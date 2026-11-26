Split će od 30. studenoga do 4. prosinca 2026. biti domaćin međunarodne manifestacije Christmas in Europe 2026 (Božić u Europi), koja će okupiti oko 150 učenika, nastavnika i ravnatelja turističkih i ugostiteljskih škola iz različitih europskih zemalja.

Domaćin manifestacije je Turističko-ugostiteljska škola, Split, a događanje se organizira u okviru aktivnosti međunarodne organizacije AEHT (European Association of Hotel and Tourism Schools). Manifestacija promiče europsko zajedništvo, međukulturni dijalog, očuvanje božićnih tradicija i kulturne baštine te povezivanje mladih kroz obrazovanje, gastronomiju i kreativno izražavanje.

PANEL „MAKE YOUR VOICE HEARD” – 30. STUDENOGA U 10:30 SATI

Program manifestacije započinje u ponedjeljak, 30. studenoga, u 10:30 sati panelom „Make Your Voice Heard” u prostorijama Turističko-ugostiteljske škole, Split. Panel je posvećen aktivnom sudjelovanju mladih u društvu, obrazovanju, sportu i europskim institucijama.

SVEČANO OTVARANJE – 30. STUDENOGA U HRVATSKOM DOMU

Svečano otvaranje održat će se u ponedjeljak, 30. studenoga 2026., u 18:00 sati u Hrvatskom domu u Splitu, uz prigodan kulturno-umjetnički program i pozdravna obraćanja domaćina i uzvanika.

Nakon svečanosti povijesna jezgra Splita pretvorit će se u pozornicu europskog zajedništva, glazbe, plesa i božićne čarolije. U 19:00 sati ispred Hrvatskog doma održat će se flashmob, za čiju je pripremu zaslužan Plesni studio Clique. Nakon flashmoba parada sudionika, uz zastave europskih zemalja, krenut će prema adventskom vijencu ispred crkve sv. Frane, a zatim preko splitske Rive i kroz Podrume Dioklecijanove palače do Peristila.

Na Peristilu će sudionike dočekati rimski car Dioklecijan sa svojom gardom, simbolično povezujući bogatu antičku povijest Splita i suvremenu europsku mladost. Upravo će Peristil biti mjesto nastanka milenijske fotografije svih sudionika, koja će postati središnji motiv digitalne razglednice manifestacije.

Zahvaljujući digitalnoj razglednici, najljepša adventska poruka zajedništva, prijateljstva i mira već će iste večeri iz srca Splita otputovati diljem Europe i svijeta.

Program se nastavlja obilaskom Katedrale sv. Duje, nakon čega će u Vestibulu nastupiti muška klapa Glazbene škole Josipa Hatzea. Poseban završetak večernjeg programa donijet će Splitski ples u izvedbi FA Jedinstvo, kao autentičan izraz lokalne tradicije i uvod u večeru dobrodošlice za sudionike na splitskoj Peškariji.

PET DANA EUROPSKIH TRADICIJA, GASTRONOMIJE I PRIJATELJSTVA

Tijekom petodnevne manifestacije sudionici će predstaviti božićne običaje, gastronomiju i kulturnu baštinu svojih zemalja. U programu se posebno ističu:

Božićni sajam – 1. i 2. prosinca od 9:30 do 12:30 sati u Podrumima Dioklecijanove palače, s predstavljanjem običaja zemalja sudionica.

Europske gastronomske večeri – 1. i 2. prosinca, s tradicionalnim jelima i božićnim gastronomskim običajima.

Kulturni i edukativni sadržaji – za upoznavanje Splita i njegove povijesne baštine.

Sportsko druženje na Žnjanu – 3. prosinca, kao prilika za povezivanje mladih kroz zajedničke aktivnosti.

Svečana gala večera u hotelu Amphora – 3. prosinca, pod nazivom „Gala Dinner – Powered by Biberon Group”, uz sudionike, partnere i uzvanike manifestacije.

SPLIT – GRAD KOJI POVEZUJE EUROPU

Organizacijom manifestacije Christmas in Europe 2026 Split potvrđuje svoju ulogu grada susreta, otvorenosti i bogate kulturne baštine. Za Turističko-ugostiteljsku školu, Split, domaćinstvo je prilika da učenici kroz praktičan rad, organizaciju manifestacija i suradnju s europskim vršnjacima razvijaju profesionalne kompetencije, ali i vrijednosti zajedništva, tolerancije i međusobnog razumijevanja. Manifestacija ima i humanitarni karakter. Štićenici centra Maestral izradili su ukrase za dekoraciju božićnih jelki sudionika koje će krasiti izložbene štandove u Podrumima, a donacije za iste bit će uplaćena kao božićni poklon djeci.

Jer Božić u Europi nije samo susret različitih tradicija – to je susret mladih ljudi koji stvaraju zajedničke uspomene i njeguju vrijednosti koje želimo sačuvati za buduće generacije.