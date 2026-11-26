Split sve više poprima blagdanski izgled. Iako do Božića ima još gotovo mjesec dana, gradske ulice, trgovi i prepoznatljive splitske lokacije već su zasjali u toplim bojama adventskih dekoracija.

Naš fotoreporter prošetao je središtem grada i zabilježio prizore koji najavljuju nadolazeće blagdansko razdoblje. Svjetleće zvijezde ukrašavaju kamene kale, zelenim girlandama i crvenim mašnama okićena je Marmontova ulica, a posebnu atmosferu stvaraju lampice koje se presijavaju na kamenim pločnicima.

Grad se priprema za Advent

Blagdansko ruho dobilo je i Hrvatsko narodno kazalište u Splitu, ispred kojeg se nalazi veliko božićno drvce. Osvijetljeno pročelje kazališta dodatno pridonosi svečanom izgledu Trga Gaje Bulata.

Na Prokurativama su postavljene adventske kućice i pozornica, a u tijeku su i završne pripreme. Božićni ukrasi, svjetleći snjegovići i figure Djeda Božićnjaka upotpunjuju blagdanski ambijent.

Sviđa li vam se kako je Split okićen za ovogodišnje blagdane? Da, grad izgleda prekrasno! Lijepo je, ali moglo bi i bolje. Ne, očekivao/la sam puno više. Prošlogodišnji ukrasi bili su ljepši. Glasaj

Brojni Splićani večernju su šetnju gradom već mogli provesti pod svjetlima božićnih lampica, dok se na pojedinim lokacijama još uvijek radi na uređenju.

Split će uskoro u potpunosti zaživjeti u adventskom ozračju, a kako grad izgleda uoči početka blagdanskih događanja, pogledajte u našoj bogatoj fotogaleriji.