SPLIT POKAZAO OGROMNO SRCE Za Andru prikupljene 32.000 eura, kolica su već naručena!

Humanitarna akcija "Hot Wheels za Andru" uspješno je završena, a prikupljena su sva potrebna financijska sredstva za nabavu električnih kolica i ostale opreme ukupne vrijednosti 32.000 eura. Sretne vijesti objavio je Andrija Lipanović, koji je zahvalio svima koji su sudjelovali u organizaciji turnira i pomogli da se ostvari veliki cilj.

"Humanitarnim malonogometnim turnirom 'Hot Wheels za Andru', koji su zajednički organizirali Moj Split 3, Vjeruj i Djeluj i Ana Kalajžić, uspjeli smo u našem naumu i prikupili sva potrebna financijska sredstva za nabavu električnih kolica i ostale opreme u vrijednosti od 32.000 eura", objavio je Lipanović.

Zahvalio građanima Splita, županije i Visa

Lipanović je zahvalio građanima Splita i Splitsko-dalmatinske županije, ali i brojnim tvrtkama, obrtima i ugostiteljskim objektima koji su svojim donacijama pomogli akciju. "Hvala svim građanima grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, obrtima, tvrtkama, kafićima, restoranima i zalogajnicama na svakom uplaćenom centu. Bez vas ne bismo došli do cilja. Hvala svim ljudima dobre volje koji su prepoznali važnost nabave novih električnih kolica kako bih i dalje mogao vjerovati i djelovati", poručio je. Veliku podršku Lipanoviću pružili su i stanovnici njegova rodnog otoka Visa. "Hvala i mom otoku Visu, svim građanima Visa, DVD-u Vis, Ani Vodanović, kafićima, restoranima, trafikama, raznim obrtima, volonterima i svim dobrim ljudima koji su pomogli izgurati ovu akciju do kraja", istaknuo je.

Posebne zahvale organizatorima i volonterima

Lipanović je posebno zahvalio voditelju turnira Željku Mariću, DJ-u Ivici Javorčiću te Mariju Božiću, koji je donirao lopte za odigravanje turnira.

"Hvala svima koji su omogućili da se na turniru jede i pije te da sve prođe u najboljem redu. Hvala Mesnici Šimunić Trilj, Mesnici Bokšić, Ba Comu, Ivici i Jeleni, Ricu, Udruzi Bilo srce, Pipiju, Milki Roso, Pit Bull Security Split i Marku Žaji", naveo je Lipanović.

Posebne riječi zahvale uputio je svojim volonterima. "Posebna zahvala ide mojim vjernim volonterima Goranu Barčotu Butli, Orneli Marić, Maji Bokan, Aurori Livačić, Carlu Petkoviću, Luki Sikirici, Tomislavu Magušiću Magiju, ekipi sa Splita 3, Luki Grabovcu, Ivanu Sinovčiću i svoj dječici koja su te večeri trčkarala oko nas", poručio je.

Hrvatska ratna mornarica osvojila turnir

Na humanitarnom turniru sudjelovale su brojne ekipe, među kojima pripadnici Hrvatske vojske, Hrvatska ratna mornarica Split, HVIDRA Omiš, veterani 9. bojne HOS-a, veterani ATVP-a "Ante Bužančić" te pripadnici Torcide sa Splita 3, Trstenika, Visoke i Mertojaka. "Hvala svim natjecateljima od srca, a najprije Hrvatskoj vojsci koja je stvarala našu domovinu. Hvala vam, dečki, na Hrvatskoj. Veliko hvala i najjačoj i najvjernijoj navijačkoj skupini na svijetu, jedinstvenoj Torcidi", objavio je Lipanović.

Pobjednik turnira bila je momčad Hrvatske ratne mornarice Split. "Pobjednik turnira je Hrvatska ratna mornarica Split. Čestitke HRM-u na borbi, kao i svim ostalim natjecateljima", poručio je.

Na kraju je zahvalio inicijativi Moj Split 3 i Ivani Zelić, bez čije pomoći održavanje turnira, kako je naveo, ne bi bilo moguće. "Svitu moj lipi, svih vas puno volim. Da budete u toku, oprema je naručena, a kada dođe, idem u jedan malo duži đir. Viđat ćete me sigurno. Vjerujte i djelujte", zaključio je Andrija Lipanović.