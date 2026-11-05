SPLIT OVO NE PAMTI! Nakon osam godina čekanja Gripe doživjele rukometni spektakl: Pala Litva, srušen povijesni rekord, a evo što su nam igrači i izbornik otkrili nakon utakmice

Sinoć se rukomet na velika vrata vratio u grad pod Marjanom. Nakon osam godina suše i čak dva desetljeća otkad su reprezentativci posljednji put istrčali na parket kultne dvorane na Gripama, Hrvatska je pred ispunjenim tribinama priredila pravi spektakl. Atmosfera je uvelike podsjećala na dane kada se čekao povratak nogometne reprezentacije na Poljud, no sinoćnja večer pokazala je da Split i Dalmacija dišu za rukomet.

Na Gripama su se okupila brojna poznata lica iz svijeta rukometa, a tribine su preplavili mladi rukometaši iz klubova iz cijele Dalmacije koji su došli uživo vidjeti svoje idole s TV ekrana. Hrvatski reprezentativci u potpunosti su opravdali očekivanja i na terenu i izvan njega – nakon utakmice satima su dijelili autograme, fotografirali se s najmlađima i poklanjali dresove i opremu, pri čemu je Zvonimir Srna izmamio posebne ovacije publike.

Na parketu je to bila demonstracija sile: Hrvatska je u 1. kolu kvalifikacija za Europsko prvenstvo svladala Litvu s uvjerljivih 46-28, postavivši pritom novi povijesni rekord po broju postignutih pogodaka na jednoj utakmici europskih kvalifikacija!

Utakmica kao "jači trening" i napadačka rapsodija

Od samog početka bilo je jasno da je Hrvatska barem dva ranga iznad Litve. Susret je od prve minute poslužio kao jači trening u kojem je najvažnije bilo proći bez ozljeda, ali i uigrati brzu tranziciju.

U prvom poluvremenu briljirali su kapetan Ivan Martinović s 8 pogodaka i vratar Dominik Kuzmanović s 9 obrana, odvevši Hrvatsku na odmor s nedostižnih 23-11. Sredinom drugog dijela prednost je otišla i na fantastičnih +20 (37-17), da bi dvoboj završio s konačnih +18.

Strijelci za Hrvatsku: Ivan Martinović 10, Marin Šipić 7, Filip Glavaš 7, Veron Načinović 5.

Kod Litve: Arturas Budraitis 6 golova.

Odmah po izlasku s parketa, u mix zoni Gripa ulovili smo glavne aktere ove rukometne fešte. Prenosimo vam sve izjave u cijelosti:

Ivan Martinović: "Uživamo svi zajedno, to navijači vide!"

Kako ste vidjeli ovu utakmicu i povratak u Split?

"Lijepo je kad se igra utakmica kvalifikacija za Europsko prvenstvo koja u stvari služi kao malo jači trening. Rekli smo prije utakmice da želimo nastaviti onako kako smo završili prošli ciklus. Možemo biti itekako zadovoljni, dobili smo skoro 20 razlike i čeka nas sad sljedeća utakmica u subotu."

Kakav je bio osjećaj igrati pred splitskom publikom?

"Dobro je išlo, ulazili smo i nismo stajali. Mislim da smo svi igrali na našem najvećem nivou što možemo igrati. Svatko da sve od sebe, uvijek za Hrvatsku. Kao što sam rekao, stvarno izgleda da uživamo svi zajedno i mislim da to svi navijači vide. Prelijep je osjećaj! Meni je ovo prvi put da sam uopće u Splitu i nadam se da nije zadnji."

Slijedi gostovanje u Finskoj?

"Da, Finska. Mi smo opet favoriti protiv Finske. Rekli smo i ovdje da ćemo respektirati svakog protivnika. I tamo želimo od starta, odmah u prvih 10-15 minuta, pokazati da smo puno jača ekipa i napraviti dobar rezultat."

Veron Načinović: "Pretrčali smo ih, u Finskoj moramo odraditi posao"

Dobra predstava i uvjerljiva pobjeda na otvaranju?

"Mislim da je ekipa stvarno dobro odigrala ovu prvu utakmicu. Pretrčali smo ih, imali smo dobre golmane i moramo sad u Finskoj odraditi posao do kraja. Osmijeh je na licu! Sljedeća utakmica u Finskoj također ne bi trebala biti posebno težak suparnik, ali vjerujem da ako budemo imali pristup kao danas – da ćemo isto tako pobijediti. Međutim, nije isto igrati u gostima ili doma, tako da ćemo se morati dodatno potruditi."

