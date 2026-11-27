U ponedjeljak, 30. studenoga, Split parking započinje radove na označavanju parkirališnih mjesta u dijelu Ulice Ivana Gundulića u Splitu, istočno od zgrade Županijskog suda.

Iz gradske tvrtke pozivaju vozače da svoja vozila s navedenog dijela parkirališta premjeste najkasnije do ponedjeljka u 6 sati ujutro kako bi radovi mogli nesmetano započeti.

Grad Split svojim je zaključkom upravljanje tim uličnim parkiralištem povjerio Split parkingu, a za izvođenje radova prethodno su ishođene sve potrebne suglasnosti.

Iz Split parkinga zahvaljuju vozačima na strpljenju i razumijevanju tijekom izvođenja radova.