno važna.

– Kada se vratim u prošlost, stvarno se ne mogu sjetiti da je od Mediteranskih igara u Splitu bilo ovoliko čelnika europskih država. Tu su Francuska, Italija i ostale države, predsjednik Europskog vijeća, predsjednica Europske komisije, a bit će tu i princ Albert. Sve skupa, to je jako dobra poruka za Split – kazao je.

Grad je, dodaje, cijelo vrijeme u koordinaciji s Vladom, koja je glavni nositelj organizacije. Unatoč visokim sigurnosnim zahtjevima, ne očekuje veće probleme u svakodnevnom funkcioniranju grada.

– Što se tiče sigurnosti, ne očekuje se ništa značajnije u smislu prometa i zatvaranja, osim u određenim trenucima. To ne bi trebalo stvoriti značajnije blokade u prometu. Sigurnost je na prvom mjestu – poručio je.

Parking kod Banovine bit će zatvoren dva dana, zbog čega je Grad poduzeo dodatne organizacijske mjere.

– Zamolili smo pročelnike da se za poslove za koje je to moguće organizira rad od kuće, s obzirom na to da će parking biti zatvoren dva dana – objasnio je Šuta.

Na pitanje zbog čega se uoči sastanka uklanjaju pojedini polupodzemni spremnici, odgovorio je kako je riječ isključivo o sigurnosnim procjenama nadležnih službi.

– Mi postupamo sukladno zahtjevima institucija koje se bave sigurnošću i njihovim procjenama. Na nama je da grad prikažemo u najboljem svjetlu i da svi ti čelnici koji dođu sa svojim delegacijama ponovno požele doći u naš grad, možda i turistički. Moramo poštovati sve sigurnosne mjere – rekao je.

U pripremu događaja uključene su i gradske tvrtke.

– Uključeni su Parkovi i nasadi, Čistoća i Split Parking, svatko u okviru svojih nadležnosti. Sve što je zatraženo od Grada je napravljeno. Nositelj svega je Vlada Republike Hrvatske i zasad su plan i organizacija na najvišoj razini. Očekujemo da sve protekne u miru – kazao je Šuta.

Na pitanje o navodnom varenju šahti zbog sigurnosti kratko je odgovorio da o tome nema informaciju, dok detalje protokola, dolaska pojedinih delegacija i mogućeg odlaska nekog od državnika na utakmicu također nije mogao potvrditi.

Uz MED9, Split očekuje i važna utakmica na Poljudu, pa će grad u svega dva dana biti domaćin dvaju velikih događaja.

– Mislim da možemo biti ponosni što se sve to događa upravo u Splitu i što se iz našeg grada šalje jedna jako lijepa poruka – rekao je Šuta.

Govoreći o samoj utakmici, nije skrivao očekivanja.

– Očekujem pobjedu. Stvarno bih volio da zaboravimo gorak okus posljednjeg rezultata, ali to je sport i teške situacije treba prihvatiti. Nadam se da ćemo se vratiti tamo gdje smo bili – kazao je.

Šuta o budućnosti Poljuda: Struka mora reći svoje

Jedna od tema bila je i budućnost stadiona na Poljudu, odnosno pitanje može li se postojećom rekonstrukcijom dobiti stadion koji odgovara suvremenim zahtjevima. Šuta nije želio prejudicirati zaključke stručne komisije.

– Već sam dao nekoliko izjava na tu temu i prepustio bih da se najprije održe svi sastanci te da se nakon toga sve prezentira. Nemam informacije o konačnim zaključcima. Mislim da struka mora reći svoje i da se na temelju toga mora donijeti ono što je najbolje za Poljud, Hajduk i Split – kazao je.

Podsjetio je pritom na projekte koje Grad provodi kada je riječ o sportskoj infrastrukturi, od Parka mladeži i Spaladium Arene do Gripâ i budućeg Hajdukova kampa.

– Stvarno smo se uhvatili ukoštac s pitanjem stadiona. Do sada su se procjene vezane uz sigurnost i cjelokupnu dokumentaciju na neki način potiskivale i stavljale po strani. Od samog početka bio sam svjestan da će dokumenti koji budu objavljeni izazvati određene reakcije. Međutim, kroz kvalitetnu raspravu možemo donijeti najbolje odluke – rekao je.

Konačni cilj, ističe, mora biti moderan stadion i podizanje splitske sportske infrastrukture na razinu kakvu grad zaslužuje.

– Želimo odluku koja će dovesti do toga da Split dobije moderan i suvremen stadion te napokon sportsku infrastrukturu kakvu zaslužuje još od 1979. godine – poručio je.

Osvrnuo se i na poruke navijača koji od Vlade traže jednak tretman Splita i Zagreba kada je riječ o stadionima.

– Svatko ima pravo iznijeti svoj stav. Prije svega, stadion je tu zbog navijača i upravo su navijači njegovi najveći korisnici. Što se tiče jednakog tretmana, uvjeren sam da Split neće biti zakinut – rekao je Šuta.

Naglasio je kako postoje razlike u modelima financiranja pojedinih projekata u Zagrebu i Splitu. Kranjčevićevu, podsjetio je, financira Grad Zagreb, dok je projekt Parka mladeži dio šireg projekta u koji je uključena i Vlada.

Kod Poljuda i Maksimira, smatra, potrebno je voditi računa i o velikoj razlici između financijskih mogućnosti Zagreba i Splita.

– Moramo se voditi financijskim mogućnostima, ali istodobno donijeti najbolje odluke za grad. Mislim da ćemo, kada donesemo konačnu odluku u kojem smjeru idemo i budemo sigurni da ćemo dobiti pravi, moderan i suvremen stadion, pronaći i odgovarajuća financijska rješenja. Cilj je da to budu dva nacionalna stadiona, na ponos svih nas u Hrvatskoj – zaključio je Šuta.