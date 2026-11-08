Split pod savezničkim bombama: Prije 83 godine gorjela je luka, rušile se kuće na Bačvicama, a grad živio u strahu od sirena

Prije točno 83 godine, početkom studenoga 1943., Split je proživljavao jedne od najdramatičnijih dana svoje novije povijesti. Nad gradom su se pojavljivali saveznički zrakoplovi, oglašavale su se sirene za zračnu opasnost, a bombe su padale na luku, brodogradilište, prometnu infrastrukturu i stambene četvrti. Grad koji danas poznajemo po njegovim živopisnim ulicama, Rivi i Bačvicama tada je živio u sasvim drukčijoj stvarnosti – pod njemačkom okupacijom, uz nestašicu hrane, neizvjesnost i neprestani strah od novih napada.

Posebno su dramatični bili dani između 7. i 10. studenoga 1943. godine, kada su zabilježeni napadi na brodogradilište, Kopilicu, splitsku luku i područje oko željezničke postaje. U povijesnoj Ratnoj kronici Splita 1941. – 1945. sačuvani su zapisi o tim događajima, a uz 8. studenoga vezane su i fotografije bombardiranja snimljene iz zrakoplova i s prve marjanske vidilice. One svjedoče o razdoblju u kojem je poznati izgled grada iznenada postao prizor ratnih razaranja.

Premda su saveznici bili protivnici nacističke Njemačke i fašizma, njihovi zračni napadi nisu pogađali samo vojne ciljeve. Bombe su razarale i civilne objekte, ostavljajući brojne Splićane bez krova nad glavom. Upravo je ta tragična dvojnost savezničkog bombardiranja jedno od važnih, ali često nedovoljno poznatih poglavlja splitske povijesti.

Od talijanske kapitulacije do njemačke okupacije: Split se u nekoliko tjedana potpuno promijenio

Da bismo razumjeli zašto su saveznički avioni bombardirali Split, potrebno se vratiti u rujan 1943. godine. Nakon kapitulacije Italije, objavljene 8. rujna, u gradu je zavladala nada da bi ratne nevolje uskoro mogle završiti. Talijanska okupacija prestala je, a Split se nakratko našao pod partizanskom upravom. Međutim, sloboda je potrajala samo sedamnaest dana. Njemačke postrojbe zauzele su Split 27. rujna 1943., a nakon njihova ulaska ustrojene su i civilne vlasti Nezavisne Države Hrvatske.

Grad je zbog svojeg položaja imao veliko vojno značenje. Splitska luka predstavljala je važnu pomorsku točku za njemačke snage, dok su željeznička postaja, skladišta i brodogradilište bili ključni dijelovi prometne i opskrbne infrastrukture. Savezničko zrakoplovstvo, koje je nakon napredovanja savezničkih snaga u južnoj Italiji sve intenzivnije djelovalo nad Jadranom, nastojalo je onemogućiti njemačke vojne aktivnosti i opskrbu na dalmatinskoj obali.

Povjesničarka Marica Karakaš Obradov u znanstvenom radu Saveznički zračni napadi na Split i okolicu i djelovanje Narodne zaštite u Splitu tijekom Drugog svjetskog rata navodi kako je prvi napad manjih razmjera na područje Splita izveden 21. listopada 1943. godine, kada je dvanaest savezničkih zrakoplova napalo poljudsku luku. Uslijedili su napadi posljednjih dana listopada, a zatim i novi naleti početkom studenoga.

Time je započelo razdoblje u kojem je splitsko nebo postalo prostor svakodnevne ratne prijetnje.

Studeni 1943.: Bombe na brodogradilište, Kopilicu i Bačvice

Prema zapisima splitskog kroničara Ante Kisića, 7. studenoga saveznički su zrakoplovi nadlijetali grad, bacali bombe i otvarali mitraljesku paljbu. Nekoliko bombi pogodilo je brodogradilište i područje Kopilice, gdje su srušene dvije stambene kuće. Mitraljeska paljba zabilježena je i na Bačvicama i Gripama.

