SPLIT - OPAVA 81-77: Žuti upisali pobjedu na Gripama

Košarkaši Splita i Opave danas su od 19 sati igrali utakmicu 6. kola FIBA Europskog kupa u grupi A, a pobjedu su upisali Splićani koji su slavili rezultatom 81:77, a koji su ujedno bili bolji u posljednje tri četvrtine (17:16, 19:15, 24:17), dok su gosti bili bolji u prvoj (21:29).

Najučinkovitiji igrač Splita bio je Johnson s 20 poena, 2 skoka, 2 asistencije i 2 ukradene lopte, a potom Kačinas s 11 poena, 5 skokova i 2 asistencije; Kučić s 11 poena, 2 skoka, 4 asistencije i 1 ukradenom loptom; Rebec s 10 poena, 2 skoka i 4 asistencije; Bajo s 9 poena, 6 skokova, 1 asistencijom, 1 ukradenom loptom i 1 blokom; McLaughlin s 8 poena, 8 skokova, 1 asistencijom i 2 ukradene lopte; Vuko sa 6 poena, 5 skokova, 2 asistencije i 2 ukradene lopte; Runjić sa 6 poena, 2 skoka i 1 ukradenom loptom; Turudić s 2 skoka, 2 ukradene lopte i 1 blokom te Palavra.

Split će iduću utakmicu odigrati 14. studenog protiv Škrljeva u sklopu 8. kola SuperSport Premijer lige.