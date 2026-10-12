Split parking o protivljenju gradnji garaže na Plokitama: "Ako je većina građana ne želi, nećemo je nametati"

Nakon što se dio stanovnika splitskih Plokita usprotivio najavljenoj izgradnji garaže u blizini škole, iz Split parkinga poručuju kako im nije cilj nametati rješenja koja građani ne žele. Ističu da je projekt pokrenut upravo na inicijativu stanovnika kotara, ali i upozoravaju da bi traženje nove lokacije moglo potrajati godinama.

Iz Split parkinga oglasili su se povodom informacija o protivljenju dijela stanovnika Plokita planiranoj izgradnji garaže. Naglašavaju kako je osnovni cilj projekta riješiti dugogodišnji problem nedostatka parkirnih mjesta, smanjiti pritisak na javne i zelene površine te povećati sigurnost i kvalitetu života u ovom splitskom kvartu.

"Sama inicijativa za izgradnju garaže proizašla je upravo iz potreba i zahtjeva stanovnika ovog kotara. Naša namjera nije nametati rješenja koja građani ne žele", poručuju iz Split parkinga.

Lokacija iza škole zasad jedina izvediva

Prema dosadašnjim analizama, lokacija iza škole trenutačno je jedina na kojoj je realno moguće izgraditi garažu u razumnom roku.

Iz Split parkinga navode kako su razmatrane i druge lokacije, no svaka od njih ima određene prepreke koje bi značajno odgodile realizaciju novih parkirnih mjesta.

Svjesni su, ističu, zabrinutosti dijela stanovnika i roditelja, osobito kada je riječ o sigurnosti djece i svakodnevnom funkcioniranju škole.

"Već su održani razgovori s predstavnicima škole i roditelja, a spremni smo nastaviti dijalog i odgovoriti na sva otvorena pitanja", navode.

Dodaju kako bi, prema dosadašnjem rješenju, škola dobila kvalitetnije sadržaje, uz očuvanje vizure okolnog prostora.

Kao primjer sličnog projekta izdvajaju garažu na Lokvama, koja je izgrađena neposredno uz školu, a na njezinu krovu nalazi se igralište.

"Ako se većina stanovnika protivi, poštovat ćemo njihovu odluku"

Iz Split parkinga jasno poručuju kako neće inzistirati na projektu ako se pokaže da mu se protivi većina stanovnika Plokita.

"Ako se pokaže da se većina stanovnika Plokita protivi izgradnji garaže na predloženoj lokaciji i da je to većinski stav kotara, Split parking takvu će odluku u potpunosti poštovati", ističu.

Ipak, upozoravaju da bi odustajanje od trenutačne lokacije značilo pokretanje novog procesa traženja odgovarajućeg prostora, što bi moglo trajati više godina.

Pritom podsjećaju kako i drugi splitski kvartovi imaju potrebu za novim parkirališnim kapacitetima, a neki od tih projekata već su u naprednijoj fazi pripreme.

"Izgradnja garaža nije nam financijski isplativa"

Iz Split parkinga naglašavaju i kako izgradnja ovakvih garaža sama po sebi nije financijski isplativa, već je riječ o projektima kojima se nastoje riješiti konkretni problemi stanovnika.

"Njihova je svrha rješavanje konkretnih problema stanovnika i poboljšanje uvjeta života u kotaru. Zato želimo da građani imaju sve informacije i sami odluče žele li predloženo rješenje. Ako ga većina ne želi, nećemo ga nametati", zaključuju iz Split parkinga.