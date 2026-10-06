Split pokreće veliki akcelerator: Sedam poduzetnika dobiva priliku za izlazak na međunarodno tržište

Grad Split i Tehnološki park Split pokreću Innovate Akcelerator 2026, novi program namijenjen ambicioznim tehnološkim i deep-tech poduzetnicima koji svoje proizvode i tehnologije žele pretvoriti u međunarodno konkurentno poslovanje. Program se provodi u suradnji s međunarodnom inovacijskom i venture capital platformom Tenity, a u prvu generaciju akceleratora bit će odabrano svega sedam poduzetnika.

Šest tjedana intenzivnog rada

Riječ je o intenzivnom šestotjednom programu namijenjenom startupima i poduzetnicima koji već imaju razvijen proizvod, ali žele ubrzati prodaju, pronaći nove korporativne partnere, otvoriti međunarodna tržišta i pripremiti se za investicije. Program će se održavati od kraja listopada do sredine prosinca 2026. godine u hibridnom formatu.Sudionike očekuju dva intenzivna dvodnevna bootcampa uživo u Tehnološkom parku Split, individualni rad s Tenity timom te online aktivnosti tijekom cijelog programa.

Fokus na stvarne poslovne rezultate

Organizatori naglašavaju kako fokus neće biti na teoriji, već na konkretnim rezultatima. Svaki od odabranih poduzetnika proći će individualnu analizu poslovnih ciljeva, tržišta i potencijalnih kupaca, nakon čega će raditi na razvoju B2B prodaje, strukturiranju pilot-projekata, pristupu novim tržištima te pripremi za investitore i prezentaciju poslovne ideje. Cilj je tijekom programa poduzetnike dovesti do konkretnih poslovnih prilika – od prvog kontakta s potencijalnim korporativnim partnerom do razvoja pilot-projekta, PoC-a ili pisma namjere.

Jedna od najvećih vrijednosti programa bit će pristup međunarodnoj mreži Tenityja koja povezuje startupe s mentorima, investitorima, korporacijama i inovacijskim partnerima diljem Europe i drugih svjetskih tržišta. Za sedam odabranih sudionika planirano je najmanje 35 ciljano odabranih poslovnih, investicijskih i mentorskih povezivanja, prilagođenih potrebama svakog poduzetnika. Program uključuje i pripremu za investicije, direktno povezivanje s potencijalnim ulagačima te individualni feedback za svaki tim.

Partner sa sjedištima diljem svijeta

Tenity je međunarodna inovacijska i venture capital platforma s hubovima u Zürichu, Londonu, Singapuru, Madridu, Istanbulu i Tallinnu.

Iza platforme je više od 100 programa korporativnih inovacija te stotine suradnji između startupova i velikih kompanija. Tenity istodobno djeluje kroz Open Innovation model, kojim povezuje startupe s korporacijama i tržištima, te kroz vlastita venture capital ulaganja kojima poduzetnicima otvara pristup kapitalu i međunarodnom investicijskom ekosustavu.

Iz Tehnološkog parka Split pozivaju inovativne poduzetnike koji već imaju proizvod i žele napraviti sljedeći korak u razvoju poslovanja. Program je posebno namijenjen onima koji žele pronaći kupce i poslovne partnere izvan Hrvatske, otvoriti nova tržišta te svoje proizvode pripremiti za daljnji rast i privlačenje investicija.

Više detalja o programu i prijavni obrazac dostupni su na poveznici: https://tps.com.hr/akceleratorski-program-2026/.