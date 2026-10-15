SPLIT POD OPSADOM, AJAXOVI NAVIJAČI ČAK I ISPRED SPLITSKE BOLNICE: 109 privedenih, 600 policajaca na ulicama, a evo kakva prošlost prati nizozemske navijače

Umjesto da se uoči velikog europskog spektakla govori isključivo o nogometu Split posljednja dva dana potresaju navijački neredi, policijske intervencije i masovna privođenja. U grad je stigao velik broj navijača Ajaxa među kojima policija procjenjuje da je između 200 i 300 pripadnika ultrascene.

Dok splitska policija otvoreno upozorava na mogućnost novih incidenata pogledali smo kakva reputacija prati organizirane navijačke skupine nizozemskog velikana i kakve su probleme izazivale posljednjih godina.

Split danas živi za jednu od najvećih europskih utakmica Hajduka posljednjih godina. Na Poljud u 18.45 sati stiže slavni nizozemski Ajax, četverostruki europski prvak, a Bijeli nakon 16 godina ponovno igraju ligašku fazu europskog natjecanja. Ipak, umjesto isključivo nogometne euforije, dane uoči susreta obilježili su ozbiljni sigurnosni problemi, sukobi navijača i pojačane policijske mjere.

U samo dva dana splitska policija privela je čak 109 osoba, a na ulicama grada i osiguranju utakmice danas će biti angažirano oko 600 policijskih službenika.

Posebno dramatično bilo je u srijedu kasno navečer kada je policija na splitskoj Rivi spriječila izravan sukob više stotina navijača Hajduka i Ajaxa. Snimke maskiranih skupina koje se kreću gradskim središtem brzo su se proširile društvenim mrežama, a prizori su podsjetili na najteže navijačke incidente kakvi se povremeno događaju na europskoj nogometnoj sceni.

Od utorka 109 privedenih, policija najavljuje nova postupanja: "Realno je očekivati nove incidente"

Na izvanrednoj konferenciji za medije održanoj danas u 10 sati načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske Marko Srdarević otkrio je razmjere sigurnosne operacije.

Srdarević je istaknuo kako je policija od prvog trenutka bila svjesna da će osiguranje utakmice Hajduka i Ajaxa predstavljati velik sigurnosni izazov.

"Mi smo od prvog trenutka, kada smo saznali da će se utakmica igrati u Splitu, bili svjesni da će to biti jako izazovno. Oba kluba imaju ogroman broj navijača, a među njima, nažalost ima i onih koji se protupravno ponašaju", rekao je načelnik.

Od utorka je ukupno privedeno 109 osoba, a policija očekuje da bi tijekom dana moglo doći do novih incidenata.

"Sigurno će biti sporadičnih incidenata, to sada mogu kazati jer je to realno očekivati, ali spremni smo reagirati i spriječiti bilo kakve teže posljedice", upozorio je Srdarević.

U Splitu se očekuje oko 1.900 nizozemskih navijača dok će se u središtu grada okupljati i nekoliko tisuća Hajdukovih pristalica.

Policija će na sam dan utakmice koristiti i mogućnost preventivnog privođenja osoba za koje su ispunjeni zakonski uvjeti, a za koje se procijeni da bi se mogle protupravno ponašati. Takve osobe moguće je zadržati do dva sata nakon završetka utakmice.

Načelnik je pojasnio da policija prethodnih dana nije mogla koristiti tu ovlast jer se primjenjuje na dan utakmice.

"Koristit ćemo institut koji nam dopušta Zakon o sprječavanju nereda, a to je da preventivno možemo privesti osobu za koju je evidentno da bi se mogla protupravno ponašati i zadržati je do dva sata iza utakmice", objasnio je Srdarević. Dodao je kako policija tu mogućnost nije imala tijekom prethodna dva dana jer se takva mjera može provoditi samo na dan utakmice.

"To ćemo danas intenzivno provoditi, posebno u centru grada, za osobe za koje vidimo da bi mogle dovesti do protupravnog ponašanja", najavio je.

Dramatična noć na Rivi: Spriječen sukob više stotina navijača

Vrhunac napetosti dogodio se u srijedu, 14. listopada, oko 23.30 sati.

Prema riječima načelnika Srdarevića, nizozemski navijači najprije su bili raspoređeni u nekoliko skupina po središtu Splita nakon čega su se počeli okupljati na Rivi. Istodobno je policija uočila pripadnike Torcide koji su se približavali iz više smjerova.

