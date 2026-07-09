Split odao počast Nobelovcu Johnu M. Martinisu: "Sigurno ću se vratiti u Hrvatsku"

Američki fizičar, jedan od najistaknutijih i najutjecajnijih znanstvenika suvremenog doba u području eksperimentalne kvantne fizike i kvantnih tehnologija te dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 2025. godine. John M. Martinis primio je počasni doktorat Sveučilišta u Splitu, u srijedu 8. srpnja, u velikom amfiteatru Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Svečanosti su, uz rektora akademika Dragana Ljutića koji je prof. Martinisu uručio vrijedno priznanje i dekanice PMF-a prof. dr. sc. Ane Maravić koja je pročitala obrazloženje odluke o dojeli počasnog doktorata, nazočili i veleposlanik Kraljevine Švedske Siniša Grgić, zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogelja, pročelnica Grada Splita Marijana Nevistić, čelnici sastavnica, članovi Senata, profesori i brojni studenti.

Obzirom na izniman znanstveni doprinos i svjetski ugled prof. Martinisa, a imajući u vidu i njegovo hrvatsko podrijetlo, ova dodjela ima posebnu vrijednost za splitsku, odnosnu hrvatsku akademsku zajednicu. Ponos na svoje podrijetlo istaknuo je i prof. Martinis.

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Moj je otac rođen u Hrvatskoj, a moja je majka rođena u SAD-u, iako su njezini roditelji rođeni u Hrvatskoj. Tijekom ovog putovanja počeo sam istinski bolje razumijevati svoje kulturno nasljeđe. Protekli dani bili su prekrasni. Uživao sam u brojnim zanimljivim razgovorima, kao i u izvrsnoj hrvatskoj hrani. Prije nekoliko dana pokazali su mi prekrasan video o Hrvatskoj koji me snažno podsjetio na moje korijene. Posebno mi je ostao u sjećanju dio u kojem se govori kako su Hrvati ponekad pomalo tvrdoglavi i uvijek otvoreno govore ono što misle. Prepoznajem se u tome. Ponekad mi to stvara poteškoće, ali vjerujem da je upravo takav pristup vrlo važan za znanstveni rad. Kao znanstvenik smatram iznimno vrijednim otvoreno iznositi svoje ideje, postavljati pitanja i nastojati što dublje razumjeti stvari. Velik dio svog uspjeha pripisujem upravo toj osobini. Malo je znanstvenika koji neprestano postavljaju pitanja i toliko ustrajno nastoje proniknuti u srž problema kako bi ih doista razumjeli. Osjećam da je upravo takav način razmišljanja bio jedan od ključnih razloga mog uspjeha kazao je Martinis dodavši kako je siguran sam da će se ponovno vratiti u Hrvatsku te da će biti prilika za suradnju i zajedničke projekte.

Ovo je izuzetan događaj za naše Sveučilište, za Dalmaciju, Split, Vis i našu državu. Prvi put u povijesti jedan Dalmatinac, porijeklom Dalmatinac je dobio Nobelovu nagradu, što nas čini izuzetno ponosnim i današnji dan kada ćemo uručiti počasni doktorat profesoru Martinisu, našem Nobelovcu, je izuzetno svečan dan. I naše Sveučilište ulazi na jedan način preko svojih ljudi u krug Nobelovaca gdje ćemo zasigurno u budućnosti ostvariti suradnju, omogućiti održavanje simpozija, mini simpozija, tečajeva, participacije u predavanjima, u učenju naših studenta - - kazao je rektor Ljutić zahvalivši počasnom doktoru Emiliju Marinu i veleposlaniku iz Švedske Siniši Grgiću koji su doprinijeli realizaciji svečanog događaja.

Nakon svečane ceremonije prof. Martinis je održao predavanje pod nazivom “From Prehistoric Qubits to Building a Useful Quantum Computer” posvećeno iskustvu rada na njegovoj doktorskoj disertaciji i putu koji ga je odveo do Nobelove nagrade te istraživanja u području kvantnog računarstva. Koliko je inspirativan i zanimljiv znanstveni put prof. Martinisa najbolje govori činjenica da se u velikom amfitetaru PMF-a, unatoč činjenici da je nastava za studente zavrišla prije mjesec dana, tražilo mjesto više.