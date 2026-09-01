Split ponovno dočekuje hit-predstavu Marijane Mikulić: Stižu dvije nove izvedbe

Nakon četiri rasprodane izvedbe u Splitu, Marijana Mikulić vraća se pred splitsku publiku s autorskom monodramom "MARE #ženamajkaglumica", a novi termini zakazani su za 10. i 11. rujna u Dvorani Lora.

Od premijere 16. siječnja "MARE" je u samo sedam mjeseci odigrana 38 puta pred gotovo 15.000 gledatelja. Uz četiri rasprodane splitske izvedbe, zabilježila je i četrnaest rasprodanih termina u zagrebačkom Lisinskom te ispunila dvorane u Osijeku, Slavonskom Brodu, Požegi, Rijeci, Puli, Zadru, Metkoviću, Dubrovniku i mnogim drugim.

U središtu predstave nalazi se žena koja u jednom danu pokušava uskladiti uloge majke, supruge, kćeri, prijateljice i glumice, ne odustajući pritom od potrebe da ostane svoja. Mikulić na pozornicu donosi vlastita iskustva iz braka, majčinstva i glumačkog posla, kao i svakodnevni pokušaj da sve obaveze stanu u 24 sata.

Partnerski odnosi koji nisu uvijek nalik onima iz romantičnih filmova, majčinstvo koje uz lijepe trenutke donosi i popriličnu dozu kaosa te karijera koja ne čeka da se privatni život posloži samo su neke od tema koje predstava otvara. Kroz humor i izraženu samoironiju Mikulić govori i o očekivanjima, kompromisima, krivnji, umoru te vlastitim željama koje često ostaju na kraju popisa.

Iako polazi od njezina osobnog iskustva, "MARE" se ne zadržava samo na autobiografskoj priči. Situacije iz svakodnevnog života poznate su različitim generacijama, zbog čega se u predstavi ne prepoznaju samo žene i majke. Među publikom je sve više muškaraca koji u pojedinim scenama prepoznaju svoje supruge, partnerice i majke, ali i vlastite odnose i svakodnevicu.

"Na pozornici iznosim priču koja polazi od mog života, ali ona vrlo brzo prestaje biti samo moja. Brak, djeca, posao, roditeljstvo, osjećaj da smo se u svim obavezama negdje izgubili i stalni pokušaj da budemo dobri svima oko sebe iskustva su s kojima živi mnogo ljudi. Zato mi je važno da u predstavi postoji humor, baš kao i u životu - u jednom trenutku čini se da se sve ruši, a već u sljedećem pronađemo razlog za smijeh. Nisam željela da publika samo promatra moje probleme, nego da u njima prepozna dio vlastitog života, nasmije se, možda pusti i koju suzu te iz dvorane izađe barem malo rasterećenija", istaknula je Marijana Mikulić.

Predstava ne pokušava ponuditi recept za savršeno usklađen privatni i poslovni život. Umjesto toga, kroz niz stvarnih situacija pokazuje koliko je pokušaj da se istodobno ispune sve životne uloge često kaotičan, iscrpljujući i apsurdan, ali s odmakom i vrlo duhovit.

Ulaznice za splitske termine u prodaji su putem sustava Eventim.