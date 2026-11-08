Split osniva novu gradsku tvrtku za Spaladium Arenu: Sanacija će stajati 12 milijuna eura, a evo koliko će koštati upravljanje

Split bi uskoro mogao dobiti još jedno gradsko trgovačko društvo. Na sjednici Gradskog vijeća zakazanoj za četvrtak, 12. studenoga, pred vijećnicima bi se trebao naći prijedlog osnivanja društva Spaladium d.o.o., koje bi preuzelo upravljanje istoimenom Arenom, jednim od najvećih, ali i najproblematičnijih sportskih objekata u gradu.

Nakon što je Grad Split u ožujku 2026. preuzeo vlasništvo nad Spaladium Arenom od društva Sportski grad TPN u stečaju, otvorilo se pitanje kako objekt vratiti u funkciju i osigurati njegovo dugoročno održavanje. Odgovor gradske uprave jest osnivanje posebne tvrtke u stopostotnom vlasništvu Grada, a detalji budućeg poslovanja opisani su u elaboratu koji je za Grad izradila tvrtka Herbium.

Sanacija procijenjena na čak 12 milijuna eura

Jedan od najvažnijih podataka iz elaborata odnosi se na stvarno stanje Spaladium Arene. Prema nalazu vještačenja koje je naručio Grad Split, objekt je u iznimno lošem tehničkom stanju, ponajprije zbog dugotrajnog prodora vode koji je oštetio, a dijelom i uništio instalacijske i tehničke sustave.

Trošak sanacije procijenjen je na približno 12 milijuna eura. Riječ je o procjeni, a ne o konačno ugovorenoj cijeni svih radova. Grad je prethodno za rješavanje vlasničkih i financijskih odnosa povezanih s Arenom izdvojio pet milijuna eura, pa vraćanje objekta u funkciju podrazumijeva nova znatna ulaganja.

Dalmacija Danas već je izvijestila da je raspisan natječaj za sanaciju krovišta Arene procijenjene vrijednosti 935.000 eura bez PDV-a. Taj zahvat trebao bi zaustaviti daljnji prodor oborinske vode, ali predstavlja samo jedan dio posla. Za ponovno održavanje sportskih natjecanja, koncerata i drugih manifestacija nužna je i obnova brojnih tehničkih i sigurnosnih sustava.

Nova tvrtka, nova radna mjesta i troškovi poslovanja

Prema financijskim projekcijama iz vijećničkih materijala, početni troškovi društva u 2026. godini procjenjuju se na oko 20.000 eura, dok bi operativni rashodi u 2027. mogli dosegnuti 570.000 eura. Za pokretanje poslovanja Grad bi trebao osigurati 200.000 eura temeljnog kapitala.

U početnoj fazi predviđa se zapošljavanje osnovnog operativnog osoblja, uključujući upravu društva, dok bi se organizacija širila usporedno s obnovom i povećanjem aktivnosti Arene. Komercijalni prihodi ne očekuju se prije jeseni 2027. godine, a i taj rok ovisi o uspješnosti sanacije i ponovnom otvaranju objekta.

Elaborat upozorava da velik dio troškova ovakve dvorane nastaje neovisno o broju održanih događanja. Zato će za održivost poslovanja biti važno osigurati kontinuirani program, a ne oslanjati se samo na povremene velike koncerte ili sportska natjecanja.

Spaladium bi mogao preuzeti i organizaciju gradskih manifestacija

Zanimljivo je da djelatnosti nove tvrtke ne bi bile ograničene samo na upravljanje sportskom dvoranom. U priloženom nacrtu odluke o predmetu poslovanja društva navedene su i organizacija koncerata, sajmova, kongresa, kulturnih i turističkih manifestacija, poslovi s nekretninama, promidžba, iznajmljivanje oglasnog prostora te druge djelatnosti.

Među predviđenim djelatnostima nalaze se i naplata parkiranja, nadzor i čuvanje vozila na parkiralištima te pripremanje i posluživanje pića. To ne znači da će tvrtka automatski preuzeti sve navedene poslove, nego da se predlaže širi pravni okvir za njezino buduće poslovanje.

Posebno važna stavka iz elaborata jest mogućnost da Spaladium, na temelju ugovora s Gradom Splitom, preuzme organizaciju ili tehničku provedbu pojedinih gradskih manifestacija. Time bi nova tvrtka mogla postati svojevrsni gradski organizacijski centar za sportska, kulturna i zabavna događanja.

Zašto Arenom neće upravljati postojeća javna ustanova?

U elaboratu su razmotrena četiri moguća modela upravljanja. Osim osnivanja nove gradske tvrtke, analizirano je izravno upravljanje preko gradske uprave, povjeravanje objekta Javnoj ustanovi Športski objekti Split te davanje Arene u koncesiju privatnom operateru.

Autori dokumenta smatraju da je samostalno trgovačko društvo najbolje rješenje, ponajprije zbog mogućnosti bržeg komercijalnog odlučivanja, ugovaranja velikih događanja i razvijanja dodatnih izvora prihoda. U elaboratu se navodi da je postojeća javna ustanova već opterećena brojnim sportskim objektima i investicijskim projektima, dok bi ponovno prepuštanje Arene privatnom partneru predstavljalo rizik s obzirom na dosadašnje iskustvo.

Ipak, osnivanje nove tvrtke samo po sebi neće riješiti probleme Spaladium Arene. Pred Gradom Splitom ostaju skupa sanacija, obnova tehničkih sustava, osmišljavanje programa i pitanje hoće li budući prihodi biti dovoljni za pokrivanje redovitih troškova poslovanja.