Policijski službenici Službe općeg kriminaliteta Policijske uprave splitsko-dalmatinske proveli su kriminalističko istraživanje nad muškarcem rođenim 1986. godine zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela razbojništva u ljekarni u Splitu.

Naime, 23. studenoga 2026. godine oko 12.05 sati u Osječkoj ulici u Splitu muškarac je ušao u ljekarnu te je uz prijetnju oštrim predmetom počinio razbojništvo. Materijalna šteta procijenjena je na malo više od 300 eura, a muškarac se nakon događaja udaljio.

Intenzivnim policijskim radom identificiran je i pronađen osumnjičeni muškarac, kod kojeg su pronađeni i oduzeti predmeti povezani s kaznenim djelom.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv muškarca je 27. studenoga 2026. godine podnesena kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela razbojništva te je predan pritvorskom nadzorniku.

Nakon ispitivanja u nadležnom državnom odvjetništvu osumnjičenik je odveden sucu istrage Županijskog suda u Splitu, koji mu je odredio istražni zatvor.