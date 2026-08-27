Split parking traži novog direktora: Usporedili smo natječaje iz 2022. i 2026., nekoliko detalja posebno upada u oči

Jedna od najvažnijih splitskih gradskih tvrtki ponovno traži direktora. Split parking u srijedu, 26. kolovoza 2026. godine, službeno je objavio Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora društva. Riječ je o funkciji koja je posljednji put putem javnog natječaja popunjavana prije četiri godine, u kolovozu 2022. godine, pa smo usporedili tadašnji i sadašnji postupak. Skupština trgovačkog društva Split parking d.o.o. raspisala je novi javni natječaj za izbor i imenovanje direktora tvrtke. Natječaj je službeno objavljen 26. kolovoza, a raspisan je sukladno članku 423. Zakona o trgovačkim društvima i članku 14. Izjave o osnivanju Split parkinga. Drugim riječima, počela je potraga za osobom koja će u sljedećem razdoblju upravljati jednom od financijski i operativno značajnijih gradskih tvrtki, zaduženom ne samo za parkirališta i garaže nego i za premještanje nepropisno parkiranih vozila, javne bicikle te niz projekata urbane mobilnosti.

Natječaj je zanimljiv i zbog činjenice da je prošlo gotovo točno četiri godine od prethodnog izbora direktora.

Prije četiri godine Split parking također je tražio novog šefa

Prethodni natječaj raspisan je 9. kolovoza 2022. godine, nakon odlaska tadašnjeg direktora Marka Bartulića. Tada su zainteresirani imali vremena do 23. kolovoza 2022. godine, a prijave su se predavale isključivo na protokol Grada Splita na Obali kneza Branimira.

Dalmacija Danas tada je pisala kako su ključni uvjeti bili visoka stručna sprema, deset godina radnog iskustva, od čega najmanje pet godina na rukovodećim poslovima, dok se direktor birao na mandat od četiri godine. Nakon provedenog postupka na čelo Split parkinga došao je Davor Matošić, koji tvrtku vodi tijekom sadašnjeg četverogodišnjeg razdoblja.

Četiri godine poslije natječaj je ponovno na stolu.

Što se tražilo 2022. godine?

Kada se detaljnije pogleda natječaj iz 2022. godine, kriteriji su bili postavljeni tako da se od kandidata prije svega očekuje značajno poslovno i upravljačko iskustvo. Kandidat je morao imati visoku stručnu spremu, ali zanimljivo je da natječajem nije bio propisan konkretan fakultet odnosno struka.

Drugim riječima, nije bilo određeno da direktor Split parkinga mora biti diplomirani ekonomist, pravnik, prometni inženjer, građevinski inženjer ili osoba neke druge točno određene profesije. Drugi važan kriterij bio je staž. Tražilo se najmanje deset godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, a unutar tog razdoblja najmanje pet godina iskustva na rukovodećim radnim mjestima. To rukovodeće iskustvo nije bilo dovoljno samo navesti u životopisu. Kandidati su ga trebali dokazivati dokumentacijom, primjerice ugovorom o radu, odlukom o imenovanju, rješenjem o rasporedu ili potvrdom poslodavca. Tražilo se i posjedovanje organizacijskih sposobnosti.

Vozačka dozvola nije bila uvjet

Posebno je zanimljivo što u prethodnom natječaju za čovjeka na čelu tvrtke koja se velikim dijelom bavi automobilima, prometom u mirovanju, garažama i parkiralištima vozačka dozvola nije bila navedena kao poseban uvjet. To ne znači da direktor, naravno, ne može ili ne treba imati vozačku dozvolu, već jednostavno da ona nije predstavljala formalni kriterij za kandidaturu. To je zanimljivo usporediti i s običnim natječajima za određena radna mjesta unutar samog Split parkinga. Primjerice, u jednom od ovogodišnjih natječaja za servisera parking opreme izričito je propisan položen vozački ispit B kategorije. Za direktorsku funkciju 2022. takav uvjet nije bio propisan. Također, nije se tražilo posebno prethodno iskustvo baš u parkirališnoj djelatnosti. Dakle, osoba nije morala prethodno voditi parking, garažu ili komunalnu tvrtku. Kriterij je bio formuliran šire, kroz iskustvo na "istim ili sličnim poslovima" te rukovodeće iskustvo.

