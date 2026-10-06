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Split pokreće veliki akcelerator: Sedam poduzetnika dobiva priliku za izlazak na međunarodno tržište

Najmanje 35 povezivanja s mentorima, investitorima i tvrtkama
Innovate2026 Mainstage-159

Grad Split i Tehnološki park Split pokreću Innovate Akcelerator 2026, novi program namijenjen ambicioznim tehnološkim i deep-tech poduzetnicima koji svoje proizvode i tehnologije žele pretvoriti u međunarodno konkurentno poslovanje. Program se provodi u suradnji s međunarodnom inovacijskom i venture capital platformom Tenity, a u prvu generaciju akceleratora bit će odabrano svega sedam poduzetnika.

Innovate Akcelerator 2026 Presentation 6
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Šest tjedana intenzivnog rada

Riječ je o intenzivnom šestotjednom programu namijenjenom startupima i poduzetnicima koji već imaju razvijen proizvod, ali žele ubrzati prodaju, pronaći nove korporativne partnere, otvoriti međunarodna tržišta i pripremiti se za investicije. Program će se održavati od kraja listopada do sredine prosinca 2026. godine u hibridnom formatu.Sudionike očekuju dva intenzivna dvodnevna bootcampa uživo u Tehnološkom parku Split, individualni rad s Tenity timom te online aktivnosti tijekom cijelog programa.

Innovate2026 Mainstage-159

Fokus na stvarne poslovne rezultate

Organizatori naglašavaju kako fokus neće biti na teoriji, već na konkretnim rezultatima. Svaki od odabranih poduzetnika proći će individualnu analizu poslovnih ciljeva, tržišta i potencijalnih kupaca, nakon čega će raditi na razvoju B2B prodaje, strukturiranju pilot-projekata, pristupu novim tržištima te pripremi za investitore i prezentaciju poslovne ideje. Cilj je tijekom programa poduzetnike dovesti do konkretnih poslovnih prilika – od prvog kontakta s potencijalnim korporativnim partnerom do razvoja pilot-projekta, PoC-a ili pisma namjere.

Jedna od najvećih vrijednosti programa bit će pristup međunarodnoj mreži Tenityja koja povezuje startupe s mentorima, investitorima, korporacijama i inovacijskim partnerima diljem Europe i drugih svjetskih tržišta. Za sedam odabranih sudionika planirano je najmanje 35 ciljano odabranih poslovnih, investicijskih i mentorskih povezivanja, prilagođenih potrebama svakog poduzetnika. Program uključuje i pripremu za investicije, direktno povezivanje s potencijalnim ulagačima te individualni feedback za svaki tim.

Innovate2026 FC-37

Partner sa sjedištima diljem svijeta

Tenity je međunarodna inovacijska i venture capital platforma s hubovima u Zürichu, Londonu, Singapuru, Madridu, Istanbulu i Tallinnu.

Iza platforme je više od 100 programa korporativnih inovacija te stotine suradnji između startupova i velikih kompanija. Tenity istodobno djeluje kroz Open Innovation model, kojim povezuje startupe s korporacijama i tržištima, te kroz vlastita venture capital ulaganja kojima poduzetnicima otvara pristup kapitalu i međunarodnom investicijskom ekosustavu.

Iz Tehnološkog parka Split pozivaju inovativne poduzetnike koji već imaju proizvod i žele napraviti sljedeći korak u razvoju poslovanja. Program je posebno namijenjen onima koji žele pronaći kupce i poslovne partnere izvan Hrvatske, otvoriti nova tržišta te svoje proizvode pripremiti za daljnji rast i privlačenje investicija.

Više detalja o programu i prijavni obrazac dostupni su na poveznici: https://tps.com.hr/akceleratorski-program-2026/.

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