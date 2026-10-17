Split ponovno među najboljim gradovima u Hrvatskoj: Veliki projekt vrijedan 321 milijun eura doprinosi njegovu razvoju

Split je još jednom potvrdio svoje mjesto među gradovima koji se ističu razvojnim projektima, korištenjem europskih sredstava i ulaganjima u održivost.

Ulazak u finale izbora za najbolji grad, uz isticanje u kategorijama EU fondovi i Eco City, dodatno naglašava važnost ulaganja u infrastrukturu i zaštitu okoliša.

Među projektima koji pridonose takvom razvoju posebno mjesto zauzimaju ulaganja Vodovoda i kanalizacije Split.

Više od 321 milijun eura za vodnu infrastrukturu

Jedan od najvažnijih infrastrukturnih zahvata na području Splita i okolice jest projekt Aglomeracija Split – Solin, čija ukupna vrijednost iznosi 321,3 milijuna eura.

Projekt obuhvaća izgradnju nove vodoopskrbne i kanalizacijske mreže, s ciljem unapređenja vodno-komunalne infrastrukture i stvaranja kvalitetnijih uvjeta života za stanovnike.

Iz Vodovoda i kanalizacije Split ističu kako ovakva ulaganja imaju dugoročnu važnost za cijelo područje.

Čišće more i zdraviji okoliš

Osim modernizacije infrastrukture, projekt Aglomeracija Split – Solin usmjeren je i na zaštitu prirodnih resursa.

Razvoj kanalizacijske mreže važan je korak prema smanjenju negativnih utjecaja na okoliš, dok unapređenje vodoopskrbnog sustava pridonosi kvalitetnijoj i pouzdanijoj opskrbi vodom.

Poseban naglasak stavljen je na očuvanje čistoće mora i zdravijeg okoliša, što je od velike važnosti za stanovnike Splita i okolice, ali i za dugoročan održivi razvoj ovog područja.

Europska sredstva za održivu budućnost

Projekt Aglomeracija Split – Solin sufinancirala je Europska unija kroz Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.

Korištenje europskih sredstava omogućuje provedbu velikih infrastrukturnih ulaganja koja pridonose modernizaciji komunalnog sustava i zaštiti okoliša.

Iz Vodovoda i kanalizacije Split poručuju kako nastavljaju ulagati u održivu budućnost Splita i okolice.

Ponovni plasman Splita među finaliste izbora za najbolji grad, kao i njegovo isticanje u kategorijama EU fondovi i Eco City, pritom dodatno skreću pozornost na važnost projekata koji povezuju infrastrukturni razvoj i brigu o okolišu.