Policijski službenici odmah su zauzeli položaje i spriječili da dvije skupine dođu u izravan kontakt. Uslijedila je intervencija uz uporabu sredstava prisile, a okupljeni su potiskivani u različitim smjerovima.

Prema policijskim informacijama, situacija je stavljena pod kontrolu za približno 15 do 20 minuta.

Tijekom te noći privedeno je 57 osoba.

O dramatičnim događajima Dalmacija Danas izvijestila je još tijekom noći, a snimke koje su se pojavile na društvenim mrežama pokazale su koliko je situacija bila ozbiljna.

Četiri Nizozemaca završila u splitskoj bolnici

Tijekom jučerašnjeg dana i u noći sa srijede na četvrtak u splitskoj bolnici su obrađena četiri nizozemska državljana.

Kako je za Dalmaciju Danas potvrdila glasnogovornica bolnice Kristina Bitanga sva četvorica su zadobila lakše tjelesne ozljede te su nakon pružene pomoći otpuštena iz bolnice.

Okolnosti njihova ozljeđivanja u trenutku bolničkog priopćenja nisu bile službeno potvrđene.

Policija je ranije tijekom srijede izvijestila i o dva odvojena fizička napada na nizozemske državljane zbog kojih je privedeno šest hrvatskih državljana. Još deset hrvatskih državljana privedeno je zbog posjedovanja nedozvoljenih predmeta.

Tako su se tijekom posljednjih dana nizali incidenti različitih razmjera, od posjedovanja opasnih predmeta do fizičkih napada i pokušaja masovnih navijačkih obračuna.

Ajaxovi navijači i ispred splitske bolnice "Došli smo uživati u nogometu i upoznati Split, a sada razmišljamo o ranijem odlasku": Potresna svjedočanstva Ajaxovih navijača Da iza policijskih brojki i izvješća o navijačkim neredima stoje i osobne priče ljudi koji su u Split stigli prvenstveno zbog nogometa,uvjerili smo se u četvrtak u ranijim jutarnjim satima ispred KBC-a Split. Ondje smo zatekli šestoricu Ajaxovih navijača koji su zabrinuto čekali informacije o zdravstvenom stanju svojeg prijatelja ozlijeđenog tijekom noći. U Split su, ispričali su nam, doputovali još u utorak. Plan im je bio pogledati utakmicu Hajduka i Ajaxa, ali i nekoliko dana provesti u gradu, razgledati njegove znamenitosti i uživati u atmosferi. "Došli smo prvenstveno zbog utakmice, ali htjeli smo ostati i malo dulje. Čuli smo da je Split prekrasan grad, da se ima što vidjeti i da ima jako lijepih djevojaka", kazali su kroz smijeh, no osmijeh im je brzo nestao s lica kada su počeli prepričavati ono što im se dogodilo prethodne noći. Prema njihovim riječima, sve se dogodilo iznenada. Skupina nepoznatih osoba počela im se približavati trčeći prema njima uz uvrede i prijetnje. Shvativši da bi situacija mogla eskalirati pokušali su pobjeći prema apartmanu u kojem su smješteni. No, jedan od njih nije uspio. "Bili smo prestravljeni. Počeli su trčati prema nama, vikati i prijetiti. Samo smo željeli pobjeći i doći do apartmana. Ali naš prijatelj nije uspio. Dvojica muškaraca, potpuno odjevena u crno, s kapuljačama na glavama, sustigla su ga, srušila na tlo i počela udarati. Nismo znali što će mu napraviti", prepričali su nam vidno uznemireni Nizozemci. Napadači su se, tvrde, nakon toga udaljili, a oni su ozlijeđenom prijatelju pomogli da dođe do bolnice. Srećom, informacije koje su dobili od liječnika bile su ohrabrujuće. Njihov prijatelj prošao je s lakšim tjelesnim ozljedama, no posljedice napada itekako osjeća. "Ima masnice i ogrebotine, a glava ga jako boli. Sretni smo što nije prošao gore, ali ovo je za nas bio veliki šok. Nitko ne dolazi na nogometnu utakmicu očekujući da će završiti u bolnici", kazali su. Posebno ih je pogodilo što njihov prijatelj koji se toliko veselio dolasku na Poljud sada neće moći gledati utakmicu. "Toliko smo se veselili ovoj utakmici, a sada on neće ni otići na stadion. Jedan od nas ostat će s njim u apartmanu, a ostali ćemo ipak pokušati otići na utakmicu. Ali više nije isti osjećaj. Ne možemo se opustiti i stalno razmišljamo što bi se još moglo dogoditi", priznali su. "Bojimo se što bi se moglo dogoditi nakon utakmice" Njihova zabrinutost kažu ne proizlazi samo iz napada koji su doživjeli. Tijekom posljednja dva dana čuli su za brojne incidente u Splitu, a dodatnu nelagodu izazivaju im poruke koje dobivaju u navijačkim grupama. "Stalno stižu neke poruke i upozorenja. Govori se o novim sukobima i neredima. Ne znamo što je od svega toga istina, ali nakon onoga što smo doživjeli teško je ostati miran. Imamo osjećaj da postoje skupine s obje strane koje jedva čekaju sukob. Mi ne želimo biti dio toga", ispričali su. Iako su u Split planirali ostati nekoliko dana, sada ozbiljno razmišljaju o promjeni planova. "Razmišljamo čak i o tome da odemo ranije. Došli smo zbog nogometa i dobrog provoda, a sada se bojimo što će se dogoditi kada utakmica završi. Ne želimo ponovno prolaziti kroz nešto slično", zaključili su maldi Ajaxovi navijači. Njihovo svjedočanstvo dodatno oslikava atmosferu koja je zavladala Splitom uoči velikog europskog susreta. Dok policija pokušava spriječiti nove sukobe među gostujućim navijačima ima i onih koji su umjesto uspomena na grad i nogometni spektakl, ponijeli strah, ozljede i neizvjesnost. Navode o samom napadu i porukama koje kruže navijačkim grupama iznijeli su naši sugovornici, a okolnosti konkretnog događaja zasad nisu neovisno potvrđene.

