Split okuplja volontere, udruge, škole i institucije: U Gradskoj knjižnici razgovarat će se o važnoj temi za cijelu zajednicu

Kako potaknuti djecu i mlade na volontiranje, na koji način poslodavci mogu podržati svoje zaposlenike u humanitarnom radu i što institucije mogu učiniti za razvoj volonterske kulture? Upravo će se o tim pitanjima razgovarati u petak, 6. studenoga, u Gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu, gdje Udruga Autizam 365 organizira okrugli stol pod nazivom "Volontiranje: od osobne do društvene kulture".

Događaj će se održati od 18 do 20 sati, a ulaz je slobodan za sve zainteresirane građane. Okrugli stol organizira se u sklopu kampanje "Živimo 365 – društvo koje uključuje", u godini koju su Ujedinjeni narodi proglasili Međunarodnom godinom volontera za održivi razvoj. Za istim stolom okupit će se predstavnici udruga, obrazovnih ustanova, poslovnog sektora, lokalne i regionalne samouprave te javnih institucija. Cilj susreta nije samo razmjena iskustava nego i pronalaženje konkretnih prijedloga koji bi mogli pridonijeti razvoju volontiranja u Splitu i okolici.

"Bez volontera brojne naše aktivnosti ne bi bile moguće"

Okrugli stol otvorit će Marina Vitali Grbeša, predsjednica Udruge Autizam 365, koja ističe da upravo volonteri predstavljaju jedan od najvažnijih temelja djelovanja ove organizacije. "Ovo je prilika za razmjenu iskustava, da čujemo primjere dobre prakse, ali i da razgovaramo o tome što još možemo učiniti. Udruga Autizam 365 primjer je organizacije čiji se rad i samo postojanje temelje na volonterima. Bez njih, brojne naše ideje i aktivnosti ne bismo mogli ostvariti. Volonteri nam pomažu provoditi aktivnosti, ali i dokazuju da zajednica može prepoznati potrebe onih koje sustav često ne vidi i sama pokrenuti promjene. Zato nam je drago što su se našem pozivu odazvali i predstavnici lokalnih i regionalnih vlasti, jer samo zajedničkim djelovanjem možemo stvarati društvo koje uključuje", poručila je Vitali Grbeša.

Organizatori naglašavaju kako volontiranje ne bi trebalo ostati isključivo rezultat pojedinačne dobre volje, nego postati dio šire društvene kulture. U tome važnu ulogu imaju škole, udruge, poslodavci i javne ustanove, koji mogu stvarati prilike za uključivanje građana u aktivnosti od koristi za zajednicu.

Četiri tematske cjeline i brojni sudionici

Razgovor će moderirati Daša Dragnić, doktorica ekonomskih znanosti s iskustvom u bankarstvu, turizmu, poduzetništvu i nevladinom sektoru, a program je podijeljen u četiri tematske cjeline. U prvom dijelu, posvećenom volontiranju u Hrvatskoj, sudjelovat će Antonia Matković Puljek iz Udruge MI i Volonterskog centra Split, Nikola Tadić iz Saveza udruga za autizam Hrvatske te Antonia Popić iz Udruge ZNAKujmo Svi. Druga cjelina bavit će se volontiranjem kao osobnim izborom i važnosti odgoja za volontiranje. O vlastitim iskustvima govorit će Ivan Santica, pravnik i volonter Udruge Autizam 365, Vinka Marušić, profesorica i volonterka iste udruge, te Ines Ivanovski, učiteljica Osnovne škole Lučac i koordinatorica tamošnjeg Volonterskog kluba "Lučac".

O volontiranju kao dijelu kulture organizacija i zajednice raspravljat će Ivan Perišić iz Vrha komunikacije, Tonči Dumanić iz OTP banke te Pero Pilić iz BMW MK Dalmacija. Poseban naglasak bit će na mogućnostima uključivanja poslovnog sektora u volonterske aktivnosti. Posljednja tematska cjelina bit će posvećena ulozi lokalne zajednice i javnih institucija. U razgovoru će sudjelovati Luka Kovač Levantin, predsjednik Gradskog kotara Spinut, Mate Omazić, savjetnik splitskog gradonačelnika, Edita Maretić Dimlić iz Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju Splitsko-dalmatinske županije te Grozdana Ribičić, ravnateljica Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu.

Udruga koja okuplja gotovo 200 članova

Udruga Autizam 365 osnovana je u prosincu 2022. godine na inicijativu roditelja djece iz spektra autizma, s ciljem osiguravanja kvalitetnijeg života, veće uključenosti u zajednicu i jednakih mogućnosti za djecu i njihove obitelji.

Danas okuplja gotovo 200 članova, među kojima su djeca, mladi i odrasle osobe iz spektra autizma te članovi njihovih obitelji. Kroz različite programe organizira ljetne kampove, radionice, terapijske, sportske, edukativne i društvene aktivnosti, a posebno se zalaže za ostvarivanje prava osoba iz spektra autizma u obrazovanju.

Velik dio tih aktivnosti ostvaruje se upravo zahvaljujući angažmanu volontera, zbog čega organizatori žele dodatno osvijestiti važnost njihova doprinosa.

Poziv svim građanima Splita

Iz Udruge Autizam 365 pozivaju sve zainteresirane građane da se pridruže okruglom stolu, bez obzira na to imaju li prethodnog volonterskog iskustva. Poručuju kako je događaj namijenjen i onima koji već godinama volontiraju, ali i građanima koji tek razmišljaju o tome kako svoje vrijeme, znanje i iskustvo mogu staviti na raspolaganje drugima. Okrugli stol "Volontiranje: od osobne do društvene kulture" održat će se u petak, 6. studenoga, s početkom u 18 sati u Gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu. Sudjelovanje je besplatno, a organizatori se nadaju da će susret potaknuti nove suradnje i inicijative koje će volontiranje učiniti dostupnijim što većem broju građana.