Nije se tražio ni određeni fakultet

To je možda i važniji detalj. S obzirom na djelatnost Split parkinga, moglo bi se očekivati da se kandidatima propiše završeni fakultet prometnog, ekonomskog, pravnog ili tehničkog usmjerenja. U natječaju iz 2022. godine toga nije bilo. Tražila se visoka stručna sprema, ali bez ograničavanja kandidata na određeno područje obrazovanja. Jednako tako, među ključnim uvjetima nisu bili navedeni položen stručni ispit iz nekog posebnog područja, certifikati vezani uz promet ili parkiranje, kao ni posebno znanje stranog jezika. S druge strane, administrativni dio postupka bio je prilično opsežan. Kandidati su 2022. morali priložiti vlastoručno potpisanu prijavu i životopis te dokumentirati da ispunjavaju uvjete. Tražila se diploma, dokaz o radnom iskustvu, odnosno odgovarajući podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, kao i dokumentacija kojom se potvrđuje rukovodeće odnosno organizacijsko iskustvo.

Kandidati su morali dokazati i hrvatsko državljanstvo te da ne postoje zakonske zapreke za njihovo imenovanje na direktorsku dužnost. Tražilo se i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi odgovarajući kazneni postupak, kao i propisane izjave vezane uz zakonske zapreke i sukob interesa.

Jedan od dokumenata bilo je i motivacijsko pismo.

Poslovni plan nije bio među glavnim dokumentima

Zanimljiv je još jedan detalj iz starog natječaja. Iako se birala osoba koja će četiri godine upravljati gradskom tvrtkom, među ključnom dokumentacijom iz natječaja 2022. godine nije bio naveden zaseban četverogodišnji poslovni plan razvoja Split parkinga. Od kandidata se, dakle, tražilo motivacijsko pismo, ali ne i opsežan dokument kojim bi unaprijed predstavili kako namjeravaju razvijati društvo, povećavati prihode, širiti broj parkirališnih mjesta, graditi garaže ili razvijati sustav urbane mobilnosti. Upravo takvi detalji kod natječaja za gradske direktore mogu biti itekako važni jer pokazuju na temelju čega se kandidati međusobno vrednuju. Sada smo stigli do 2026. godine. Split parking je 26. kolovoza 2026. službeno objavio novi Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora. Na službenoj stranici tvrtke sama objava vrlo je kratka: navodi se pravna osnova, činjenica da Skupština društva raspisuje natječaj te se zainteresirane upućuje na zasebni dokument s detaljima natječaja.

To je gotovo identičan model objave kakav je korišten i 2022. godine. I tada je Split parking na svojoj stranici objavio osnovnu informaciju, dok je kompletan tekst natječaja bio dostupan u posebnom dokumentu. Dakle, jedna stvar je sigurna: četverogodišnji ciklus došao je do kraja i Split parking ponovno bira direktora.

Split parking danas je još važnija tvrtka nego 2022.

U međuvremenu se i sama tvrtka značajno razvila. Split parking više odavno nije samo tvrtka koja izdaje parkirališne karte i šalje "pauka" po gradu. Upravljanje garažama, razvoj novih parkirališnih kapaciteta, sustav javnih bicikala, digitalizacija naplate, automatsko očitavanje registracijskih oznaka te planiranje novih garaža čine ovu funkciju jednom od značajnijih direktorskih pozicija među splitskim gradskim društvima.

Samo tijekom 2026. godine nastavljen je čitav niz projekata vezanih uz garaže i modernizaciju sustava parkiranja, a tvrtka uvodi i nove tehnološke načine kontrole ulaska i izlaska vozila. Zbog toga novi izbor direktora neće biti tek još jedan kadrovski natječaj.

Posebno će zanimljivo biti vidjeti tko će se sve javiti na natječaj, ali i hoće li za novi mandat konkurirati aktualni direktor Davor Matošić. Matošić je na čelo društva stigao nakon natječaja raspisanog u mandatu bivšeg gradonačelnika Ivice Puljka.

Četiri godine poslije ponovno slijedi izbor. A s obzirom na brojne projekte garaža, kronični nedostatak parkirališnih mjesta i prometne probleme koji svakodnevno opterećuju Split, pitanje tko će u idućem razdoblju sjediti na čelu Split parkinga za građane je puno važnije nego što se na prvi pogled može činiti.