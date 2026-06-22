SPLIT OVO NE SMIJE PROPUSTITI Stižu Ricchi e Poveri, Rozga slavi 30 godina karijere, a sve završava potragom za Hitom ljeta!

Split će od 25. do 28. lipnja živjeti u ritmu Melodija Jadrana, festivala koji se već četvrtu godinu zaredom pozicionira kao jedan od najsnažnijih glazbenih događaja na početku ljeta. U jedinstvenom ambijentu Galerije Meštrović publiku očekuje program koji spaja velike regionalne zvijezde, glazbene legende, festivalsku tradiciju i nove pjesme koje će se boriti za titulu Hita ljeta 2026.

Ovogodišnje izdanje trajat će četiri večeri, a organizatori najavljuju sadržaj koji Melodije Jadrana dodatno podiže na nacionalnu i regionalnu razinu. U projekt su uključeni i Hrvatsko društvo skladatelja te Hrvatska glazbena unija, čime festival nastavlja jačati vezu s najvažnijim autorima, izvođačima i glazbenicima domaće scene.

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Legendarni Talijani otvaraju splitski glazbeni praznik

Prvu večer, u četvrtak 25. lipnja, otvorit će legendarni talijanski sastav Ricchi e Poveri. Bend koji iza sebe ima više od pet desetljeća karijere, 22 milijuna prodanih ploča i 30 albuma stiže pred splitsku publiku s bezvremenskim hitovima poput "Sarà perché ti amo", "Mamma Maria", "Che sarà" i "La prima cosa bella".

Njihov dolazak u Split bit će jedno od najvećih iznenađenja ovogodišnjeg programa, osobito jer organizatori ističu kako slavni Talijani prvi put dolaze u Hrvatsku upravo na Melodije Jadrana. Večer otvorenja tako će imati snažan međunarodni pečat i dozu talijanske nostalgije koja već generacijama osvaja publiku. Dan kasnije, u petak 26. lipnja, pozornicu preuzima Jelena Rozga, koja će u Galeriji Meštrović obilježiti 30 godina karijere. Jedna od najpopularnijih domaćih glazbenica publici će se predstaviti uz pratnju vrhunskih glazbenika i posebne orkestralne aranžmane, kroz retrospektivu pjesama koje su obilježile generacije.

Koncert u Splitu za Rozgu ima posebnu emocionalnu težinu, jer veliki jubilej slavi upravo u svom gradu. Organizatori najavljuju večer za pamćenje, u kojoj će njezini najveći pop hitovi i emotivne balade dobiti novu dimenziju u jednom od najljepših ambijenata na Mediteranu.

Zorica Kondža i Joško Banov za večer emocija

Treća večer, u subotu 27. lipnja, rezervirana je za program "Melodije Classic" i koncert Zorice Kondže uz Joška Banova Acoustic Orchestra. Splitska glazbena diva obilježit će 40 godina karijere, a publiku očekuje akustično glazbeno putovanje kroz pjesme koje su obilježile desetljeća. U posebnom prostoru Galerije Meštrović, uz orkestar pod ravnanjem maestra Joška Banova, ova večer donosi drukčiji, intimniji ton festivala – onaj u kojem se velika karijera, snažan vokal i emocija spajaju u koncert koji će publika dugo pamtiti.

Završna večer Melodija Jadrana održat će se u nedjelju 28. lipnja pod nazivom “Hit ljeta”. Riječ je o večeri novih, ranije neobjavljenih skladbi različitih stilova, iza kojih stoje priznati autori i poznati izvođači, a cilj je iznjedriti pjesmu koja će obilježiti ljeto 2026.

Najavljeno je sudjelovanje brojnih snažnih imena domaće scene, među kojima su: Jelena Rozga, Zorica Kondža, Vanna, Goran Karan, Magazin, Matija Cvek, Adi Šoše, Neno Belan, Jacques Houdek, Giuliano, Tomislav Bralić i klapa Intrade, Luka Nižetić, Daleka obala i mnogi drugi.

Galerija Meštrović kao pozornica za ljeto koje počinje glazbom

Poseban adut festivala ostaje lokacija. Galerija Meštrović, na adresi Šetalište Ivana Meštrovića 46 u Splitu, svojim povijesnim i umjetničkim ambijentom daje događaju dodatnu težinu i atmosferu kakvu klasične koncertne pozornice teško mogu ponuditi.

Melodije Jadrana tako i ove godine ne najavljuju samo niz koncerata, nego pravi početak splitskog glazbenog ljeta.