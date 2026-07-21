Split odaje počast Anatoliju Kudrjavcevu-Tolji: Večer posvećena velikom zaljubljeniku u grad i kazalište

Na inicijativu ravnateljice gradske knjižnice "Marka Marulića" Grozdane Ribičić u okviru Splitskog ljeta 2026., u srijedu, 22.7. u vrtnom prostoru knjižnice "Dalmatina" (Zagrebačka 4), sa početkom u 20,30 sati održat će se svojevrsni omaž posvećen teatrologu Anatoliju Kudrjavcevu-Tolji.

O njegovom životnom putu koji je ostavio značajni trag u gradu Splitu, a po mnogima bio je veći Splićanin od puno "fetivih" i zaljubljenik u naš grad, govorit će znalci kazališne scene, kao što su Jasen Boko, Trpimir Jurkić, Goran Golovko, Siniša Vuković i Ivan Bošković, uz prikazivanje kratkog filma o njegovom životu, autorice Branke Bezić Filipović.

Poznato je da je Tolja bio veliki zaljubljenik igre picigin, izvorno nastaloj upravo prema njegovim istraživanjima oko 1923. na kupalištu Bačvice. O toj dimenziji njegovog života govorit će Branko Bosanac, dugogodišnji tajnik Ekološkog društva Picigin Bačvice, koje baštini i skrbi se o tradicionalnim igrama nastalim na Bačvicama kao svojevrsni sljednik Društva za uređenje i poljepšanje Bačvica i Firula iz 1927. godine, na čijem je čelu bio ing. Fabijan Kaliterna, nestor splitskog sporta.

Moderator večeri bit će Ingrid Poljanić, bivša Voditeljica programa kulturnih aktivnosti knjižnice "Marka Marulića" i kćer Anatolija Kudrjavceva-Tolje, dok će se za glazbeni dio pobrinuti ansambl "Sanctus Domnio".