Devetnaest Ajaxovih navijača osuđeno na zatvor

Ozbiljni problemi započeli su još u utorak kada je policija intervenirala prema skupini nizozemskih navijača na splitskoj Rivi.

Kod dijela navijača pronađeni su opasni predmeti među kojima tri noža, kamen, građevinski blok i drugi predmeti pogodni za napad.

Ukupno 19 nizozemskih državljana završilo je pred splitskim sudom koji im je izrekao nepravomoćne kazne od sedam dana zatvora te zabranu dolaska na Rivu i Poljud u trajanju od dvije godine.

Svi su nakon odluke suda zadržani u zatvoru.

Prema informacijama koje je objavila Dalmacija Danas policija je prethodno tražila strože kazne od 15 dana zatvora.

Taj događaj dodatno je pojačao zabrinutost zbog sigurnosti uoči utakmice posebno jer se incident dogodio na jednoj od najprometnijih gradskih lokacija među građanima i turistima.

Policija: Među Nizozemcima je 200 do 300 pripadnika ultrascene

Posebnu pozornost na današnjoj konferenciji izazvala je procjena načelnika Srdarevića o strukturi gostujućih navijača.

Prema njegovim riječima među približno 1.900 Nizozemaca koji dolaze u Split nalazi se između 200 i 300 pripadnika ultrascene.

Srdarević je pritom naglasio da većinu gostujućih navijača čine ljudi koji su došli uživati u gradu i pogledati nogometnu utakmicu.

Važno je istaknuti da pripadnost ultrasceni ne znači automatski i sudjelovanje u nasilju. Riječ je o organiziranoj navijačkoj kulturi koja uključuje intenzivno navijanje, koreografije i gostovanja, ali unutar pojedinih skupina djeluju i osobe povezane s nasilnim incidentima.

Upravo zbog toga policija posebnu pozornost usmjerava na skupine koje bi mogle pokušati izazvati sukobe.

Jesu li splitski taksisti dojavljivali lokacije Ajaxovih navijača?

Dodatne napetosti izazvale su tvrdnje iz nizozemskih navijačkih krugova prema kojima su pojedini Ajaxovi navijači navodno napadani nakon vožnje taksijem.

Kako su prenijele Sportske novosti, predstavnici gostujućih navijača upozoravali su na sigurnosne probleme, uključujući tvrdnje o napadima na obične navijače.

