Split ponovno postaje središte autorske glazbe! Na ST-art festival već stiglo 47 prijava, a pobjednike čekaju vrijedne nagrade

Splitski ST-art festival autorske glazbe i ove godine potvrđuje velik interes domaćih bendova i izvođača za predstavljanje vlastitog glazbenog stvaralaštva. Za sedamnaesto izdanje festivala dosad je pristiglo čak 47 prijava, a organizatori podsjećaju kako je natječaj otvoren do ponedjeljka, 12. listopada.

Riječ je o festivalu koji se održava od 2010. godine i jednom od rijetkih preostalih glazbenih događanja u Hrvatskoj na koja se autorski bendovi mogu prijaviti i dobiti priliku predstaviti publici. Dok su brojne slične manifestacije tijekom godina prestale s radom zbog nedostatka financijskih sredstava, prostora ili interesa, ST-art je uspio opstati zahvaljujući predanosti organizatora, dugogodišnjoj podršci partnera i publici koja mu se redovito vraća.

Dvije polufinalne večeri i veliko finale u Klubu Kocka

Nakon zatvaranja prijava stručni žiri preslušat će sve pristigle glazbene materijale te odabrati izvođače koji će dobiti priliku nastupiti pred splitskom publikom. Prva polufinalna večer održat će se u srijedu, 4. studenoga, dok je druga na rasporedu tjedan dana kasnije, u srijedu, 11. studenoga. Najuspješniji izvođači iz polufinalnih večeri izborit će nastup u velikom finalu, koje će se održati u subotu, 21. studenoga. Sve festivalske večeri održavat će se u Klubu Kocka, smještenom u splitskom Domu mladih, koji će tako ponovno postati mjesto susreta mladih glazbenih talenata, ljubitelja autorske glazbe i glazbenih profesionalaca. Ovogodišnje finale dodatno će obogatiti nastup zagrebačkog disco pop trija Ki Klop, koji će publici predstaviti svoj prepoznatljivi spoj glazbe, performansa i plesne zabave. Riječ je o sastavu koji je za svoj debitantski album Otopljeni disko proglašen Pop&Off izvođačem 2024. godine.

Ki Klop ove je godine nastupio i na europskom showcase festivalu ESNS u nizozemskom Groningenu te na festivalu MENT u Ljubljani, čime je dodatno privukao pozornost međunarodne glazbene scene. Njihovi koncerti poznati su po energičnoj atmosferi i kombinaciji žive svirke, scenskog nastupa i plesnih ritmova, pa organizatori očekuju atraktivnu završnicu ovogodišnjeg festivala.

Publika neće biti samo promatrač: Svaka ulaznica vrijedi kao glas

Jedna od posebnosti ST-art festivala jest način odlučivanja o pobjednicima. Naime, konačni poredak ne određuje isključivo stručni žiri, nego u odluci sudjeluje i publika. Svaka kupljena ulaznica ujedno predstavlja glasački listić, što znači da posjetitelji mogu izravno utjecati na izbor najboljih izvođača. Na taj način festival nastoji povezati stručnu procjenu glazbenih nastupa s reakcijama publike, kojoj se pruža prilika da podrži svoje favorite.

Osim prilike za predstavljanje vlastite glazbe, sudionike očekuju i nagrade osmišljene kako bi im pomogle u nastavku glazbene karijere. Među nagradama su snimanje autorskog singla u Pilot Studiju, glazbena oprema iz Music Shopa Metropolis, izrada promotivnih majica u Lumer Printu te mogućnost nastupa na Kawa Festu. Organizatori ističu kako im je cilj ponuditi konkretnu podršku izvođačima koji tek grade svoje mjesto na glazbenoj sceni.

"Žao nam je jedino što ne možemo ugostiti još više sudionika"

Predsjednik Udruge za zaštitu glazbe STOP Frane Mihalj ističe zadovoljstvo velikim brojem prijava, ali i činjenicom da festival već godinama uspješno okuplja mlade autore. "Ponosni smo što već godinama dajemo priliku mladim glazbenicima da ispričaju svoju glazbenu priču. Koliko je to potrebno, pokazuje nam velik broj prijava koje stižu svake godine. Žao nam je jedino što ne možemo organizirati više večeri i ugostiti više sudionika", ističe Mihalj. Festival organizira splitska Udruga za zaštitu glazbe STOP, uz podršku partnera, udruge S4S, Jafra Printa i Plana B.

Prijave traju do 12. listopada: Evo što bendovi trebaju poslati

Svi zainteresirani autorski bendovi i samostalni izvođači mogu se prijaviti do ponedjeljka, 12. listopada, slanjem prijave na adresu uzgstop@gmail.com. U naslovu elektroničke poruke potrebno je napisati "PRIJAVA – ime benda / izvođača". Prijava treba sadržavati dvije autorske pjesme u mp3 formatu, pri čemu organizatori posebno naglašavaju kako produkcijska kvaliteta snimki nije presudna.

Uz glazbene materijale potrebno je priložiti kratku biografiju izvođača ili benda s imenima članova, fotografiju ili logo koji će se koristiti u festivalskoj brošuri te kontaktne podatke, odnosno e-mail adresu i broj telefona.

Odabrani izvođači trebaju pripremiti koncertni program u trajanju od 20 do 25 minuta, sastavljen od vlastitog autorskog materijala. Sedamnaesto izdanje ST-art festivala tako ponovno otvara vrata glazbenicima koji žele predstaviti svoj rad, steći koncertno iskustvo i upoznati novu publiku, potvrđujući važnost prostora za razvoj i promociju domaće autorske glazbene scene.