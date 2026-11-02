Split ponovno postaje središte brzog slaganja Rubikove kocke: Stiže nova disciplina, a mjesta se brzo popunjavaju

Udruga Speedcubing Hrvatska najavljuje novo, ovaj put jednodnevno natjecanje u slaganju Rubikove kocke pod nazivom „Split Cubing Day 2027“, koje će se održati 9. siječnja 2027. godine u osnovnoj školi Skalice. Glavni naglasak manifestacije stavljen je na predstavljanje nove speedcubing discipline Face Turning Octahedron (FTO) koja će ujedno biti i glavna disciplina ovog natjecanja. FTO je nova slagalica koja će na listu službenih disciplina WCA biti uvrštena 2. siječnja 2027., a u Splitu će svoje predstavljanje imati samo sedam dana kasnije.

Osim u FTO natjecatelji će se nadmetati i u standardnoj kocki 3x3x3 zatim 2x2x2, Pyraminxu, Skewbu te Clocku, čije je ovo ujedno jedno od posljednjih službenih pojavljivanjana natjecanjima u Republici Hrvatskoj prije ukidanja s WCA liste koje će se odviti nakon završetka Svjetskog prvenstva u speedcubingu krajem srpnja 2027.

Prvi susret Splita i speedcubinga bio je u travnju 2026. na prvom „Split Open-u“, natjecanju za koje su prijave trajale svega 43 minute iako se radilo o novom natjecanju za koje je ograničenje broja natjecatelja bilo postavljeno na 60 natjecatelja. S obzirom na uspješnu realizaciju tog natjecanja može se reći da su Split i speedcubing kliknuti na prvu te da je „Split Cubing Day 2027“ samo nastavak gradnje priče o speedcubingu u Splitu koja je između ova da natjecanja ispisala još jednu lijepu stranicu u obliku radionica za djecu-početnike u speedcubingu na Mediteranskom festivalu knjige u rujnu na splitskim Gripama.

Zbog velikog interesa i ograničenog broja od 50 natjecateljskih mjesta za prijave započinju 5. studenog 2026.godine u 20 sati putem službene WCA stranice organizatori savjetuju brzu prijavu s obzirom na prošla iskustva brze popunjenosti kapaciteta.

Osim za „Split Cubing Day-a 2027“ zaljubljenici ove vještine mogu se prijaviti za još dva natjecanja koja do kraja 2026. organizira Udruga Speedcubing Hrvatska , a to su „Varaždin Open 2026“ koje će se održati 28. i 29. studenog u Varaždinu i za koje su prijave moguće putem poveznice te za posljednje natjecanje iz serije „Zagreb Cubing series“, seriji natjecanja na kojima nema natjecanja u klasičnoj Rubikovoj kocki već je uglavnom riječ o većim kockama i slaganju naslijepo. Za „Zagreb Cubing series III“ možete se prijaviti ovdje.

Speedcubing je na području Hrvatske u 2026. ostvario značajan rast, a taj rast je posebno došao do izražaja na području Dalmacije te se pokretanjem novih natjecanja očekuje da se isti trend nastavi i u godinama koje dolaze.