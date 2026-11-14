Split pobijedio, ali kome? Tužni prizori praznih tribina na Gripama

Košarkaši Splita upisali su novu pobjedu u hrvatskoj SuperSport Premijer ligi, no subotnja utakmica protiv Škrljeva na Gripama ponudila je dvije potpuno različite priče. Na parketu su Žuti slavili rezultatom 82:79 nakon neizvjesne završnice, dok je pogled prema tribinama ostavio znatno lošiji dojam. Brojna prazna sjedala u dvorani koja pamti velike europske uspjehe splitske košarke bila su možda i najtužniji prizor večeri.

Zašto su tribine na utakmicama KK Splita gotovo prazne? Hrvatska košarka više nije zanimljiva gledateljima Nedostaje kvalitete i atraktivnih utakmica lub mora bolje privlačiti publiku na Gripe Glasaj

Split je bolje otvorio susret i već u prvoj četvrtini stekao prednost od pet poena (25:20). Domaćini su bili uspješniji i u drugoj dionici, koju su dobili s 19:17, pa su na poluvrijeme otišli s vodstvom 44:37. Treća četvrtina završila je izjednačenim rezultatom 19:19, što je značilo da su Žuti u posljednjih deset minuta ušli sa sedam poena prednosti (63:56). Ipak, gosti se nisu predavali. Škrljevo je u završnoj četvrtini zaigralo bolje i dobilo taj dio utakmice rezultatom 23:19, čime je značajno smanjilo zaostatak. Split je ipak uspio sačuvati prednost i na kraju slaviti s tijesnih 82:79. Ovom pobjedom splitska momčad stigla je do šestog prvenstvenog slavlja u osam odigranih susreta te se nalazi na trećem mjestu prvenstvene ljestvice, iza neporaženih Cibone i Zadra.

Tužan pogled na tribine legendarnih Gripa

Ipak, osim rezultata, jedna je stvar posebno upadala u oči. Tribine splitske dvorane bile su zabrinjavajuće prazne.

Fotografije snimljene tijekom utakmice prikazuju velik broj praznih žutih sjedala, uz tek rijetke skupine gledatelja raspoređene po tribinama. Prizori su to koji teško mogu zadovoljiti bilo koga kome je splitska košarka pri srcu.

Posebno je tužno takvu sliku gledati upravo na Gripama, mjestu na kojem su se ispisivale neke od najslavnijih stranica hrvatske i europske košarkaške povijesti. Dvorana u kojoj su nekoć igrali velikani, a tribine živjele za svaki koš, danas tijekom prvenstvenih utakmica često ostavlja dojam prostora koji je izgubio velik dio nekadašnje publike.

Pobjeda na parketu, ali što je s hrvatskom košarkom?

Naravno, nije realno očekivati da će svaka prvenstvena utakmica privući tisuće gledatelja. Ipak, činjenica da se utakmica jednog od najtrofejnijih hrvatskih košarkaških klubova igra pred ovako praznim tribinama otvara ozbiljna pitanja. Gdje je nestala publika? Je li problem u kvaliteti domaćeg prvenstva, nedostatku zanimanja, promociji utakmica ili činjenici da je košarka u Hrvatskoj izgubila dio nekadašnjeg statusa?

Vjerojatno je riječ o kombinaciji više čimbenika, no prizori s Gripa svakako su upozorenje. Hrvatska košarka već se godinama suočava s brojnim izazovima, a privlačenje publike jedan je od onih koji se najlakše primijete. Prazne tribine na Gripama ne mogu same po sebi biti mjerilo stanja cijelog sporta, ali itekako pokazuju koliko je teško vratiti zanimanje za domaće prvenstvo. Split je protiv Škrljeva napravio ono što je trebao i osvojio dva boda. Međutim, ostaje gorak dojam da bi klub takve povijesti, tradicije i značenja za grad trebao imati znatno snažniju podršku s tribina.