Split ovoga vikenda postaje pozornica za spašavanje života: Studenti iz šest europskih zemalja stigli na Trauma Rescue Challenge

Riva, Prokurative, Marjan i Sustipan ovoga će vikenda postati pozornice na kojima će najbolji studentski timovi hitne medicinske pomoći pokazati svoje znanje, vještine i sposobnost djelovanja u najzahtjevnijim situacijama. Split će biti domaćin prvog studentskog natjecanja ovakve vrste u Hrvatskoj – Trauma Rescue Challengea, koji donosi spoj adrenalina, stručnosti i humanosti na šest prepoznatljivih gradskih lokacija.

Na natjecanje stižu studenti iz šest europskih zemalja: Hrvatske, Italije, Njemačke, Slovenije, Sjeverne Makedonije i Rumunjske. Mladi budući zdravstveni djelatnici odmjerit će snage u realističnim simulacijama hitnih situacija, u kojima će do izražaja doći njihova stručnost, prisebnost, brzina odlučivanja i sposobnost timskog rada.

Natjecanje organiziraju studenti medicine okupljeni u udruzi Probudi heroja, s ciljem promicanja praktičnih znanja iz hitne medicine, povezivanja budućih zdravstvenih djelatnika iz različitih zemalja te podizanja svijesti o važnosti pravodobne i pravilne reakcije u situacijama kada je ljudski život ugrožen.

Simulacije hitnih intervencija na poznatim splitskim lokacijama

Sudionike očekuju zahtjevni scenariji koji će od njih tražiti brzo razmišljanje, snalažljivost i usklađeno djelovanje. Posebnost Trauma Rescue Challengea jest u tome što se natjecanje neće odvijati samo u učionicama i simulacijskim prostorima, već će izaći među građane, na gradske ulice, trgove i šetnice.

Posjetitelji će tako imati priliku promatrati simulacije hitnih intervencija, upoznati se s izazovima s kojima se susreću djelatnici hitne medicinske službe i iz prve ruke vidjeti koliko su važni smirenost, znanje i pravilna reakcija u kritičnim trenucima.

Organizatori žele građanima približiti i važnost osnovnih znanja iz prve pomoći, koja u svakodnevnim situacijama mogu biti presudna. Jer herojstvo ne počinje uvijek velikim djelima – ponekad počinje spremnošću da pomognemo osobi kojoj je pomoć najpotrebnija.

– Ponosni smo što smo dobili priliku organizirati prvo natjecanje ovakve vrste u Hrvatskoj i upravo Split pretvoriti u mjesto susreta mladih ljudi koje povezuje ista misija – znanjem i vještinama biti spreman pomoći drugome. Želimo povezati studente i zdravstvene djelatnike iz različitih zemalja, potaknuti razmjenu iskustava i pokazati građanima koliko je važno znati pravilno reagirati u hitnim situacijama. Nadamo se da će Trauma Rescue Challenge nadahnuti mnoge da postanu sigurniji, educiraniji i spremniji pomoći kada je to najpotrebnije – poručuju organizatori.

Uz jedinstvenu kulisu povijesnog Splita i energiju mladih ljudi koji svoje znanje žele staviti u službu spašavanja života, grad će ovoga vikenda postati mjesto susreta različitih iskustava, znanja i pristupa, ujedinjenih oko zajedničkog cilja – pomoći čovjeku u trenutku kada mu je ona najpotrebnija.

Pokrovitelji natjecanja su Ministarstvo zdravstva te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske. Organizaciju su podržali Hrvatski zavod za hitnu medicinu, Hrvatski Crveni križ, Splitsko-dalmatinska županija, Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, Grad Split i Medicinski fakultet.

Organizatori pozivaju Splićane i njihove goste da u subotu prošeću gradom, zastanu uz neku od simulacija i upoznaju se s radom budućih zdravstvenih djelatnika.

„U subotu prošećite gradom, nećete požaliti!”, poručuju iz udruge Probudi heroja.