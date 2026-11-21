Dok Split ulazi u Advent bez panoramskog kotača koji je trebao biti jedna od glavnih blagdanskih atrakcija na Rivi, u Zadru su već počeli radovi na postavljanju upravo takve atrakcije. I to uz financijski dogovor koji bi mogao posebno zainteresirati splitsku javnost. Prema informacijama koje je iznijela direktorica Turističke zajednice grada Zadra Iva Bencun, odabrani izvođač neće naplatiti naknadu za dopremu i postavljanje kotača, nego će prihod ostvarivati prodajom ulaznica posjetiteljima.

Razlika između dvaju gradova tim je zanimljivija što je Split za ovogodišnji Advent raspisao javni poziv za paket zabavnih sadržaja i infrastrukture procijenjen na gotovo 219.000 eura s PDV-om. No jedina pristigla ponuda, vrijedna približno 179.000 eura, odbijena je zbog tehničkih i dokumentacijskih nedostataka. Dalmacija Danas već je detaljno istražila splitski natječaj i utvrdila da se najveći dio predviđenog iznosa zapravo odnosio na infrastrukturu, a ne na sam panoramski kotač.

U ZADRU SU RADOVI VEĆ POČELI, A KOTAČ STIŽE NA JEDNU OD NAJATRAKTIVNIJIH LOKACIJA

Na zadarskoj rivi, u neposrednoj blizini Pozdrava Suncu i Morskih orgulja, u petak, 20. studenoga, počelo je postavljanje panoramskog kotača koji će prvi put biti dio zadarskog Adventa. O početku montaže izvijestio je Zadarski list, dok je portal 023.hr još dan ranije najavio novu atrakciju na temelju interaktivne adventske karte. Panoramski kotač omogućit će posjetiteljima pogled na povijesnu jezgru Zadra, more, kanal i obližnje otoke, a njegovo postavljanje na samoj obali trebalo bi ga učiniti jednim od vizualno najprepoznatljivijih sadržaja ovogodišnje manifestacije.

Prema objavljenim informacijama o projektu, kotač će biti visok 28,82 metra, širok 10,55 metara i težak približno 33,1 tonu. Imat će 21 zatvorenu i grijanu gondolu, s ukupnim kapacitetom od 84 osobe, što omogućuje korištenje i za hladnijeg ili vjetrovitijeg vremena, pod uvjetom da vremenske prilike dopuštaju siguran rad. Time će Zadar dobiti atrakciju veću od minimalnih 21 metra visine, koliko je bilo predviđeno javnim pozivom u Splitu.

ZADAR BIO SPREMAN PLATITI 20.000 EURA, ALI IZVOĐAČ JE ODUSTAO OD NAKNADE

Najzanimljiviji dio zadarske priče odnosi se na financiranje. Prema izjavi direktorice Turističke zajednice grada Zadra Ive Bencun, koju je objavila Slobodna Dalmacija, organizatori su bili spremni izdvojiti do 20.000 eura za dopremu, montažu i stavljanje panoramskog kotača u funkciju. Međutim, nakon prikupljanja ponuda, jedan je ponuditelj prihvatio tražene uvjete i odustao od naknade, procijenivši da mu je za poslovanje dovoljan prihod od prodaje ulaznica.

Za realizaciju je odabrana tvrtka Tim Gurman j.d.o.o., s kojom je zadarska Turistička zajednica, prema objavljenim informacijama, sklopila ugovor. Tako organizator, prema izjavi direktorice TZ-a, ne mora platiti ranije planiranu naknadu za postavljanje i dopremu atrakcije. To ipak ne znači da su sve eventualne javne obveze povezane s korištenjem prostora, priključcima ili drugim troškovima automatski jednake nuli, jer cjelovit ugovor zasad nije javno analiziran.

Zadarski organizatori postavili su i određene uvjete koji se odnose na posjetitelje. Vožnja bi trebala trajati najmanje sedam minuta, a djeca mlađa od šest godina i djeca s invaliditetom trebala bi imati pravo na besplatnu vožnju. U postupku odabira vrednovani su i drugi elementi ponude, među kojima broj gondola, pa cijena eventualne naknade organizatoru nije bila jedini kriterij.

