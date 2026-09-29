Split: Ponavljač ponovno vozio bez vozače dozvole, predloženo oduzimanje vozila

Policijski službenici Postaje prometne policije Split su u ponedjeljak 28. rujna oko 10 sati u Splitu, u Spinčićevoj ulici zaustavili 40-godišnjeg vozača osobnog automobila za kojeg je utvrđeno da upravlja vozilom dok mu je pravomoćnim i izvršnim rješenjem od rujna 2026.g. ukinuta i oduzeta vozačka dozvola te dok mu je na snazi zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije do ožujka 2027. godine. Vozač je ponavljač prekršaja u prometu koji je do sada kažnjavan, dva puta pravomoćno, zbog istovrsnog prekršaja, upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, da mu se izrekne kazna zavora ukupno 60 dana i da se od njega trajno oduzme vozilo kojim je počinio prekršaje.

Sud ga je pustio na slobodu i predmet stavio u redovni postupak.