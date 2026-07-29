Split ponovno pjeva za svog Olivera. Pogledajte dirljive prizore s Pjace

Prvi stihovi Oliverove pjesme "Dobar dan" bili su dovoljni da Pjaca uglas zapjeva. Središnji splitski trg i ove se godine pretvorio u mjesto zajedničkog sjećanja na glazbenika čije pjesme i danas povezuju generacije.

Uoči središnjeg programa manifestacije "Trag u beskraju" u Veloj Luci, brojni Splićani i posjetitelji okupili su se na Pjaci kako bi još jednom odali počast Oliveru Dragojeviću. Njegovi bezvremenski hitovi ispunili su trg, a publika je od prve do posljednje note pjevala zajedno s izvođačima.

Za glazbeni program pobrinule su se Marjanke, kojima se na gitari pridružio Mladen Tudor. Izveli su niz Oliverovih najpoznatijih pjesama.

Kako je izgledala večer ispunjena glazbom, emocijama i zajedničkim pjevanjem, pogledajte u fotogaleriji našeg Igora Jakšića.