Split ponovno u potrazi za krvlju: Nedostatak svih krvnih grupa osim AB

Zavod za transfuzijsku medicinu Kliničkog bolničkog centra Split ponovno apelira na građane – nedostaje krvi gotovo svih krvnih grupa, osim AB.

"Trenutno imamo dovoljno AB krvne grupe, a svih drugih nam nedostaje. Molimo sve darivatelje, ljude dobre volje, zdrave osobe da nam se pridruže te da daruju krv. Ako se dobro osjećate, molimo vas da dođete i darujete krv", poručila je pročelnica Zavoda, Slavica Dajak.

Darivanje krvi u KBC-u Split moguće je danas (utorak), u srijedu i četvrtak od 7 do 19 sati. Ljetni mjeseci, ističe Dajak, uvijek donesu veće opterećenje za Odjel, uz nepredviđene situacije i stalnu popunjenost bolničkih kapaciteta.

"Kriteriji za darivanje postoje, a mi ćemo vam postaviti niz pitanja. Načelno, ako nemate rizične kontakte, ako niste putovali zadnjih mjesec dana ili pili antibiotike posljednjih tjedana, možete darovati krv", pojasnila je pročelnica.

Poseban naglasak stavljen je na poticanje novih darivatelja.

"Vjerujem da su se stari darivatelji već uključili, a sada nam je bitno motivirati one koji do sada nisu davali krv. Hvala svima koji će doći i darovati krv", zaključila je Dajak.