Split ponovno postaje središte komunikacijske struke! Na KOMferenciju stižu velika imena iz svijeta medija, politike i gospodarstva: "Puno smo radili na tome da ta tradicija dođe i ostane u Splitu"

Split će početkom studenoga ponovno biti jedno od najvažnijih mjesta susreta komunikacijske i medijske struke u Hrvatskoj. Od 5. do 7. studenoga u Hrvatskom domu održat će se KOMferencija, događaj koji će okupiti ugledne stručnjake za odnose s javnošću, predstavnike medija, gospodarstvenike, donositelje odluka i brojne druge sudionike iz Hrvatske i regije. Kao uvod u veliki trodnevni događaj, u četvrtak navečer u splitskom Lui baru, na Morpurgovoj poljani, održan je PreKOMferencija Meetup. U razgovorima su sudjelovale Ines Brajević, glavna urednica Dalmatinskog portala, Lori Vitaljić, vlasnica Kaliste, prve specijalizirane PR agencije u Dalmaciji, te Ružica Đonlić, ovlaštena pročelnica Kabineta gradonačelnika Grada Splita. Susret je moderirao Luka Šipić, voditelj Podružnice srednja i južna Dalmacija Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ), dok se okupljenima obratio i Jerko Trogrlić, programski direktor KOMferencije.

Večerašnje druženje okupilo je ljude iz različitih područja kojima je kvalitetna komunikacija važan dio svakodnevnog rada. Bila je to prilika za predstavljanje programa velike konferencije, ali i za otvoren razgovor o odnosima novinara i komunikacijskih stručnjaka, razvoju odnosa s javnošću tijekom posljednjih desetljeća te mogućnostima još bolje suradnje. Ovogodišnje izdanje KOMferencije ima i posebno značenje jer Hrvatska udruga za odnose s javnošću, organizator konferencije, obilježava 30 godina svojeg djelovanja. Pod sloganom "PRičajmo o STruci" razgovarat će se o razvoju komunikacija, umjetnoj inteligenciji, izazovima novinarstva, upravljanju reputacijom i budućnosti odnosa s javnošću.

Jerko Trogrlić: "Drago mi je što smo uspjeli stvoriti tradiciju održavanja KOMferencije u Splitu"

Jerko Trogrlić, komunikacijski stručnjak i programski direktor KOMferencije, u razgovoru za Dalmaciju Danas nije skrivao zadovoljstvo što je Split postao prepoznatljivo mjesto okupljanja komunikacijske struke. Posebno je naglasio trud koji je tijekom godina uložen kako bi se ovaj događaj zadržao u gradu pod Marjanom. "Jako mi je drago što je KOMferencija ponovno u Splitu. Puno smo radili na tome da ta tradicija dođe i ostane u Splitu. Pokazalo se da ljudi iz struke, ne samo iz Hrvatske nego i iz susjednih zemalja, vole dolaziti ovdje. Svi se vesele i ovogodišnjem izdanju", kazao nam je Trogrlić. Naglasio je kako je 30. obljetnica HUOJ-a iznimno važna za profesiju koja je u Hrvatskoj tijekom protekla tri desetljeća prošla velik razvojni put. "To je velika obljetnica za našu udrugu, ali i za cijelu struku u Hrvatskoj. Od profesije koja je bila u povojima došli smo do ozbiljnog broja stručnjaka i agencija. Imat ćemo i ljude koji su bili tu od samih početaka", istaknuo je.

Posebnost KOMferencije, dodaje, upravo je u tome što o komunikacijama ne govore isključivo stručnjaci za odnose s javnošću, nego i ljudi iz drugih područja koji se svakodnevno susreću s komunikacijskim izazovima. "Mi ćemo više moderirati, a govorit će stručnjaci iz različitih područja. Želimo čuti njihova iskustva, način na koji gledaju komunikaciju i izazove s kojima se suočavaju", objasnio je.

U Split dolaze Dragan Šolak, Zoran Kesić, Almin Karamehmedović i brojna druga poznata imena

Ovogodišnji program donosi niz zanimljivih sugovornika. Među njima su Dragan Šolak, osnivač United Groupa, jedan od najpoznatijih regionalnih medijskih poduzetnika, te Zoran Kesić, televizijski voditelj, komičar i politički komentator, poznat po emisiji "24 minuta". Upravo je dolazak Dragana Šolaka jedna od tema koje je Jerko Trogrlić posebno istaknuo. "Riječ je o čovjeku koji rijetko javno govori, a iza sebe ima veliko iskustvo u medijskoj industriji. Razgovarat ćemo o tome što znači biti vlasnik medija, kako se nositi s pritiscima i kakvi su izazovi takvog poslovanja", najavio je.

