Split okuplja poduzetnike: Stiže velika konferencija, otkrivaju se ključne promjene koje donosi 2027. godina

Split će 26. studenoga ponovno postati mjesto susreta poduzetnika, obrtnika i stručnjaka iz poslovnog svijeta. U Tehnološkom parku Split, na adresi Dračevac 3D, održat će se treće izdanje konferencije „Split za poduzetnike 2026.”, na kojoj će se govoriti o potporama poduzetništvu, poreznim promjenama, financiranju i izazovima poslovanja u nadolazećoj godini.

Konferenciju organiziraju Grad Split, Razvojna agencija Split – RaST d.o.o. i Poduzetnički centar RaST+, a namijenjena je poduzetnicima i obrtnicima sa splitskog područja.

Cilj događanja je pružiti konkretne i pravodobne informacije o promjenama i prilikama koje ih očekuju u 2027. godini.

Predstavljanje potpora poduzetnicima

Program konferencije započet će pozdravnim obraćanjem splitskog gradonačelnika, nakon čega slijedi predstavljanje mjera i programa podrške poduzetnicima Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije.

Sudionici će tako imati priliku doznati više o dostupnim mogućnostima potpore i razvojnim programima namijenjenima lokalnom gospodarstvu.

Što poduzetnicima donosi porezna reforma?

Posebna pozornost bit će posvećena promjenama koje stupaju na snagu početkom 2027. godine.

Zoja Stevović govorit će o Fiskalizaciji 2.0 i konkretnim koracima koje poduzetnici trebaju poduzeti do 1. siječnja 2027. godine.

Dora Tripalo Čikeš predstavit će najvažnije promjene koje donosi porezna reforma, što će biti posebno zanimljivo obrtnicima i vlasnicima malih i srednjih poduzeća.

Financiranje, umjetna inteligencija i produktivnost

Završni dio konferencije bit će usmjeren na pametnije i konkurentnije poslovanje.

Daria Materljak iz Spring + Shift predstavit će ESG iz perspektive mikro i malih poduzetnika, s naglaskom na financiranje, zahtjeve kupaca i lanaca dobave te mogućnosti ostvarivanja poslovnih ušteda.

Konferencija će završiti panel-raspravom pod nazivom „Od procesa do produktivnosti – kako poslovati pametnije u 2027.?”.

Na panelu će sudjelovati Žuro, Mateo Perak i Toni Karabatić, a moderirat će ga Branka Mozara iz HUP-a.

Sudionici će podijeliti konkretna iskustva i primjere optimizacije poslovnih procesa, digitalizacije, primjene umjetne inteligencije i povećanja produktivnosti.

Prilika za splitske poduzetnike

Treće izdanje konferencije „Split za poduzetnike” pružit će priliku za razmjenu iskustava, upoznavanje s novim poslovnim pravilima i pripremu za izazove koji dolaze.

Događanje će se održati 26. studenoga 2026. godine u Tehnološkom parku Split na Dračevcu.