U SPLITU JE ZAPELO NA STRUJI I DOKUMENTACIJI

U Splitu je postupak imao drukčiji ishod. Kako je Dalmacija Danas objavila 3. studenoga, na javni poziv za najam infrastrukturne opreme i zabavnih naprava pristigla je samo jedna ponuda, koju je dostavila tvrtka Fest d.o.o. iz Ozlja. Ponuda je iznosila 179.227,13 eura s PDV-om, što je bilo manje od procijenjene vrijednosti nabave, ali je povjerenstvo ipak nije prihvatilo.

Prema zapisniku u koji je Dalmacija Danas imala uvid, ključni tehnički problem odnosio se na električnu snagu potrebnu za rad panoramskog kotača. Natječajem je bila predviđena priključna snaga do 20 kilovata, dok je ponuditelj naveo da njegov kotač zahtijeva 40 kilovata. Uz to, dio dokumentacije bio je dostavljen na stranom jeziku, bez odgovarajućeg prijevoda na hrvatski, što nije bilo u skladu s pravilima javnog poziva.

Povjerenstvo je zbog toga odbilo jedinu pristiglu ponudu, pa najavljena atrakcija nije ugovorena. Posebno je važno naglasiti da ponuda nije odbijena zbog previsoke cijene, nego zbog neispunjavanja tehničkih i dokumentacijskih uvjeta. Za splitski Advent to je značilo odustajanje od sadržaja koji je prethodno izazvao veliko zanimanje građana, ali i brojne rasprave o njegovoj cijeni.

ALI 219.000 EURA NIJE BILA CIJENA PANORAMSKOG KOTAČA

Pri usporedbi Splita i Zadra postoji važna razlika koja se ne smije zanemariti. Naime, 218.750 eura s PDV-om nije bila procijenjena vrijednost samo panoramskog kotača, nego cijelog paketa koji je uključivao karusel, električne instalacije, podove, ograde, rasvjetu i drugu opremu potrebnu za organizaciju Adventa na Rivi i Prokurativama. Dalmacija Danas još je 31. listopada dobila službeni odgovor Grada Splita o načinu raspodjele predviđenih troškova.

Iz Grada su tada pojasnili da se približno 85 posto procijenjene vrijednosti odnosilo na privremenu infrastrukturu, dok je oko 15 posto bilo predviđeno za panoramski kotač i karusel zajedno. To bi prema okvirnoj računici značilo oko 32.812 eura s PDV-om za obje zabavne atrakcije, a ostatak za infrastrukturne potrebe. Riječ je o procjeni, a ne o zasebno ugovorenoj cijeni kotača ili stvarno nastalom trošku.

Takva raspodjela pokazuje da se dva financijska modela ne mogu jednostavno uspoređivati promatranjem ukupnih iznosa. Ipak, činjenica da je zadarski ponuditelj pristao postaviti kotač bez naknade organizatoru pokazuje da postoji mogućnost poslovanja koje se u većoj mjeri oslanja na prihod od posjetitelja. Upravo je to pristup koji su splitske gradske službe ranije djelomično koristile kao argument za svoj model, objašnjavajući da prihod od ulaznica može smanjiti iznos koji izvođač traži od organizatora.

JEDNIMA ZAPEO KOTAČ, DRUGIMA KLIZALIŠTE

Zanimljivo je da ni u Zadru svi adventski planovi ne teku bez problema. Dok se panoramski kotač već postavlja, realizacija velikog klizališta na Forumu dovedena je u pitanje zbog žalbe jednog od ponuditelja. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave odbila je zahtjev Grada Zadra da se postupak nastavi prije okončanja žalbenog postupka, upozorivši na zakašnjelo pokretanje nabave.

Tako se u dva najveća dalmatinska grada ove godine odvijaju gotovo suprotne adventske priče. Split je ostao bez panoramskog kotača, a Zadar ga dobiva, dok se istodobno zadarski organizatori suočavaju s problemima oko klizališta. Zadarski Advent trebao bi početi 24. studenoga, na Dan grada i blagdan svetog Krševana, a trajat će do 2. siječnja 2027. godine.

Primjer Zadra zato otvara zanimljivo pitanje za organizatore budućih splitskih Adventa: može li se panoramski kotač osigurati uz drukčiji financijski model, bez posebne naknade za njegovo postavljanje, a da atrakcija pritom bude ekonomski održiva i dostupna građanima? Zadarski slučaj pokazuje da je takva ponuda moguća, no za konačnu usporedbu bilo bi potrebno objaviti ugovore i sve pojedinačne obveze organizatora u oba grada.