Posebnu pozornost privući će i razgovor s Olegom Uskokovićem, predsjednikom Uprave i suvlasnikom Auctor Holdinga, koji će govoriti o iskustvima iz poslovnog i medijskog svijeta. Jedno od međunarodno najzvučnijih imena ovogodišnjeg programa je Almin Karamehmedović, predsjednik američkog ABC Newsa, s kojim će se razgovarati o budućnosti televizije, nepristranom novinarstvu i promjenama u navikama publike. U Split dolaze i Piotr Wojtas iz NATO-a, Vincenzo Le Voci iz Club of Venice te brojni stručnjaci iz hrvatskog komunikacijskog sektora. Među najavljenim sudionicima su i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, predsjednik HUOJ-a Mario Aunedi Medek, profesor Damir Jugo, komunikacijski stručnjak Krešimir Macan, kao i Predrag Pale s Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.

Profesor Pale govorit će o generativnoj umjetnoj inteligenciji i njezinu utjecaju na tržište i reputaciju, odnosno o sve važnijem pitanju kako komunicirati u svijetu u kojem algoritmi i umjetna inteligencija sve snažnije posreduju između organizacija i publike.

Predviđen je i razgovor s Darijanom Filipović, novoizabrana hrvatskom članicom Predsjedništva Bosne i Hercegovine, a razgovor će moderirati Ana Šimunović, certificirana savjetnica i edukatorica za vodstvo i komunikacije. Jedan od panela okupit će gradonačelnika Splita Tomislava Šutu, gradonačelnika Zadra Šimu Erlića, HRT-ovu novinarku Mirtu Šurjak i Martinu Brautović iz Zagrebačke županije. Sve to pokazuje širinu ovogodišnjeg programa, koji komunikaciju promatra iz perspektive medija, gospodarstva, politike, diplomacije i suvremenih tehnologija.

Ines Brajević: "Postoji sve više prostora za suradnju novinara i PR stručnjaka"

Jedna od važnih tema večerašnjeg susreta bila je i kvaliteta odnosa između novinara i stručnjaka za odnose s javnošću. O tome je za Dalmaciju Danas govorila Ines Brajević, glavna urednica Dalmatinskog portala, koja je sudjelovala u razgovoru posvećenom novinarskoj perspektivi komunikacije s PR stručnjacima.

U razgovoru je sudjelovala i Ružica Đonlić, ovlaštena pročelnica Kabineta gradonačelnika Grada Splita, čime je ova tema otvorena iz perspektive medija, ali i institucija koje svakodnevno komuniciraju s novinarima i javnošću.

Jedna od tema razgovora bilo je prvo nacionalno istraživanje o kvaliteti komunikacije između komunikacijskih stručnjaka i novinara, čiji će rezultati biti predstavljeni na KOMferenciji. Prema riječima Ines Brajević, odnosi novinara i komunikacijskih profesionalaca tijekom godina znatno su se promijenili, a danas postoji sve više prostora za kvalitetnu suradnju. "Više nismo ono što smo nekada bili, prvi neprijatelji. Postoji sve više prostora za suradnju i ta suradnja može biti kvalitetnija. Mislim da je to smjer u kojem bismo trebali ići", istaknula je Brajević.

Naglasila je kako je u novinarskom poslu iznimno važno pravodobno dobivanje provjerenih i točnih informacija.

"Oni su tu da nam pomognu doći do kvalitetne informacije, da budemo brzi i točni. Ali moramo im moći vjerovati. Kada nekoga zovemo u osam sati navečer, za to postoji opravdan razlog. Ta nam izjava treba tada, a ne sutra ujutro", objasnila je. Upravo je međusobno razumijevanje jedan od preduvjeta kvalitetnog informiranja javnosti. Novinari imaju obvezu postavljati pitanja i provjeravati informacije, dok komunikacijski stručnjaci mogu pridonijeti tome da odgovori budu dostupni, jasni i pravodobni.

Lori Vitaljić: "Prva priopćenja slali smo faksom, danas je sve potpuno drukčije"