Na današnjoj konferenciji načelnik Srdarević potvrdio je da je bilo slučajeva u kojima su nizozemski navijači nakon izlaska iz taksija naišli na skupine koje su ih napale ili se prema njima protupravno ponašale.

Međutim naglasio je da policija nije utvrdila povezanost taksista s napadima.

"Mi ne isključujemo takvu mogućnost da netko od taksista nekome nešto javi, ali nismo to dokazali", rekao je Srdarević.

Time je upozorio da bez dokaza nije opravdano odgovornost pripisivati splitskim taksistima.

Gradonačelnik Šuta osudio nasilje: "Ovakve događaje ne smijemo podržavati"

Na događaje koji su posljednjih dana uznemirili Split reagirao je i gradonačelnik Tomislav Šuta.

Pohvalio je postupanje policije i poručio kako navijačkom nasilju nema mjesta u sportu.

"Prije svega treba zahvaliti policiji koja je odmah reagirala, koja je cijelo vrijeme prisutna na terenu i zahvaljujući kojoj su izbjegnute najteže situacije. Ovo su pojedinačni slučajevi koje treba osuditi", rekao je Šuta.

Pozvao je navijače da utakmicu dožive kao sportski događaj, a ne kao povod za sukobe.

"Sport je mjesto na kojem šaljemo poruku natjecanja, zabave i svega dobrog što donosi, a nikako ne smijemo podržavati ovakve događaje", naglasio je gradonačelnik.

Na pitanje očekuje li nove incidente, kazao je da procjene prepušta policiji izrazivši nadu da se takvi događaji više neće ponoviti.

TKO SU AJAXOVI NAVIJAČI I KAKVA IH PROŠLOST PRATI?

Dolazak gotovo dvije tisuće Ajaxovih navijača u Split otvorio je pitanje kakva reputacija prati organiziranu navijačku scenu jednog od najtrofejnijih europskih klubova.

Ajax iz Amsterdama ima milijune simpatizera diljem svijeta, a njegova navijačka kultura poznata je po atmosferi, koreografijama i dugogodišnjoj tradiciji. Ipak, povijest kluba obilježili su i ozbiljni huliganski incidenti, nasilni obračuni te sukobi dijela navijača s policijom.

F-Side: Najpoznatija Ajaxova navijačka skupina

Među najpoznatijim organiziranim navijačkim skupinama Ajaxa nalazi se F-Side osnovan tijekom 1970-ih godina.

Riječ je o skupini koja desetljećima predstavlja važan dio navijačkog identiteta amsterdamskog kluba. Poznata je po snažnoj podršci momčadi, koreografijama i atmosferi na stadionu Johan Cruijff Arena.

Međutim uz navijačku tradiciju dijelove povijesti F-Sidea prati i povezanost s huliganizmom i nasilnim obračunima s protivničkim navijačima.

Važno je razlikovati navijačku skupinu kao cjelinu od pojedinaca koji sudjeluju u nasilju. Ajaxova navijačka scena mnogo je šira od njezina radikalnog dijela.

Ipak, nekoliko događaja iz posljednjih godina pokazuje da problemi povezani s organiziranim navijačkim nasiljem nisu nestali.

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Studeni 2025..: Ajaxova utakmica prekinuta zbog kaosa s pirotehnikom

Jedan od najozbiljnijih novijih incidenata dogodio se 30. studenoga 2025. tijekom prvenstvene utakmice Ajaxa i Groningena.

Susret na stadionu Johan Cruijff Arena prekinut je nakon samo nekoliko minuta zbog velike količine pirotehnike koja je aktivirana na tribinama i završila na terenu.

Prema informacijama nizozemske policije, prije incidenta otvoren je izlaz za nuždu, a redari su bili zastrašivani i odgurivani. Tako je veća skupina osoba bez ulaznica uspjela ući na stadion noseći pirotehnička sredstva.

U ožujku 2026. nizozemska policija izvijestila je o uhićenju dvojice osumnjičenika, 17-godišnjaka i 30-godišnjaka, zbog sumnje na sudjelovanje u događaju.

Istraga se usmjerila na osobe koje su imale važnu organizacijsku ili koordinacijsku ulogu.

Ajax je zbog incidenta prihvatio i disciplinsku sankciju prema kojoj su određeni sektori stadiona morali ostati prazni na utakmici protiv Sparte u ožujku 2026.

