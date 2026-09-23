Split okupio vodeće domaće i svjetske gastroenterologe na simpoziju i radionici „Split Live Endoscopy 2026.“

U Splitu je održan međunarodni simpozij i radionica iz područja gastroenterološke endoskopije „Split Live Endoscopy 2026.“ na kojem se se okupili vodeći hrvatski intervencijski gastroskopičari i međunarodno priznati stručnjaci iz brojnih zemalja svijeta.

Prof. dr. sc. Željko Puljiz, voditelj Zavoda za gastroenterologiju KBC-a Split i jedan od organizatora skupa, istaknuo je kako ovakvi susreti stalno donose nove teme i nova rješenja. „Aktivno pratimo ono što se događa na svjetskoj sceni. Brojne tehnologije koje se primjenjuju u svijetu već smo implementirali i danas su dio naše redovite kliničke prakse, ali razvoj je stalan – pojavljuju se novi alati, nove tehnike i materijali koji omogućuju da zahvate izvodimo što kvalitetnije i sigurnije, uz što manji rizik za pacijenta. Razvoj dijagnostičkih metoda omogućuje nam sve bolje otkrivanje ranih malignih i premalignih promjena, od kojih se dio danas može ukloniti endoskopskim putem, čime se pacijentima u određenim slučajevima može izbjeći opsežnije kirurško liječenje“.

Tijekom dvodnevnog programa održana su stručna predavanja, panel-rasprave i prijenosi zahvata uživo iz KBC-a Split. Među temama bili su endoskopska dijagnostika ranog karcinoma želuca, ESD i EMR tehnike kod promjena želuca i debelog crijeva, ERCP, endoskopski ultrazvuk – EUS te Z-POEM.

Koliko su ovakvi susreti važni za svakodnevni rad liječnika istaknuo je dr. Žarko Ardalić, voditelj intervencijske gastroenterologije KBC-a Split i jedan od suorganizatora skupa. „Susreti vrhunskih stručnjaka, među najboljima u svijetu u onome što rade, svakom liječniku iznimno mnogo znače. U prilici smo podijeliti probleme i izazove s kojima se susrećemo, čuti različita rješenja te neposredno vidjeti na koji se način izvode pojedine procedure. To je važno za naš razvoj, edukaciju i napredovanje“. Dodao je kako vrijednost ovakvih skupova ne završava njihovim zatvaranjem već je riječ o trajnoj suradnji zahvaljujući kojoj svi zajedno napreduju i pacijentima pružaju što bolju zdravstvenu skrb.

Međunarodni karakter radionice potvrđuje i službeni program, prema kojem su, uz hrvatske stručnjake, sudjelovali predavači i operateri iz Japana, Ujedinjenog Kraljevstva, Italije, Grčke, Mađarske, Slovenije te Bosne i Hercegovine.

Da se napredak splitske gastroenterološke endoskopije prepoznaje i izvan Hrvatske potvrdila je Roser Vega, gastroenterologinja iz Londona, koja na skupu u Splitu sudjeluje već treći put. „KBC Split i Zavod za gastroenterologiju obavljaju fantastičan posao u podizanju svijesti o novim metodama liječenja u području gastroenterologije i povezivanju kolega radi podizanja standarda skrbi za svoje pacijente. Bilo mi je zadovoljstvo mentorirati splitske liječnike prilikom implementacije novih tehnologija za liječenje tumora crijeva koji ne zahtijevaju kirurški zahvat. Oporavak pacijenata je znatno brži. Rezultati su im odlični“.

U Split je ponovno stigao i Jun Hamanaka iz Yokohame u Japanu, koji je visoko ocijenio stručnu razinu splitskog tima. „Ovaj kongres održava se na visokoj stručnoj razini. Hrvatski liječnici su izvrsni i vrlo vješti, a standard njihovog zbrinjavanja pacijenata je kao i u vrsnim svjetskim zdravtsvenim centrima. Raduje me redovita suradnja hrvatkih i japanskih stručnjaka“.

Skup je podržao i ravnatelj KBC-a Split izv. prof. dr. sc. Krešimir Dolić koji je naglasio međunarodni karakter radionice i vrijednost dugogodišnje suradnje sa stručnjacima iz inozemstva.

„Ovakvi susreti pomažu nam unaprijediti vlastite vještine, razmijeniti ideje i dodatno ojačati međunarodnu suradnju. Drago mi je što Split i kroz ovakve skupove postaje sve prepoznatljiviji na europskoj gastroenterološkoj karti“. Pozdravljajući skup, predstojnica Klinike za unutarnje bolesti KBC-a Split prof. dr. sc. Danijela Marasović Krstulović posebno je pozdravila medicinske sestre i tehničare, naglasivši da su upravo oni kadar koji zdravstvenom sustavu posljednjih godina posebno nedostaje te bez kojeg ni najnaprednija tehnologija ne može ostvariti svoj puni učinak. „Koliko god bilo teško ostati u sustavu javnog zdravstva, molim vas da izdržite i da se borite zajedno s nama. Mi ćemo se boriti za vas. Upravo je u ekspertnim centrima poput KBC-ova, na tercijarnoj razini zdravstvene zaštite, moguće razvijati ovakvu razinu stručnosti i organizirati radionice na kojima svi zajedno učimo i napredujemo“.

Skup su organizirali Zavod za gastroenterologiju Klinike za unutarnje bolesti KBC-a Split, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Hrvatsko gastroenterološko društvo i Europsko društvo za gastrointestinalnu endoskopiju.

„Split Live Endoscopy 2026.“ još je jednom pokazao važnost povezivanja kliničkog rada, kontinuirane edukacije i međunarodne suradnje. Razmjena iskustava i prijenos znanja među stručnjacima iz različitih centara izravno pridonose razvoju novih minimalno invazivnih metoda i podizanju kvalitete skrbi za pacijente KBC-a Split i cijele Dalmacije.