Koliko znače ovakve utakmice za uigravanje?

"Rijetke su prilike kad smo skupa i ovakve utakmice služe za uigravanje uoči velikih natjecanja. Ja prvi put igram ovdje u Splitu. Čuo sam priče da je atmosfera bila super prije osam godina i izuzetno mi je drago što sam igrao ovdje. Hvala publici na dolasku u tako velikom broju. Pa ne sjećam se osobno tih ranijih utakmica, ali gledao sam videe na YouTubeu i stvarno je atmosfera bila fantastična."

Hrvatska djeluje jako sigurno i moćno na terenu?

"Pa mislim da već neko vrijeme pokazujemo da smo u samom vrhu i zašto to ne nastaviti? Bila je ovo utakmica u kojoj su svi dobili priliku. Svi igrači u reprezentaciji imaju kvalitetu i to smo večeras i pokazali."

Dagur Sigurðsson (izbornik): "Zadovoljan sam koncentracijom i tempom"

Čestitke na pobjedi. Kako komentirate nastup protiv Litve?

"Mislim da moramo poštovati Litvu, oni su tu došli s mnogim mladim igračima. Uvijek ima stvari za popraviti, ali jako sam zadovoljan s koncentracijom igrača. Uvijek smo se koncentrirali na naše prilike i na naš tempo, tako da sam zadovoljan ovom cijelošću igre."

Pogled prema Finskoj i povratku u Split?

"Finska je bolji tim od Litve i moramo ostati ozbiljni. Što se tiče ambijenta – uvijek je lijepo doživjeti ovaj okus i atmosferu u Splitu, izuzetno sam zadovoljan time kako su nas navijači primili."

Marin Šipić: "Splićanin doma! Žao mi je što nismo odigrali obje utakmice ovdje"

Nakon dugo vremena igrao si pred svojom publikom. Kakve su emocije?

"Ne znam što bih rekao... Prvi put otkad sam u reprezentaciji da igram doma i stvarno je predivno! Drago mi je da smo tu i žao mi je jedino što smo bili doslovno samo dva i pol dana. Bila je samo jedna utakmica, bilo bi još ljepše da su se obje odigrale tu. Ali što reći – lipa atmosfera, dobra utakmica, rekao bih lagana. Tako da je sve u svemu super!"

Izbornik je istaknuo vašu disciplinu i brzinu?

"Izbornik je rekao da smo se držali dogovora, da smo bili disciplinirani. Igrali smo u 'šestoj brzini' – to je jedini način kako moraš igrati u reprezentaciji. Jer ako kreneš loše ili sporo, protivnici to odmah iskoriste. Oni se daju 300% da bi se pokazali protiv nas. Mi smo poslušali dogovor – možda nam je u uvodnih 5 minuta trebalo malo da se pokrenemo, ali onda smo do kraja držali taj jak tempo."

Sedam pogodaka na tvom kontu, a i obitelj je bila na tribinama?

"Završila bi balota do mene, ja bih zabio gol! Danas smo zabili 46 golova, moralo je doći do svih redom. Drago mi je da sam zabio sedam golova, ali to nije uopće bitno. A na tribinama... svi su bili! Majka, tetka, kćerka, žena, tata... Tata je na tribinama i suzu pustio, vidjeli smo ga! Bila je predivna podrška."

Nadam se da nećemo čekati opet godinama na novu utakmicu u Splitu?

"Ako odigramo u Finskoj kao danas, trebalo bi biti nešto slično. Nadam se da neće biti preteška utakmica. A što se tiče Splita – nadamo se da će Hrvatska još koji put doći ovdje, posebice kada se obnovi Spaladium Arena. Vjerujte mi, ja se još više nadam od svih vas! Sretan sam što smo bili tu i nadam se da se brzo vidimo."

Koji je konačni cilj ove generacije?

"Svi razmišljamo o završnici u Kölnu i borbi za medalje. Radimo svaki dan da bismo došli do Kölna. Nitko ne može garantirati medalju, ali dat ćemo sve od sebe. Europsko prvenstvo nam neće pobjeći, ali svjetska medalja bila bi nastavak jednog velikog niza. Nema ništa ljepše nego napasti to zlato! Danas svatko može dobiti svakoga, ali imamo kvalitetu i igrače za najveće domete."

Zvonimir Srna: "Kult reprezentacije je u našem mentalitetu!"

Kakav je tvoj dojam utakmice na Gripama?