Posebno zanimljiv pogled na razvoj komunikacijske struke pružila je Lori Vitaljić, osnivačica i vlasnica agencije Kalista, prve specijalizirane PR agencije u Dalmaciji. Njezina agencija uskoro slavi 25 godina djelovanja, a upravo je to bio povod za razgovor o tome koliko se način komuniciranja promijenio u posljednja dva i pol desetljeća. "Za mjesec dana moja agencija puni točno 25 godina postojanja. Bila je to prva specijalizirana agencija za odnose s javnošću na ovim prostorima. Razgovaramo o tome kako je sve izgledalo prije 25 godina, kako danas, koliko se promijenila percepcija PR-a i koje su sve nove alate donijele promjene", kazala nam je Vitaljić. Iako se tehnologija razvijala iznimno brzo, smatra da su temeljne vrijednosti profesije ostale iste. "Promijenilo se dosta toga, ali suština se nije promijenila. Temeljni postulati PR-a ostali su isti. Promijenio se način na koji komuniciramo, a alati su danas potpuno drukčiji", istaknula je. Prisjetila se i jednog detalja koji najbolje pokazuje koliko se profesija promijenila. "Jedno od pitanja bilo je kako sam poslala prvo priopćenje za javnost, odnosno jesam li ga slala faksom. Ostala sam malo zatečena jer se faksa više gotovo i ne sjećam, ali zaista jesam. Prva priopćenja slali smo faksom", ispričala je.

Luka Šipić: "Želimo okupljati ljude, razgovarati, educirati se i graditi još bolje odnose"

Veliku ulogu u organizaciji večerašnjeg susreta imao je i Luka Šipić, voditelj Podružnice srednja i južna Dalmacija Hrvatske udruge za odnose s javnošću, koji je ujedno moderirao program u Lui baru. Cilj je podružnice povezivati komunikacijske stručnjake, poticati razmjenu iskustava i razvijati suradnju s medijima i drugim sudionicima javnog života.

Šipić nam je objasnio kako ideja ovakvih susreta nadilazi samo predstavljanje velikih stručnih događaja. "Ovaj smo događaj organizirali prije svega kako bismo okupili ljude iz struke, ne samo komunikacijske stručnjake nego i medije, novinare, donositelje odluka. Tu su s nama i predstavnici Grada. Dakle, svi oni kojih se komunikacija na neki način dotiče", kazao je. Dodao je kako podružnica želi nekoliko puta godišnje organizirati susrete na kojima će sudionici moći razmijeniti iskustva, otvoreno razgovarati o izazovima i učiti jedni od drugih. "Ideja je okupiti sve te ljude, razgovarati, raspravljati i educirati se kako bi svima bilo bolje, a odnosi između nas u PR-u i medija bili još kvalitetniji", poručio je Šipić. Posebno je istaknuo prvo nacionalno istraživanje o kvaliteti komunikacije između novinara, urednika i komunikacijskih stručnjaka. "Ove smo godine napravili prvo nacionalno istraživanje komunikacije između redakcija, medija i nas komunikacijskih stručnjaka. Želimo vidjeti što može biti bolje. Večeras ćemo predstaviti dio rezultata, a cjelovito istraživanje na KOMferenciji", najavio je.

Rezultati istraživanja bit će predstavljeni u sklopu programa konferencije, a na temelju njih održat će se i panel o mogućnostima kvalitetnije komunikacije s medijima. U raspravi će sudjelovati Marko Biočina s Nove TV i Tihana Tomičić iz Novog lista, dok će rezultate predstaviti Anamarija Hrvoić Đurić.

Tri dana razgovora, znanja i druženja u Splitu

KOMferencija će svečano započeti u četvrtak, 5. studenoga, u Hrvatskom domu u Splitu. Uz stručna predavanja i panel-rasprave, sudionike očekuje i dodjela regionalne komunikacijske nagrade the! award. Središnji dio programa održat će se u petak, 6. studenoga, kada će se razgovarati o razvoju komunikacijske struke, medijima, poslovnim izazovima, reputaciji i ulozi umjetne inteligencije. Subotnji program, 7. studenoga, donosi nastavak rasprava o budućnosti televizije, međunarodnim komunikacijskim izazovima i odnosima s javnošću.

Uz službeni dio programa organizirana su i neformalna druženja, među kojima je najavljen i nastup splitskog TBF-a u Fabrique Pubu. Organizatori ističu kako je posebno važno što se u Splitu okupljaju različite generacije komunikacijskih profesionalaca, od onih koji su sudjelovali u razvoju struke tijekom posljednjih 30 godina do mladih stručnjaka i studenata koji tek započinju svoje karijere. Upravo je to jedna od vrijednosti KOMferencije.

Osim razmjene stručnih znanja, ona omogućuje nova poznanstva, povezivanje ljudi iz različitih sektora i razgovore koji se nastavljaju i nakon završetka službenog programa.

A večerašnji susret u Lui baru pokazao je koliko su takvi razgovori korisni. U vremenu kada se informacije šire brže nego ikada, a komunikacijski alati neprestano mijenjaju, povjerenje, profesionalnost i međusobno razumijevanje ostaju jednako važni.

Detaljan program konferencije, informacije o govornicima i ulaznicama dostupni su na službenoj stranici komferencija.hr