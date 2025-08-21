Split Park Festival nastavlja svoju glazbenu priču – stižu Devito, Haris Džinović i Adi Šoše

Nakon uspješnog festivalskog ljeta, Split Park Festival donosi novo glazbeno poglavlje pod nazivom „Split Park On Air“. Festivalska zona na kultnoj splitskoj lokaciji Kolur Zvončac, tik uz more postaje pozornica za vrhunska glazbena imena iz regije.

Publiku u rujnu očekuje zanimljiv glazbeni program: već 06. rujna na pozornicu Zvončaca stiže DeVito, jedan od najtraženijih izvođača nove generacije, poznat po hitovima „Amsterdam“ i „Ego“, čiji trap-pop zvuk dopire do svih generacija diljem regije.

Samo nekoliko dana kasnije, 12. rujna, splitsku publiku rasplesat će Haris Džinović, legenda narodne i pop glazbe, čije bezvremenske pjesme poput „Pariške kapije“ i „I tebe sam sit kafano“ pretvaraju svaku večer u nezaboravnu feštu.

Rujanski niz zatvara Adi Šoše 19. rujna – mladi i talentirani kantautor koji je u kratkom vremenu osvojio srca publike pjesmama „Najljepši cvijet“ i „Nevrijeme“. Nakon što je ovog ljeta rekordno napunio Zvončac, njegov nastup na Split Park festivalu dokazao je kako Adija obožava domaća publika.

Uz more, zalazak sunca i dobru vibru, „Split Park On Air“ obećava niz koncerata za pamćenje i druženje pod zvjezdanim nebom. Ulaznice za navedene koncerte već su u prodaji i mogu kupiti online putem platforme Entrio.hr. Sudeći prema atmosferi ovog ljeta, čeka nas još mnogo plesnih večeri i dobrih uspomena. Više informacija o festivalu možete saznati putem službenih kanala i društvenih mreža Instagram i Facebook.