Split ponovno u središtu svjetskog lakrosa: Održan 6. Dalmatia Lacrosse Cup

Split je i ove godine bio domaćin velikog međunarodnog sportskog događaja koji je u grad doveo stotine lacrosse igrača iz različitih dijelova svijeta. Šesto izdanje tradicionalnog Dalmatia Lacrosse Cupa održano je prošlog tjedna, potvrdivši da je turnir tijekom godina izrastao u prepoznatljivo međunarodno sportsko okupljanje i važan dio splitske sportske i turističke ponude.

Sportska priča koja je započela 2021. godine nastavlja se razvijati iz godine u godinu. Dalmatia Lacrosse Cup danas okuplja sportaše, trenere i službene osobe iz brojnih zemalja, a Split tijekom trajanja turnira postaje mjesto susreta lacrosse zajednice iz različitih krajeva svijeta.

Ovogodišnje izdanje ponovno je okupilo stotine igrača iz cijeloga svijeta, pružajući im priliku za natjecanje, ali i za druženje, razmjenu iskustava i stvaranje novih međunarodnih kontakata.

Više od sportskog turnira

Dalmatia Lacrosse Cup od samog početka nije zamišljen isključivo kao sportsko natjecanje. Uz utakmice, tijekom ovogodišnjeg izdanja održane su i različite radionice i predavanja posvećena razvoju sporta, suđenju, sportskoj prehrani te zdravom načinu života.

Na taj se način turnir koristi i kao platforma za edukaciju sportaša, trenera i svih zainteresiranih, ali i kao mjesto razmjene znanja između ljudi koji dolaze iz različitih sportskih i nacionalnih sredina.

Posebna vrijednost ovakvog međunarodnog okupljanja je upravo u mogućnosti da mladi i lokalni sportaši treniraju i natječu se uz igrače iz drugih zemalja, upoznaju njihove načine rada te izravno razmjenjuju iskustva s kolegama iz svjetske lacrosse zajednice.

Za sport koji je u Hrvatskoj još uvijek relativno mlad, ovakvo iskustvo ima poseban značaj.

Split kao međunarodna sportska destinacija

Organizator turnira je Udruga Dalmatia Lacrosse Cup, koja je tijekom proteklih godina kontinuirano radila na razvoju događaja i njegovom međunarodnom pozicioniranju.

Turnir istodobno ima značaj i izvan samog sporta. Dolazak stotina sudionika iz različitih država znači da se u Splitu okupljaju sportaši, treneri, suci i pratnja, koji tijekom boravka koriste smještaj, ugostiteljske, turističke i druge usluge.

Takvi događaji predstavljaju važan dio produženja turističke sezone, jer međunarodni sportski gosti u Split dolaze zbog organiziranog natjecanja, a njihov boravak nije vezan isključivo uz klasičnu ljetnu turističku sezonu.

Dalmatia Lacrosse Cup tako predstavlja spoj sporta i turizma te dodatno obogaćuje ponudu grada. Uz prirodne, kulturne i povijesne atrakcije, Split se kroz ovakve događaje pozicionira i kao destinacija za međunarodna sportska natjecanja.

Svjetska promocija Splita i Dalmacije

Međunarodni karakter turnira donosi Splitu i dodatnu vidljivost izvan Hrvatske. Sudionici iz različitih država sa sobom odnose iskustvo boravka u gradu, dok fotografije, videozapisi i objave povezane s turnirom dodatno šire priču o Splitu unutar međunarodne lacrosse zajednice.

Time sportski događaj postaje svojevrsni kanal međunarodne promocije grada.

Posebno je vrijedno što se ta promocija ne temelji samo na klasičnoj turističkoj reklami, već na stvarnom iskustvu ljudi koji Split posjećuju, u njemu borave i sudjeluju u događaju.

Sport koji raste

Lacrosse je jedan od najstarijih organiziranih sportova Sjeverne Amerike, s tradicijom koja seže stoljećima unatrag. Razvili su ga autohtoni narodi područja današnjeg SAD-a i Kanade, a s vremenom je prerastao u međunarodni sport koji danas ima sve veći broj igrača i klubova diljem svijeta.

Riječ je o izrazito dinamičnom momčadskom sportu koji kombinira brzinu, tehniku, taktiku i fizičku snagu. U klasičnom obliku igraju dvije momčadi s po deset igrača, a cilj je postići pogodak koristeći štap s mrežicom na vrhu i lopticu.

Lacrosse ima posebno mjesto u sportskoj tradiciji Kanade, a posljednjih desetljeća bilježi snažan međunarodni razvoj. Njegova prisutnost na velikim međunarodnim sportskim natjecanjima dodatno je povećala interes za razvoj sporta u novim sredinama.

Za Hrvatsku je pritom posebno važno stvaranje uvjeta u kojima domaći igrači mogu napredovati kroz kvalitetne međunarodne utakmice i kontakte.

Zahvala partnerima i domaćinima

Organizatori posebno zahvaljuju Gradu Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji, koji kroz pokroviteljstvo i višegodišnju potporu prepoznaju vrijednost ovog sportskog projekta.

Njihova podrška omogućuje da Dalmatia Lacrosse Cup nastavi rasti i da Split svake godine ugosti sportaše iz sve većeg broja međunarodnih sredina.

Važna je i suradnja s Hrvatskim lacrosse savezom, kao i sa svim klubovima, sucima, volonterima, partnerima i pojedincima koji sudjeluju u organizaciji turnira.

Šesto izdanje potvrđuje kontinuitet

Šest godina nakon prvog izdanja, Dalmatia Lacrosse Cup više nije samo ideja o međunarodnom sportskom turniru. Postao je događaj koji povezuje sport, međunarodnu suradnju, turizam, edukaciju i promociju Splita.

Za lokalne igrače predstavlja priliku za natjecanje i učenje od međunarodnih kolega. Za gostujuće ekipe predstavlja priliku da upoznaju Split i Hrvatsku. Za grad predstavlja dodatni međunarodni sportski sadržaj i mogućnost produženja turističke sezone.

A za lacrosse zajednicu predstavlja mjesto na kojem se jednom godišnje susreću ljudi iz različitih zemalja, na terenu i izvan njega.

Upravo ta kombinacija sportskog natjecanja, međunarodnog povezivanja i promocije Splita čini Dalmatia Lacrosse Cup događajem koji iz godine u godinu nastavlja širiti svoj doseg.