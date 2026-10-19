Split ponovno pokazuje veliko srce: U utorak akcija darivanja krvi na Kopilici, pozvani svi koji mogu pomoći!

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Split, u suradnji s DDK Sveučilište Split – SOSS i Alumni AXIS Split, organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u utorak, 20. listopada 2026. godine, od 12 do 15 sati, u prostorijama Sveučilišta u Splitu na adresi Kopilica 5.

Cilj akcije je prikupiti dragocjene doze krvi i pomoći u osiguravanju potrebnih zaliha krvnih pripravaka za pacijente Kliničkog bolničkog centra Split.

Organizatori pozivaju sve građane dobre volje da se odazovu i svojim humanim činom pomognu onima kojima je krv prijeko potrebna.

Svaka kap krvi može nekome značiti život

Darivanje krvi plemenit je čin kojim pojedinac može izravno pomoći u spašavanju ljudskih života. Krv je nezamjenjiva u liječenju brojnih pacijenata, zbog čega je redovito darivanje iznimno važno.

Krv mogu darovati zdrave osobe u dobi od 18 do 65 godina, uz ispunjavanje zdravstvenih uvjeta koji se provjeravaju prije darivanja.

Akcija se održava u utorak od 12 do 15 sati

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi održat će se u utorak, 20. listopada, od 12 do 15 sati, na adresi Kopilica 5 u Splitu, u prostorijama Sveučilišta u Splitu – SOSS.

Iz Hrvatskog Crvenog križa zahvaljuju svim darivateljima koji će se odazvati.

- Unaprijed zahvaljujemo za svaku vašu zlatnu kap - poručuju organizatori.

Odvojite malo vremena, darujte krv i pomozite onima kojima je najpotrebnija.