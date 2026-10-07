Split okupio svjetsku pomorsku akademsku elitu: Otvorena 26. godišnja skupština IAMU-a

Split je postao središte svjetske pomorske akademske zajednice. U Dioklecijanovim podrumima svečano je otvorena 26. godišnja skupština Međunarodnog udruženja pomorskih sveučilišta (International Association of Maritime Universities – IAMU) i prateća međunarodna konferencija IAMU AGA26, koja okuplja predstavnike pomorskih visokoškolskih ustanova, znanstvenike i stručnjake iz cijeloga svijeta.

Domaćinstvo ovog značajnog međunarodnog skupa Split i Hrvatska dobili su prije dvije godine u Bostonu, a tijekom konferencije u Splitu bit će predstavljeno čak 155 znanstvenih radova. U grad su stigli rektori, dekani, ravnatelji i drugi predstavnici pomorskih obrazovnih institucija iz više od 50 zemalja.

Izvršni direktor IAMU-a Takeshi Nakazawa istaknuo je zadovoljstvo što se godišnja skupština održava upravo u Splitu te podsjetio na međunarodni značaj udruženja koje okuplja pomorska sveučilišta i visokoškolske ustanove iz cijeloga svijeta.

Naglasio je kako je jedna od glavnih zadaća IAMU-a unaprjeđenje obrazovanja i osposobljavanja pomoraca te podizanje kvalitete pomorskog obrazovanja kroz međunarodnu suradnju. IAMU ima status nevladine organizacije i konzultativni status pri Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO), čime pomorske obrazovne institucije dobivaju priliku sudjelovati u raspravama važnima za budućnost pomorstva.

Program skupa obuhvaća plenarna zasjedanja, sastanke i President Forum, na kojem sudjeluju čelnici pomorskih visokoškolskih ustanova, kao i međunarodnu znanstvenu konferenciju.

Dekan Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu Ivan Peronja naglasio je kako je riječ o iznimno važnom događaju za Fakultet, Sveučilište, Split i Hrvatsku.

„Rekao bih da je sva pomorska pamet svijeta na jednom mjestu“, poručio je Peronja, istaknuvši kako će se tijekom dva dana predstaviti 155 znanstvenih radova, uz sudjelovanje gostiju iz više od 50 zemalja.

Prema njegovim riječima, značaj skupa ne završava na razmjeni znanstvenih spoznaja. Tijekom sastanaka odbora i pododbora IAMU-a očekuju se i prijedlozi za izmjene i dopune pojedinih pomorskih propisa. Na skupu sudjeluju i predstavnici europskih institucija zaduženih za pomorsku sigurnost.

Peronja je najavio i potpisivanje sporazuma o suradnji s Maine Maritime Academy iz Sjedinjenih Američkih Država, prvog takvog sporazuma Pomorskog fakulteta izvan europskog kontinenta. Očekuje se i da će školski brod američke akademije, zajedno s posadom i studentima, u svibnju 2027. posjetiti Hrvatsku.

Svečanom otvorenju nazočio je i potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, koji je istaknuo važnost skupa za Hrvatsku kao tradicionalno pomorsku zemlju.

„Hrvatska je pomorska zemlja, bila je i jest okrenuta moru. Mi smo uvijek živjeli od mora, a naša riječ u pomorskom svijetu uvijek je bila važna“, kazao je Butković, čestitavši Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Splitu na organizaciji i domaćinstvu.

Posebno je istaknuo dugu hrvatsku tradiciju obrazovanja pomoraca. Prema njegovim riječima, svjetskim morima danas plovi više od 12 tisuća hrvatskih pomoraca, zbog čega ih je nazvao jednim od hrvatskih prepoznatljivih brendova.

Butković je podsjetio i na ulaganja države u pomorsko obrazovanje. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, naveo je, u posljednjih pet do šest godina uložilo je više od tri milijuna eura u obrazovanje te nabavu opreme za srednje pomorske škole i pomorske fakultete. Uz obrazovanje, nastavljaju se i velika ulaganja u hrvatsku pomorsku infrastrukturu i razvoj luka.

Skupu je nazočila i zamjenica splitskog gradonačelnika Matea Dorčić.

Organizatori istaknuli zadovoljstvo odazivom i činjenicom da je Split ovih dana mjesto susreta vodećih ljudi svjetskog pomorskog obrazovanja i znanosti.

Održavanje IAMU AGA26 u Splitu prilika je za razmjenu znanja i rezultata istraživanja, ali i za raspravu o budućnosti pomorskog obrazovanja, sigurnosti, novim tehnologijama i izazovima s kojima se suočava globalno pomorstvo. Za Split i Hrvatsku skup je ujedno potvrda njihove pozicije na međunarodnoj pomorskoj i akademskoj karti.