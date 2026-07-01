Split Parking upozorio građane: Evo gdje će zbog Ultre biti zabranjeno parkiranje

Građani koji koriste veliko izvanulično parkiralište uz Trgovački centar Joker u narednim će danima morati potražiti alternativno mjesto za parkiranje.

Iz Split Parkinga izvijestili su da će zbog održavanja festivala Ultra Europe 2026. do 20. srpnja biti zatvoren zapadni dio izvanuličnog parkirališta V. Terzića – M. Tripala 9, koje se nalazi pokraj T. C. Joker.

Iz tvrtke mole korisnike za razumijevanje te pozivaju vozače da pri dolasku na ovu lokaciju računaju na izmijenjene uvjete parkiranja i na vrijeme pronađu alternativna parkirališna mjesta.