U gradu su se istodobno poduzimale protuzračne mjere. Protuzrakoplovni mitraljezi i manji topovi postavljani su na različite objekte, uključujući privatne kuće, a prema Kisićevu zapisu, takvo je oružje bilo postavljeno čak i na gradskoj bolnici. U okolici grada nastavile su se borbe njemačkih snaga i partizana, osobito na Mosoru i Kozjaku.

Dana 8. studenoga, na koji se danas navršavaju 83 godine, ratna kronika bilježi borbe na Kozjaku iznad Kaštel Kambelovca i događaje na području Gata. Istodobno, uz ovo razdoblje objavljene su povijesne fotografije bombardiranja Splita s oznakom upravo toga datuma. Detaljno opisani napad na gradsku luku pri četvrtoj zračnoj uzbuni dogodio se 10. studenoga, a ne 8. studenoga.

Dan ranije, 9. studenoga, prema ljetopisu samostana sv. Franje, Split je bombardiralo trinaest savezničkih zrakoplova. Na udaru su bili osobito lukobran, gat sv. Duje i obližnji objekti. Napadi su se nastavili i sljedećeg dana, kada je nastupilo novo teško razaranje lučkog i željezničkog područja.

Četvrta zračna uzbuna: Prizori razaranja kakve današnji Split teško može zamisliti

U zapisima za 10. studenoga 1943. stoji da je tijekom četvrte zračne uzbune uslijedio napad na splitsku luku bombama i mitraljeskom paljbom. Među pogođenim plovilima bio je rumunjski brod Balčik, usidren uz gat sv. Duje, koji se zapalio. Prema kronici, na brodu tada nije bilo ljudskih žrtava jer je bio napušten.

Razmjere napada možda najbolje otkriva opis područja oko željezničke postaje. Željeznička ložionica bila je uništena, zgrade uz prugu teško oštećene, a lokomotive i vagoni pretvoreni u olupine. Od poštanske barake ostali su zidovi, dok je obližnji kiosk-bufet bio potpuno uništen. Velika oštećenja pretrpjeli su i objekti uz gradsku obalu.

Posebno su stradale Bačvice. Oštećena je velika kuća Gurdulić, koja je postala neupotrebljiva, a srušena je i jedna dvokatnica nedaleko od nekadašnjeg talijanskog konzulata. Bombe su pale i na područje Ulice Matije Gupca i Klarine ulice, ostavljajući kratere, razbijene prozore i oštećene krovove okolnih kuća.

Od posljednje kuće Katalinić na Obali bio je otkinut dio zgrade, a stradale su i privremene transportne barake. Ratna kronika navodi da je put od Obale prema mostu na Bačvicama bio izrešetan. To su dijelovi grada kojima danas svakodnevno prolaze tisuće ljudi, nesvjesni kakvo se razaranje ondje dogodilo prije osam desetljeća.

Prema Kisićevu zapisu za taj napad, poginula su dva njemačka vojnika, dok su među civilima tri osobe lakše, a jedna teže ranjene. Povijesno istraživanje Marice Karakaš Obradov, koje se oslanja i na arhivsku dokumentaciju, donosi zbirne podatke za studene napade o dvojici poginulih njemačkih vojnika i devetero ranjenih.

Kad su sirene određivale život: Zamračeni prozori, skloništa i nestašica hrane

Bombardiranja nisu predstavljala opasnost samo u trenucima kada bi bombe padale na grad. Ona su postupno mijenjala cjelokupan svakodnevni život stanovništva. Splićani su morali naučiti živjeti uz zračne uzbune, ograničenja kretanja i mjere zamračivanja, dok su mnogi pokušavali pronaći sigurnije mjesto izvan gusto naseljenih gradskih četvrti.

