Split: Ovi divni ljudi djeci i mladima daju priliku za novi početak

Da je moguće pronaći pravi put, ma koliko on bio težak - ako netko vjeruje u tebe, svjedoče junaci naše sljedeće priče. Djeca i mladi iz Centra u Splitu, kroz kampanju "Moja snaga, moj put", mijenjaju svoje navike i kreću na put osnaživanja.

Djeca i mladi vezani su uz ekrane, preopterećeni u školi, a obitelji često disfunkcionalne - u takvome ozračju ozbiljno je narušeno mentalno zdravlje.

Stanje je alarmantno. Split nije iznimka.

- Imamo skupine djece ili grupe gdje pružamo psihosocijalne tretmane već od sedam do dvanaest godina i popunjeni su svi kapaciteti, govori za HRT Marija Krželj, ravnateljica Centra za pružanje usluga u zajednici Split.

"Resetiranje" i mnogo razgovora, strpljenja i ljubavi - potrebno je da se oni koji su skrenuli s pravog puta - na njega i vrate.

- Sama promjena počinje tek kad mladima damo priliku da vjeruju da može bit sve bolje, ističe Krželj.

Zato u kampanji "Moja snaga, moj put" djelatnici zaklade Vlade RH - "Hrvatska za djecu" obilaze 10 državnih institucija koje se skrbe o više od tisuću i sto djece s problemima u ponašanju.

Sport kao izlaz

Sport nude kao izlaz.

- Sport vidimo kao jedan medij, vrijedan alat kroz koji djeca i mladi mogu učiti disciplini, odgovornosti, stvoriti zdrave radne navike, kaže Renata Gubić, upraviteljica Zaklade "Hrvatska za djecu".

Kako to postići - korisnicima splitskog centra pokušali su dočarati sportaši - Barbara Matić i Mario Mlinarić.

- Ovo su klinci kojima treba dovoljno pažnje, ali im treba im dati i određene smjernice, smjernice da je apsolutno sve moguće, smjernice da ukoliko vjeruju u sebe da mogu doći do određenih rezultata, rekao je sportaš Mario Mlinarić.

Djeca su prioritet društva

Zaklada pomaže i u radu sportskih klubova i kupnji opreme u ruralnim sredinama. Djeca su prioritet društva.

- Držimo da im treba dati drugu, treću pa i petu šansu i da ne treba odustati, kaže Gubić.

Svoju šansu dobila je i Lara. Prije koju godinu - nije htjela ići u školu.

- Sad sam treći razred i mislila sam upisati još jedan, a nakon toga možda i faks, kaže štićenica Centra za pružanje usluga u zajednici Split Lara.

Djeci koja dane provode u centru na splitskim Brdima - život je donio izazove, ali i prilike - za novi početak.