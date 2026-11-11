Split ponovno otkriva svoje legende: U petak predstavljanje knjige Anatolija Kudrjavceva, velikog kroničara splitskog života

Split će ovog petka, 13. studenoga, s početkom u 18 sati, biti domaćin književne večeri posvećene jednom od svojih najpoznatijih kroničara. U multimedijskoj dvorani Središnje knjižnice Gradske knjižnice Marka Marulića, u Ulici slobode 2, održat će se predstavljanje knjige „Splitske legende“ Anatolija Kudrjavceva, istaknutog književnika, teatrologa, kazališnog kritičara i kulturnog povjesničara koji je svojim djelima ostavio dubok trag u bilježenju splitske prošlosti i načina života.

Knjiga je objavljena u okviru Bibliothece Spalatine Gradske knjižnice Marka Marulića, edicije posvećene splitskoj pisanoj i kulturnoj baštini.

Čovjek koji je razumio dušu Splita

Anatolij Kudrjavcev (1930. – 2008.) pripada autorima koji su ostavili osobit trag u književnom i kulturnom pamćenju Splita. Kao profesor, esejist, kazališni kritičar i neumorni istraživač gradskog identiteta, desetljećima je promatrao i opisivao Split, njegove stanovnike, običaje, mentalitet i svakodnevicu.

Njegova djela, među kojima se posebno ističu „Vječni Split“, „Ča je pusta Londra...“ i „U potrazi za izgubljenim Mediteranom“, nezaobilazan su dio literature za sve koji žele razumjeti grad izvan njegovih najpoznatijih povijesnih i turističkih razglednica.

Kudrjavcev je pripadao generaciji intelektualaca koji su u gradskim pričama, humoru, jeziku i uspomenama prepoznavali vrijednu kulturnu baštinu. Upravo je zato njegovo književno nasljeđe značajno i za današnje generacije Splićana.

O knjizi će govoriti poznata imena splitske kulturne scene

Na predstavljanju će o knjizi govoriti ravnateljica Gradske knjižnice Marka Marulića Grozdana Ribičić, urednica knjige Ingrid Poljanić, književni kritičar prof. dr. sc. Ivan Bošković, autor pogovora Siniša Vuković te grafički urednik knjige Stjepko Rošin.

Njihova će izlaganja biti prilika za upoznavanje s novim izdanjem, ali i za podsjećanje na bogat stvaralački opus autora koji je velik dio svojeg profesionalnog i književnog života posvetio Splitu.

Poziv svim ljubiteljima splitske povijesti i književnosti

Predstavljanje „Splitskih legendi“ prilika je za okupljanje ljubitelja knjige, povijesti i kulturne baštine Splita, ali i svih onih koji žele bolje upoznati stvaralaštvo Anatolija Kudrjavceva.

Predstavljanje će se održati u petak, 13. studenoga, u 18 sati, u multimedijskoj dvorani Središnje knjižnice Gradske knjižnice Marka Marulića, Ulica slobode 2 u Splitu.

Organizatori pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže na književnoj večeri posvećenoj jednom od najprepoznatljivijih tumača splitske povijesti, kulture i duha grada.