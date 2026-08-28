Split ovog vikenda postaje središte mlade košarke: Na Gripe i Žnjan stiže 20 ekipa, čekaju nas tri dana spektakla

Split ovog vikenda ponovno potvrđuje status grada košarke. Od petka, 28. kolovoza, do nedjelje, 30. kolovoza, na Gripama i Žnjanu održava se Adriatic Cup Split 2026., međunarodni turnir mladih košarkaša koji okuplja 20 ekipa u kategorijama U14, U16 i U18. Tri dana donose utakmice, međunarodne susrete, natjecanje u šutiranju, druženje mladih sportaša i velika završna finala. Posebno dobra vijest za sve ljubitelje košarke je da je ulaz za posjetitelje besplatan.

Turnir organizira Košarkaški klub Adriatic Split, a zamišljen je kao mnogo više od borbe za rezultat i pobjednički pehar. Cilj je mladim igračima pružiti nova natjecateljska iskustva, povezati klubove i sportaše te promovirati Split i Splitsko-dalmatinsku županiju kao atraktivne destinacije za međunarodna sportska događanja.

Na turniru sudjeluju KK Adriatic Split, KK Split, KK Šibenka, KK Solin, KK Amfora Makarska, Ribola Kaštela, KK Podstrana, KK Dinara Livno i KK Igman Burch Sarajevo, s ekipama u uzrastima od U14 do U18.

Pokrovitelji turnira su Grad Split, Splitsko-dalmatinska županija, Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Decathlon, Veleučilište Aspira, Zračna luka Sveti Jeronim i Jadrolinija.

Petak na Gripama: Košarka od jutra do večeri

Program je počeo u petak, 28. kolovoza, kada velika dvorana Sportskog centra Gripe od 9 do 21 sat postaje glavno središte turnira. Tijekom cijelog dana na rasporedu su utakmice po skupinama u kategorijama U14, U16 i U18, a momčadi će pokušati izboriti što bolju poziciju pred završnicu natjecanja. Mladim igračima ovo je ujedno prilika za odmjeravanje snaga s vršnjacima iz drugih sredina, stjecanje novih iskustava i pokazivanje talenta na parketu dvorane koja desetljećima zauzima posebno mjesto u povijesti splitske košarke.

U subotu košarka izlazi na Žnjan

Košarkaška priča u subotu, 29. kolovoza, neće ostati samo unutar dvorane. Uz nastavak natjecateljskog programa održat će se i Adriatic Cup Open Day na Žnjanu, sportsko-zabavni dio turnira posvećen druženju mladih košarkaša. Jedna od glavnih atrakcija bit će natjecanje u šutiranju, koje će se zasebno održati za kategorije U14, U16 i U18. Najpreciznije strijelce očekuju pehari i nagrade. Od 18.30 sati slijedi zajedničko druženje igrača i ekipa na Žnjanu. Organizatori upravo taj dio programa vide kao priliku da se sudionici upoznaju i izvan parketa te iz Splita, uz sportske rezultate, ponesu nova prijateljstva i uspomene.

Za sudionike i pobjednike pripremljeni su pehari, košarkaške lopte i Decathlon pokloni. Spoj košarke, mora, mladih sportaša i Žnjana cijelom turniru daje poseban mediteranski karakter, a detaljan raspored utakmica dostupan je na društvenim mrežama kluba.

Nakon dva dana borbe slijedi završnica. Nedjelja, 30. kolovoza, rezervirana je za utakmice za plasman, susrete za treće mjesto te najiščekivaniji dio programa – velika finala u kategorijama U14, U16 i U18. Najbolje momčadi turnira borit će se za pobjedničke pehare, čime će biti spušten zastor na prvo izdanje Adriatic Cupa Split 2026.

Košarka kao poveznica mladih sportaša

U središtu cijelog projekta nalazi se jednostavna poruka – sport povezuje. Osim razvoja mladih košarkaša, organizatori žele potaknuti povezivanje klubova, stvaranje novih međunarodnih sportskih kontakata i prijateljstava te dodatno promovirati Split i Splitsko-dalmatinsku županiju kroz sport.

A kulisa teško može biti atraktivnija – utakmice na legendarnim Gripama, druženje uz more na Žnjanu i stotine mladih sportaša koje tijekom tri dana povezuje ista ljubav prema košarci.