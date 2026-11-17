Klinički bolnički centar Split pokrenuo je postupak javne nabave vrijedan čak 1.224.000 eura bez PDV-a, kojim planira osigurati 20 pomoćnih radnika preko agencije za privremeno zapošljavanje. Usluga je predviđena za razdoblje od 24 mjeseca, a zainteresirane agencije svoje ponude mogu dostaviti do 18. prosinca 2026. godine u 9 sati.

Natječaj je objavljen 12. studenoga, a njegova procijenjena vrijednost otvara nekoliko zanimljivih pitanja. Prije svega, koliko će angažman ovih radnika stvarno koštati bolnicu, koliki će dio novca završiti na plaćama zaposlenika, a koliki kod agencije koja ih ustupa? I možda najvažnije, zašto se bolnica odlučuje za agencijski model umjesto izravnog zapošljavanja?

Računica otkriva: 2.550 eura mjesečno po radniku

Kada se ukupna procijenjena vrijednost nabave od 1.224.000 eura podijeli na 24 mjeseca i 20 radnika, dolazi se do iznosa od 2.550 eura mjesečno po radniku, bez PDV-a.

Drugim riječima, KBC Split za ovu uslugu predviđa prosječno 51.000 eura mjesečno, odnosno 612.000 eura godišnje. U dvije godine ukupna procijenjena vrijednost doseže spomenutih 1,224 milijuna eura.

Važno je naglasiti da 2.550 eura nije plaća koju bi pojedini radnik primao. Riječ je o prosječnom procijenjenom trošku usluge, koji može uključivati plaću, doprinose, naknadu agenciji i druge troškove povezane s angažmanom radnika. Koliki bi dio tog iznosa zaista pripao zaposleniku, iz objavljenih podataka nije moguće utvrditi.

Također, riječ je o procijenjenoj vrijednosti javne nabave, a ne o već potrošenom novcu. Konačna ugovorena cijena ovisit će o ponudama i ishodu postupka.

Agencija će morati osigurati i zamjene odsutnih radnika

Prema dokumentaciji nabave, predmet ugovora jest ustupanje pomoćnih radnika za privremeno obavljanje poslova iz djelatnosti KBC-a Split. Riječ je o poslovima koji po svojoj naravi i organizaciji rada pripadaju djelokrugu bolničkih radnih mjesta.

Zanimljiv je i način odabira najpovoljnije ponude. Cijena nosi 80 posto bodova, dok preostalih 20 posto ovisi o roku u kojem agencija može osigurati zamjenu privremeno nesposobnog radnika.

To pokazuje da bolnica, osim cijene, značajnu važnost pridaje kontinuitetu rada i mogućnosti brze zamjene zaposlenika koji zbog bolesti ili drugih okolnosti privremeno ne mogu obavljati svoje dužnosti.

Dokumentacija predviđa i mogućnost angažiranja stranih radnika. U tom slučaju odabrana agencija mora osigurati potrebnu dokumentaciju, uključujući postupke priznavanja odgovarajućih isprava kada su oni potrebni.

KBC istodobno zapošljava i izravno

Zanimljivo je da KBC Split istodobno raspisuje i natječaje za izravno zapošljavanje pomoćnog osoblja. Tako je 11. studenoga objavljen oglas za prijam jednog transportnog radnika u bolničkoj praonici, i to na neodređeno vrijeme.

To, međutim, ne znači da je riječ o istim poslovima kao u nabavi agencijskih usluga. Upravo zato bilo bi važno razjasniti koja će konkretna radna mjesta pokrivati 20 ustupljenih radnika te zbog čega se za njih bira drukčiji model angažmana.

Agencijsko zapošljavanje može bolnici omogućiti veću organizacijsku fleksibilnost, osobito kada postoji potreba za brzim popunjavanjem radnih mjesta ili zamjenama odsutnih zaposlenika. No bez usporedbe ukupnih troškova nije moguće zaključiti je li takav model financijski povoljniji od izravnog zapošljavanja.

Zašto ne zaposliti 20 ljudi izravno?

Ova javna nabava otvara pitanje koje nadilazi samu vrijednost ugovora. Riječ je o korištenju javnih sredstava za osiguravanje radne snage potrebne funkcioniranju jedne od najvećih zdravstvenih ustanova u Dalmaciji.

Koliko KBC-u Split trenutačno nedostaje pomoćnih radnika? Je li riječ o privremenom problemu ili dugoročnom nedostatku zaposlenika? Postoje li ograničenja koja bolnici otežavaju izravno zapošljavanje i bi li ono, kada se uračunaju svi troškovi, bilo jeftinije od korištenja agencije?

Važno je i pitanje radničkih prava: kakvu će plaću, dodatke i druga materijalna prava imati ustupljeni radnici te kako će se njihovi uvjeti rada uspoređivati s uvjetima zaposlenika koje KBC zapošljava izravno?

Bez tih podataka nije moguće objektivno procijeniti opravdanost nabave vrijedne više od milijun eura.

Ponude se zaprimaju do 18. prosinca, nakon čega će biti poznato koje su se agencije javile i pod kojim uvjetima nude traženu uslugu. Do tada ostaje otvoreno pitanje predstavlja li angažiranje pomoćnih radnika preko agencije najbolje rješenje za splitsku bolnicu, njezine zaposlenike i javni novac.