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Split "pod pritiskom" sa svih strana: Ovako izgleda ponedjeljak ujutro na gradskim prometnicama

Kako je otpjevao Oliver, 'ništa nova, ništa nova'...
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Ponedjeljak ujutro donio je očekivano pojačan promet na splitskim prometnicama i glavnim prilazima gradu. Prema stanju na cestama oko 7:45 sati, na nekoliko važnih pravaca prometuje se usporeno, a na pojedinim dionicama stvaraju se i kolone.

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Posebno je izražena gužva iz smjera Kaštela prema Splitu, gdje je promet standardno pojačan zbog velikog broja vozila koja u jutarnjim satima ulaze u grad.

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Problema ima i na istočnom dijelu grada. Stvorila se gužva i niz Poljičku cesta prema centru Splita .Gužve su vidljive i na prilazima Splitu iz smjera Stobreča i Žnjana.

Istodobno, pojačan promet bilježi se i u suprotnom smjeru. Na izlazu iz Splita preko Ulice Domovinskog rata također se stvorila kolona već od "motike". Kolona je iz smjera Podstrane prema Splitu.

Riječ je o tipičnoj slici splitskog prometa početkom radnog tjedna. Najveći broj vozila na cestama je upravo između 7:30 i 8 sati, kada velik broj građana kreće prema svojim radnim mjestima, školama i drugim obvezama.

 

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