Riječ je o službeno dokumentiranom slučaju koji pokazuje koliko ozbiljne posljedice može izazvati ponašanje dijela organizirane navijačke scene.

Svibanj 2026.: Ajaxovi navijači kamenjem i bocama napali policiju

Još jedan ozbiljan incident dogodio se 21. svibnja 2026. nakon utakmice Ajaxa i Groningena odigrane u Volendamu.

Prema službenom izvješću nizozemskog državnog odvjetništva, dio Ajaxovih navijača nakon utakmice pokušao se obračunati s protivničkim navijačima i napasti njihov autobus.

Policija je intervenirala kako bi spriječila sukob, nakon čega su prema policijskim službenicima počeli letjeti kamenje, boce i drugi predmeti.

Uhićene su četiri osobe.

Protiv dvojice muškaraca, u dobi od 23 i 24 godine, državno odvjetništvo zatražilo je kazne od osam tjedana zatvora, od čega polovicu uvjetno.

Sud im je izrekao po šest tjedana zatvora, od čega četiri uvjetno, uz obvezu naknade štete.

Nizozemsko državno odvjetništvo posebno je naglasilo ozbiljnost napada na policijske službenike koji su pokušavali spriječiti nasilje.

Ovaj slučaj potvrđuje da su i tijekom 2026. zabilježeni ozbiljni nasilni incidenti povezani s dijelom Ajaxovih navijača.

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Ajaxovim navijačima bio zabranjen odlazak u Marseille

Problemi povezani s Ajaxovim europskim gostovanjima također nisu novost.

U studenome 2023. francuske vlasti zabranile su dolazak gostujućih navijača na utakmicu Europske lige između Marseillea i Ajaxa.

Odluka je donesena zbog procjene visokog sigurnosnog rizika, mogućnosti narušavanja javnog reda te drugih sigurnosnih okolnosti.

Takve zabrane predstavljaju iznimne mjere koje nadležna tijela donose kada procijene da postoji ozbiljna opasnost od sukoba.

One, naravno, ne znače da su svi navijači pojedinog kluba nasilni, nego da je rizik povezan s određenim gostovanjem ocijenjen previsokim.

Postoji li statistika o broju nasilnih Ajaxovih navijača?

Iako su pojedinačni incidenti dobro dokumentirani, ne postoji javno dostupna, jedinstvena i službeno potvrđena statistika koja bi pokazala koliko je Ajaxovih navijača tijekom aktualne sezone 2026./2027. sudjelovalo u nasilnim incidentima.

Nizozemska policija i pravosudna tijela objavljuju podatke o pojedinim uhićenjima, kaznenim postupcima i sigurnosnim intervencijama, no iz njih nije moguće pouzdano izračunati ukupan broj nasilnih navijača.

Dodatno, treba razlikovati broj privedenih, uhićenih, optuženih i pravomoćno osuđenih osoba.

Policijska procjena da se među gostujućim navijačima u Splitu nalazi između 200 i 300 pripadnika ultrascene ne predstavlja podatak o broju osoba koje su sudjelovale u neredima.

Također, Hajduk i Ajax današnjom utakmicom otvaraju ligašku fazu Konferencijske lige, pa još nema ni statistike navijačkih incidenata iz prethodnih kola te faze natjecanja.

Ono što je, međutim, dokumentirano jest da su tijekom prethodnih godina zabilježeni ozbiljni incidenti povezani s dijelom Ajaxove organizirane navijačke scene, uključujući napade na policiju, pirotehničke incidente i sigurnosne zabrane gostovanja.

Poseban režim kretanja navijača u Splitu

Zbog sigurnosne situacije splitska policija pripremila je poseban plan okupljanja i prijevoza nizozemskih navijača.

Zapadna obala određena je kao zona okupljanja gostujućih navijača dok je središte grada predviđeno za Hajdukove navijače.

Nizozemci će sa Zapadne obale organiziranim autobusnim prijevozom biti prevezeni na Poljud, a nakon utakmice vraćeni na mjesto okupljanja.

Policija će nastaviti nadzirati njihovo kretanje i nakon završetka susreta.

Dodatni izazov predstavlja činjenica da su gostujući navijači smješteni u više od 300 smještajnih objekata, ne samo u Splitu nego i u okolnim gradovima.

