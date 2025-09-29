Split pokreće besplatne kulturne i edukativne aktivnosti za umirovljenike

Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata, u suradnji s Gradom Splitom, pokreće projekt namijenjen umirovljenicima s ciljem unaprjeđenja kvalitete njihova života kroz kulturne, edukativne i društvene aktivnosti. Aktivnosti će se održavati u GK Bol, GK Blatine, GK Brda i u Centru za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata.

Predstavljanje projekta održat će se 1. listopada 2025. godine od 17:30 sati u prostorijama Centra, a tom prigodom svi zainteresirani moći će se upoznati s planiranim aktivnostima i prijaviti za sudjelovanje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Projekt je osmišljen kako bi potaknuo aktivno starenje, međugeneracijsku solidarnost te uključivanje starijih sugrađana u društveni život grada. U sklopu projekta pokreću se besplatni programi za umirovljenike, među kojima su:

informatičke radionice,

tečajevi stranih jezika,

kreativne i kulturne radionice,

te druge edukativne i društvene aktivnosti.

Sudjelovanje u svim programima je u potpunosti besplatno, a programi su prilagođeni potrebama i interesima umirovljenika.

Prijave za sudjelovanje moguće su na dan predstavljanja projekta 1 .listopada 2025. od 17:30 sati na adresi Centra za kuluru i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata, Dioklecijanova 7.

Organizatori ističu kako će ovaj projekt doprinijeti stvaranju novih prilika za druženje, učenje i kvalitetno provođenje slobodnog vremena naših starijih sugrađana.