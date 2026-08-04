Split opet ide na izbore: U rujnu se odlučuje tko će zastupati vaš kvart pred Banovinom

Splićani će u nedjelju, 27. rujna, ponovno izaći na birališta. Ovoga puta neće birati gradonačelnika ni sastav Gradskog vijeća, već predstavnike u vijećima gradskih kotareva i mjesnih odbora – ljude koji bi trebali biti prva adresa za svakodnevne probleme stanovnika pojedinih dijelova grada.

Podsjetimo, raspisivanje kotarskih izbora najavio je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta uoči 14. sjednice Gradskog vijeća, a vijećnici su potom prihvatili odluku kojom su stvoreni uvjeti da se izbori održe 27. rujna 2026. godine.

Izbori koji izravno utječu na život u kvartu

Iako kotarski izbori najčešće privlače znatno manje pozornosti od parlamentarnih ili lokalnih izbora, njihov rezultat može imati vrlo konkretan utjecaj na svakodnevni život građana. Vijeća gradskih kotareva i mjesnih odbora predstavljaju najnižu, ali građanima najbližu razinu lokalne samouprave. Njihovi predstavnici trebali bi prepoznavati probleme u svojim kvartovima, određivati prioritete i prema gradskoj upravi upućivati prijedloge koji se odnose na promet, javnu rasvjetu, parkirališta, dječja igrališta, zelene površine, nogostupe, čistoću i manje komunalne zahvate.

Upravo se preko kotareva često prikupljaju prijedlozi građana za manje intervencije koje možda nisu među najvećim projektima Banovine, ali izravno određuju kvalitetu života u pojedinoj ulici ili naselju. Na službenim stranicama pojedinih gradskih kotareva objavljuju se i javni pozivi za predlaganje manjih komunalnih zahvata.

Veza između građana i Banovine

Kotarska vijeća nemaju ovlasti Gradskog vijeća niti samostalno mogu donositi velike infrastrukturne odluke, ali predstavljaju važnu poveznicu između stanovnika i gradske uprave. Dobro organizirano i aktivno kotarsko vijeće može snažnije zagovarati projekte važne za svoj dio grada, upozoravati na dugogodišnje komunalne i prometne probleme te od Banovine tražiti jasne rokove za njihovo rješavanje.

Primjeri sastanaka predstavnika Grada i gradskih kotareva pokazuju da se upravo na toj razini otvaraju pitanja poput izgradnje garaža, uređenja ulica, postavljanja javne rasvjete, sanacije zidova, povećanja prometne sigurnosti i pristupačnosti osobama s invaliditetom.

Politička borba za svaki dio Splita

Izbori 27. rujna bit će i prvi ozbiljniji test odnosa političkih snaga u Splitu nakon redovitih lokalnih izbora. Stranke, nezavisne liste i građanske inicijative pokušat će osvojiti većinu u kotarskim vijećima te preuzeti upravljanje pojedinim dijelovima grada. Split je podijeljen na 27 gradskih kotareva i sedam mjesnih odbora, pa će se politička utakmica voditi od najvećih gradskih naselja do rubnih područja poput Slatina, Žrnovnice, Stobreča, Kamena, Srinjina te Donjeg i Gornjeg Sitnog.

Rezultati bi mogli pokazati koliko su građani zadovoljni aktualnim odnosima u Banovini, ali i koliko su lokalne političke opcije ukorijenjene u pojedinim kvartovima.

Više od pitanja politike

Za Splićane će najvažnije ipak biti hoće li izabrani predstavnici nakon izbora ostati prisutni među građanima i redovito upozoravati na njihove probleme. Kotarski izbori zato nisu samo još jedno političko odmjeravanje snaga. Oni su prilika da stanovnici odaberu ljude koji poznaju njihove ulice, svakodnevne gužve, nedostatak parkinga, zapuštena igrališta i druge probleme koji se iz velike gradske uprave često ne mogu dovoljno jasno vidjeti.

Tko će u sljedećem mandatu biti glas pojedinih splitskih kvartova pred Banovinom, građani će odlučiti 27. rujna.