Hajduk želi da se priča vrati na nogomet

Unatoč svemu što se posljednjih dana događalo na splitskim ulicama, pred Hajdukom je velika europska večer.

Bijeli se nakon dugog izbivanja vraćaju u ligašku fazu europskog natjecanja, a protivnik je klub bogate povijesti, tradicije i međunarodnog ugleda.

Trener Hajduka Gonzalo Garcia uoči utakmice naglasio je kvalitetu nizozemske momčadi, ali i povjerenje u vlastite igrače. Hajduk želi igrati svoju igru i pokušati ostvariti pozitivan rezultat protiv uglednog protivnika.

Optimizam je iskazao i Michele Šego istaknuvši da Bijeli respektiraju Ajax, ali da se ne namjeravaju unaprijed predati.

Očekuje se puno od svih. Kakva je atmosfera u svlačionici?

- Respekt je tu i oni su ljudi, nisu izvanzemaljci, zašto se ne nadati? Atmosfera je odlična.

Mogli biste ući u povijest što se tiče pogodaka u Hajduku u Europi?

- Da, imamo još utakmica ispred sebe, zašto ne izjednačiti ili prijeći rekord?

Mislite li da su cijene prema TransferMarketu realne i gledate li to?

- Ne zanima nas to, sutra ćemo pokazati sve.

Utakmicu je na press-konferenciji održanoj za medije najavio trener Ajaxa Miguel Ángel Sánchez Muñoz odgovaravši na novinarska pitanja.

Ajax nikada nije pobijedio Hajduk u Splitu, stvara li Vam to presing?

- Nisam to znao, ali sutra je prilika da to promijenimo. Svjestan sam ljubavi i strasti koja vlada u gradu, ljudi obožavaju Hajduk.

Ajax ima veću vrijednost, ali ipak ste nekako posrnuli?

- Došao sam tu jer klub ima veliku povijest, htjeli smo biti u Ligi prvaka, a sada smo fokusirani na ovo, htjeli bismo osvojiti prvenstvo.

Dok nogometaši razmišljaju o bodovima i velikoj europskoj utakmici, policija se suočava s jednako zahtjevnim zadatkom izvan travnjaka.

Nakon 109 privedenih osoba, dvojice ozlijeđenih Nizozemaca, zaplijenjenih opasnih predmeta i spriječenog sukoba više stotina navijača, jasno je da će današnji dan u Splitu biti pod posebnim sigurnosnim nadzorom.

A svi oni koji su na Poljud došli zbog nogometa mogu se samo nadati da će se nakon posljednjeg sučeva zvižduka govoriti o igri, golovima i atmosferi, a ne o novim policijskim intervencijama.

Sprema se masovni korteo prema Poljudu, evo gdje i kada počinje spektakl

Uoči velikog europskog susreta Hajduka i Ajaxa, Torcida je uputila poziv svim navijačima Bijelih na zajedničko okupljanje i masovni korteo prema Poljudu. Nizozemski klub u Split stiže nakon 31 godine, a najvatreniji Hajdukovi navijači najavljuju posebnu atmosferu.

Okupljjanje je zakazano u 16 sati na travnatoj površini kod plavog stabla ispred zgrade FINA-e. Odatle će navijači zajedno krenuti u masovnom korteu prema stadionu Poljud.

"Svi na Poljud! Po pobjedu!"

U svojoj poruci Torcida ističe kako dolazak Ajaxa nakon 31 godine nije obična utakmica, nego prilika za novo poglavlje u Hajdukovoj povijesti.

"Dolazak Ajaxa u naš grad nakon 31 godine nije obična utakmica, to je vulkan koji čeka erupciju", poručuju navijači.

Ne idete na Poljud? Evo gdje gledati spektakl protiv Ajaxa

Za sve koji neće biti na tribinama Poljuda osiguran je izravni prijenos na programu Arena Sport 1.

Bijeli u ovaj susret ulaze puni samopouzdanja nakon prvenstvene pobjede nad Dinamom (2:1), kojom su preuzeli vrh prvenstvene ljestvice. Posljednji put Hajduk je europsku jesen igrao 2010. godine, kada je nastupao u skupini Europske lige. Posebnu simboliku večerašnjem susretu daje i činjenica da je Ajax gostovao na Poljudu 1995. godine, u četvrtfinalu Lige prvaka.