"Utakmicu sam vidio u jednoj predivnoj atmosferi ovdje u Splitu, na Gripama. I ja sam prvi put igrao sa seniorskom reprezentacijom ovdje. Igrali smo stvarno brzo, izbornik je inzistirao na toj brzoj igri, kontri i polukontri. Mislim da smo to danas odlično obavili. Izbornik je sigurno zadovoljan pristupom, a to je rezultiralo i ovako velikom razlikom."

Pristup je od prve minute bio na maksimumu?

"Mi se postavljamo tako da pristup uvijek mora biti na razini. Kad igraš za Hrvatsku, kad je puna dvorana i igraš kod kuće – pristup se ne smije dovoditi u pitanje! Dosta smo radili na polukontri ovih dana i to smo danas vježbali u igri."

Slijedi Finska, pa pripreme za Velika natjecanja?

"Sigurno, u Finskoj smo favoriti i ne treba bježati od toga. Ponovno moramo ponoviti ovakav pristup i igru i mislim da neće biti problema. Koristimo ove kvalifikacijske akcije da uigravamo stvari, jer u 12. i 1. mjesecu neće biti puno vremena – neki igrači iz Bundeslige dolaze kasnije, neki ranije. Najbitnije je da svi dođemo zdravi i spremni."

Konkurencija u svjetskom rukometu je ogromna?

"Neće biti lagano doći do medalje. Znamo da su Danci veliki favoriti, Nijemci kao domaćini, Tu su i Francuzi s novim izbornikom, pa Dagur u Rusiji/Uzbekistanu, Španjolci s Dušebajevom... Praktički je 7-8 reprezentacija u najužem krugu za medalju. Ne treba kalkulirati, treba ići utakmicu po utakmicu. Mi ćemo sigurno sve napraviti da se spremimo."

Odakle dolazi ta nevjerojatna energija i želja kad se obuče dres Hrvatske?

"Formula je taj kult reprezentacije o kojem se često piše u medijima. Što su bili rukometaši na Olimpijskim igrama '96., pa nogometaši '98., pa poslije opet rukometaši, pa sad nogometaši... Mi smo to nastavili. To je jednostavno u našem mentalitetu! Kad reprezentacija zove – stavljaš sve po strani, ideš, ne pitaš ništa, ne štediš se i daješ sve od sebe. To je jedini ispravni put."

(Srna se kratko osvrnuo i na strica Darija Srnu: "Čujemo se redovito, on je u Šahtjoru kao sportski direktor i ide im dobro s obzirom na rat i cijelu situaciju. Daje mi savjete kad ga pitam, ali se ne miješa pretjerano. Jedva čekam da se vidimo u 12. mjesecu.")

Dominik Kuzmanović: "Nisam ni znao da smo srušili rekord!"

Kakav je tvoj dojam s vrata na ovoj utakmici?

"Jako sam zadovoljan kako je cijela ekipa pristupila utakmici i početku ovih kvalifikacija. Izbornik je bio jasan – želi pobjedu i to smo i napravili. I pristupom i većinom igre možemo biti zadovoljni. Već na poluvremenu je bila znatna razlika, gotovo svi dečki su dobili priliku igrati i to je najvažnije."

Hrvatska je zabila 46 golova – to je povijesni rekord reprezentacije u kvalifikacijama!

"Nisam to znao! Ali stvarno je lijepo tako rušiti rekorde i nastavit ćemo u tom ritmu i u sljedećim utakmicama."

Kako se fizički osjećaš i kakva je suradnja s Matejom Mandićem?

"Dobro se osjećam, nemam nikakvih problema i želim da tako i ostane. Igra se jaki tempo u Bundesligi u Magdeburgu, ali mislim da mi to može samo pomoći. Što se tiče Mateja Mandića – odlično se nadopunjujemo! I u klubu i u reprezentaciji to zasad jako dobro funkcionira. Obojica branimo, obojica smo u dobroj formi i želimo to prenijeti i na veliko prvenstvo."

Ciljevi za nadolazeća prvenstva?

"U Njemačkoj se već osjeća euforija uoči prvenstva. Nama je medalja uvijek cilj. Postavili smo letvicu visoko na prethodnim natjecanjima. Želimo pobjeđivati, imati pravu atmosferu s navijačima i ići do kraja!"

Hrvatska reprezentacija već je okrenula list i putuje za Finsku, gdje ih u subotu očekuje dvoboj 2. kola kvalifikacija. Ako je suditi po splitskoj predstavi – navijači imaju puno razloga za optimizam!