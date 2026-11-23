Podstanari u Splitu mogli bi od sredine 2027. godine dobivati financijsku pomoć Grada za plaćanje mjesečne najamnine. Grad Split najavio je uvođenje nove mjere sufinanciranja stanovanja, za koju se tijekom trogodišnjeg razdoblja od 2027. do 2029. planira ukupno milijun eura. Riječ je o pokušaju sustavnijeg uključivanja Grada u rješavanje stambenih problema građana koji nemaju vlastitu nekretninu i koji značajan dio svojih mjesečnih prihoda izdvajaju za najam stana.

Nova mjera najavljena je na sjednici splitskog Gradskog vijeća održanoj 12. studenoga, a informacije su potom potvrđene u gradskom izvješću koje je 19. studenoga prenio portal Gradonačelnik.hr. Prema predstavljenom planu, za prvu godinu provedbe predviđeno je 300.000 eura, dok bi se preostalih 700.000 eura rasporedilo na 2028. i 2029. godinu. Međutim, još nije poznato koliko bi pojedini podstanar ili obitelj mogli mjesečno dobivati, niti koliko će građana biti obuhvaćeno ovom mjerom.

Za prvu godinu 300.000 eura, početak provedbe sredinom 2027.

Pitanje pomoći podstanarima otvoreno je tijekom sjednice Gradskog vijeća, kada je vijećnica Ivana Runjić zatražila odgovor o mogućnosti financijske potpore obiteljima koje žive u unajmljenim stanovima. Gradonačelnik Tomislav Šutapotvrdio je planove uvođenja nove mjere, pri čemu je kao okvirni početak njezine provedbe navedena sredina 2027. godine. To znači da bi prve isplate, ostvare li se najave i budu li ispunjeni svi potrebni uvjeti, mogle započeti tijekom ljeta iduće godine.

Ipak, predviđeni početak provedbe ne znači da su sredstva već dostupna građanima. Prije otvaranja prijava potrebno je donijeti poseban pravilnik koji će detaljno urediti način ostvarivanja prava, dokumentaciju koju će podnositelji zahtjeva morati priložiti i postupak dodjele potpore. Također nije objavljeno hoće li se subvencije isplaćivati izravno podstanarima ili će biti predviđen drukčiji model plaćanja. Planirana sredstva za 2028. i 2029. zasad su predstavljena samo u ukupnom iznosu, bez pojedinačne godišnje raspodjele.

Tko će imati pravo na pomoć i koliki bi mogao biti iznos subvencije?

Upravo su kriteriji za dodjelu sredstava trenutačno najveća nepoznanica. Nije objavljeno hoće li potpora biti namijenjena svim podstanarima koji ispunjavaju određene uvjete ili će prednost imati mladi, obitelji s djecom i kućanstva slabijeg imovinskog stanja. Otvoreno je i pitanje hoće li se pravo određivati prema prihodima kućanstva, broju članova obitelji, duljini prebivališta u Splitu ili prema nekom drugom kriteriju.

Jednako je važno pitanje ugovora o najmu. Dio podstanara živi u stanovima za koje nema uredno prijavljen ugovor, pa će biti posebno zanimljivo vidjeti kakvu će dokumentaciju Grad zahtijevati prilikom prijave. Pravilnik bi trebao razjasniti i hoće li postojati najviši dopušteni iznos najamnine, koliko dugo korisnik može primati subvenciju te može li se pomoć kombinirati s drugim stambenim ili socijalnim potporama. Dok takvi uvjeti ne budu objavljeni, nije moguće pouzdano procijeniti koliki će broj Splićana ostvariti pravo na gradski novac.

Najamnine u Splitu među višima u Hrvatskoj

Najava gradske potpore dolazi u trenutku kada je podstanarstvo jedan od velikih financijskih izazova za brojna kućanstva. Prema službenom Pregledu tržišta nekretnina Republike Hrvatske za 2025. godinu, koji su izradili Ekonomski institut Zagreb i Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, medijalna mjesečna najamnina stanova i apartmana u Splitu iznosila je 12,3 eura po četvornom metru. U odnosu na 2024. godinu taj je pokazatelj porastao za 13,7 posto.

Riječ je o podacima temeljenima na evidentiranim ugovorima, a ne o aktualnim oglašenim cijenama na tržištu. Ipak, oni potvrđuju da je Split među hrvatskim gradovima s visokim troškovima najma. U takvim okolnostima i relativno skromna mjesečna potpora može predstavljati rasterećenje kućnog proračuna, osobito za obitelji koje istodobno podmiruju troškove stanovanja, režija, prijevoza i odgoja djece. Koliko će nova gradska mjera doista pomoći ovisit će ponajprije o visini pojedinačnih subvencija i broju korisnika.

Grad je i dosad pomagao pojedinim podstanarima, ali nova mjera trebala bi biti šira

Važno je pritom razlikovati novu najavljenu mjeru od postojećih oblika socijalne pomoći. Grad Split već je tijekom 2026. godine donosio pojedinačne zaključke o sufinanciranju najamnine socijalno ugroženim građanima u kriznim situacijama. U službenim gradskim aktima zabilježene su, među ostalim, potpore od 300 i 600 eura mjesečno tijekom ograničenog razdoblja. Takve su odluke bile vezane uz konkretne korisnike i njihove životne okolnosti.

Nova mjera, prema najavama, trebala bi predstavljati sustavniji oblik pomoći podstanarima, s unaprijed utvrđenim pravilima i sredstvima planiranima za više godina. To je bitna razlika jer bi građani, nakon donošenja pravilnika, trebali znati pod kojim uvjetima mogu podnijeti zahtjev, umjesto da se pomoć razmatra isključivo kroz pojedinačne socijalne slučajeve.

Kada će se građani moći prijaviti?

Točan datum otvaranja prijava zasad nije objavljen. Najavljeni početak provedbe sredinom 2027. godine ostaje okviran i ovisi o donošenju pravilnika, osiguravanju sredstava i organizaciji postupka dodjele. Nisu objavljeni ni obrasci za prijavu, rokovi ni popis potrebne dokumentacije. Građani će zato morati pričekati službenu odluku Grada Splita i eventualni javni poziv s detaljnim uputama.

Za sada je potvrđena politička namjera uvođenja nove vrste potpore te financijski okvir od milijun eura tijekom tri godine. Ključno pitanje koje tek treba dobiti odgovor jest koliko će podstanara moći koristiti subvenciju i koliko će im ona stvarno smanjiti mjesečni trošak stanovanja. Upravo će ti podaci pokazati stvarni doseg najavljene mjere.