U studenome 1943. na snazi su bile odredbe prema kojima je grad morao biti zamračen od 19 sati do 7.30 ujutro. Prozori nisu smjeli propuštati svjetlost, vozila su morala imati zasjenjena svjetla, a nepoštivanje pravila moglo je dovesti do novčanih i drugih kazni. Zadaća tih mjera bila je otežati neprijateljskim zrakoplovima prepoznavanje ciljeva tijekom noćnih napada.

Sustav Narodne zaštite organizirao je promatračke službe, uzbunjivanje stanovništva i pomoć nakon bombardiranja. Grad je bio podijeljen na zaštitna područja, a djelovale su vatrogasne, zdravstvene i tehničke ekipe te skupine za izvlačenje ljudi iz ruševina. Građanima se savjetovalo da tijekom uzbune odmah potraže zaklon, izbjegavaju paniku i ne zadržavaju se na otvorenome promatrajući zrakoplove.

Strah od bombi bio je dodatno pojačan nestašicama. Split je bio u teškom prometnom i opskrbnom položaju, a vojna izvješća pokazuju koliko je bilo teško dopremati hranu, gorivo i druge potrepštine. Život u gradu nije ovisio samo o tome hoće li bombe pogoditi nečiju kuću, nego i o tome hoće li sutradan biti kruha i hoće li uopće biti moguće nastaviti s radom.

Posebno je zanimljiv podatak iz njemačkog vojnog dnevnika za 11. studenoga 1943. Prema njemu, zbog snažne savezničke zračne aktivnosti uplovljavanje u splitsku luku postalo je moguće samo noću, dok je velikim brodovima preporučeno da privremeno izbjegavaju grad. Taj zapis jasno pokazuje da su napadi imali i stvarne vojne posljedice, ali je civilno stanovništvo istodobno plaćalo visoku cijenu ratnih operacija.

Najteže je tek dolazilo: Lipanj 1944. ostavio je duboku ranu na gradu

Studeni 1943. bio je samo jedno poglavlje u nizu zračnih napada koji će se nastaviti tijekom sljedeće godine. Najtragičniji dan za Split stigao je 3. lipnja 1944., kada je u velikom savezničkom bombardiranju teško pogođeno središte grada, osobito područje Pazara. Prema jednom od tadašnjih izvješća, koje u svojem istraživanju navodi Marica Karakaš Obradov, u napadu je poginulo 227 ljudi, a potpuno je srušena 121 kuća.

Ukupna bilanca savezničkih zračnih djelovanja na Split i okolicu tijekom 1943. i 1944. bila je još teža. Prema spomenutom znanstvenom istraživanju, Split i okolica napadnuti su 44 puta, od čega je 22 napada izvedeno na sam grad. U tim je napadima na širem području smrtno stradalo 620 civila i 26 vojnika, uz velik broj ranjenih i golemu materijalnu štetu.

Rat je ostavio tragove i na povijesnoj jezgri, na starim splitskim kućama i čitavim gradskim četvrtima. Dio zgrada nikada nije obnovljen, a poslijeratna izgradnja postupno je izmijenila izgled pojedinih dijelova grada. Mjesta na kojima danas stoje prometnice, stambene zgrade i javni prostori nekoć su bila poprišta razaranja, požara i ljudskih tragedija.

Zato su zapisi o bombardiranjima iz studenoga 1943. mnogo više od suhih datuma iz ratne kronologije. Oni su podsjetnik na vrijeme kada je Split bio grad na prvoj crti jednog velikog europskog sukoba, a obični ljudi morali su pronalaziti načine kako preživjeti između okupacije, nestašica i bombi koje su dolazile s neba.

Osamdeset i tri godine poslije, teško je zamisliti da su Bačvice, Riva, Kopilica i splitska luka izgledale kao ratna bojišta. No, povijesne fotografije, dnevnici i arhivski zapisi podsjećaju nas da su i te ulice, kojima danas prolazimo bez straha, nekoć bile mjesta na kojima se svakodnevno strepilo za život.